Roma – Saranno Fiamme Oro e Lafert San Donà a contendersi la finale del Trofeo Eccellenza. Entrambe le squadre hanno raggiunto con un turno di anticipo il pass per la partita che il prossimo 31 marzo assegnerà il primo trofeo stagionale. Il XV di coach Guidi, che ha guadagnato l’accesso alla finale sul campo che lo scorso anno li ha visti uscire sconfitti contro il Viadana nei minuti finali, nel Girone 2 ha superato con un netto 36-3 i padroni di casa del Toscana Aeroporti I Medicei. Gara senza storia con gli ospiti che, dopo il calcio piazzato di Newton al 7’, mettono il match nella propria direzione grazie ad un Sepe, autore di due mete, in grande spolvero. Nel Girone 1, con il Lafert San Donà già certo della qualificazione, il Mogliano ha battuto 38-35 il Conad Reggio. Partita ricca di emozioni e di punti con i padroni di casa che sbloccano il risultato al 6’ con Flammini riuscendo a chiudere la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa arriva la riscossa di Reggio che al 70’ si trova in vantaggio sul 35-21. Nei minuti finali arriva la reazione d’orgoglio della squadra di Dalla Nora che con un calcio piazzato di Giabardo last minute ribalta il risultato. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL TROFEO ECCELLENZA Mogliano Veneto, Stadio "Maurizio Quaggia"- Sabato 13 gennaio 2018 Trofeo Eccellenza, V Giornata Mogliano v Conad Reggio 38 - 35 (21-14) Marcatori: p.t. 6’ m. Flammini tr. Giabardo G.(7-0);18' m. tecnica Reggio (7-7); 28' m. tecnica Reggio (7-14); 35' m. Flammini tr. Giabardo G. (14-14); 46' m. Masato tr. Giabardo G. (21-14); s.t. 45' m. tecnica Reggio (21-21); 48' m. Van Zyl tr Gennari (21-28); 70' m. tecnica Reggio) (21-35);75' m. Stefani, tr Giabardo G. (28-35); 79' m D'anna tr. Giabardo G. (35-35); 89' cp Giabardo G. (38-35) Mogliano Rugby: D’Anna; Masato(17'-27' temporaneo Stefani), Da Re, Zanatta (3' Facchini)(67' Giabardo A.), Gallimberti; Giabardo G., Fabi (52' Gubana); Baldino(41' Corazzi), Carraretto, Finotto; Flammini, Bocchi(41' Maso); Bigoni (52' Stefani), Nicotera, Ceccato (46' Vento) all.: Dalla Nora Conad Reggio: Gennari; Tiozzo (41' Masini), Costella, Canali, Morini (50' Palomba); Ferrarini A, Daupi (41' Fontana); Mannato, Regestro (57' Du Preez), Messori (5'-8' Balsemin temporaneo); Dell’Acqua (64' Balsemin), Devodier; Bordonaro (41' Van Zyl)(67' Gatti), Gatti (60' Fiume)(85' Bordonaro), Celona (41' Quaranta) . all.: Manghi Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Stefano Rebuschi (Rovigo) Cartellini: al 17' giallo Bigoni (Mogliano Rugby); 67' giallo Flammini (Mogliano Rugby) Calciatori: Giabardo G. (Mogliano Rugby) 6/7, Gennari (Conad Reggio) 1/1 Note: Giornata mite e soleggiata, campo in buone condizioni, circa 400 spettatori. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 5; Conad Reggio 2 Man of the match: Flammini (Mogliano) Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” - sabato 13 gennaio Trofeo Eccellenza, V giornata Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 3 - 36 (3-14) Marcatori: p.t. 7’ cp Newton (3-0); 19’ m Sepe tr Buscema (3-7); 29’ m Buscema tr Buscema (3-14); s.t. 10’ m Sepe (3-19); 56’ m Calabrese tr Buscema (3-26); 65’ cp Buscema (3-29); 74’ m Ceglie tr Buscema (3-36). Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Morsellino, Mattoccia (12’ Taddei), Rodwell, Lubian; Newton, Fusco (60’ Esteki); Bottacci (60’ Greeff), Cosi (c) (4’ Chianucci), Brancoli; Cemicetti, Savia; Battisti (44’ Montivero), Baruffaldi (44’ Corbetta), Zileri (44’ Cesareo). All. Presutti, Basson Fiamme Oro Rugby: Ngaluafe; Sepe, Gabbianelli, Quartaroli (55’ Seno), Gasparini; Buscema (78’ Roden), Calabrese (58’ Martinelli); Amenta (cap), Bergamin, Bianchi (62’ Asoli); Cornelli, Fragnito (41’ Mammana); Iacob (48’ Kudin), Daniele (48’ Ceglie), Zago (62’ Iovenitti). All. Castagna Arb. Bolzonella (Cuneo) AA1 Laurenti (Bologna), AA2 Borraccetti (Forlì - Cesena). Cartellini: 44’ giallo a Brancoli (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1; Buscema (Fiamme Oro Rugby) 5/7. Note: fredda giornata di sole, campo in buone condizioni. Spettatori 480. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 0; Fiamme Oro Rugby 5. Man of the Match: Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby).