Tirrenia (Pisa) – Nell’ultimo giorno di raduno della Nazionale Italiana Under 20 gli Azzurrini, in versione sperimentale, sono stati superati dai pari età della Selezione Francese con il risultato di 19-14. Parte bene il XV guidato dal duo Roselli-Moretti che sin dalle prime battute cerca di imporre il proprio gioco. Gli Azzurrini hanno due ghiotte opportunità per sbloccare il risultato a inizio partita e al 25’ con una maul ben orchestrata che si conclude con un passaggio in avanti. Sui titoli di coda della prima frazione arriva il vantaggio della selezione italiana con la meta di Ghigo trasformata da Rizzi. Pochi secondi prima dell’intervallo arriva il pareggio transalpino con la meta di Desaubies trasformata da Goillot. Sotto la lieve pioggia della ripresa arriva il nuovo vantaggio per i padroni di casa con Rizzi che si mette in proprio realizzando la meta e la trasformazione del momentaneo 14-7. La reazione francese arriva nei quindici minuti finali con le due mete che ribaltano il passivo e inchiodano il risultato sul 14-19. Tirrenia, Centro di Preparazione Olimpica – Sabato 6 gennaio Test-Match Under20 Selezione Italia v Selezione Francia 14-19 (7-7) Marcatori: p.t. 39' m. Ghigo tr. Rizzi (7-0), 40’ m. Desaubies tr Goillot (7-7); 52’ meta Rizzi tr. Rizzi 14-7), 68’ m. Francia tr. Goillot (14-14); 80’ m. Francia. Selezione Italia: Biondelli, Cornelli, Mazza, Modena, Batista, Rizzi, Casilio, Fischetti, Taddia, Mancini Parri, Cannone (Cap), Canali, Ghigo, Manni, Bianchi.

A disposizione: Ngeng, Nocera, Romano, Iachizzi, Koffi, Ruggeri, Bacchi, Di Marco, Coppo, Rossi. All. Roselli Selezione Francia: De Nardi, Tharin, Zeghdar, Labau, Velten, Desaubies, Goillot, Batangken, Zegeur, Hirigoyen, Maximin, Jourdan, Renaud, Marchand, Gros (Cap).

A disposizione: Lalevee, Zouhair, Lagicula, Youyoute, Malanda, Hocquet, Delord, Tatre, Tournebize. Arb: Rizzo Elia AA1: Sergi Mirco, AA2: Battini Tommaso Calciatori Azzurri: Rizzi 2/2 Edoardo Barcaglioni - Comitato Regionale Toscana