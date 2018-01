Roma - Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 20 e domenica 21 gennaio. Sabato alle ore 15 andranno in scena gli ultimi due match della fase a gironi del Trofeo Eccellenza, validi per il sesto e conclusivo turno, ininfluente ai fini delle sorti del Trofeo per la cui Finale del 31 marzo sono già qualificare Lafert San Donà e Fiamme Oro Roma. L’appuntamento di sabato, per la Pool A, segnerà comunque un momento significativo per l’intero movimento rugbistico nazionale, con l’arbitro Clara Munarini chiamata a dirigere il derby veneto del “Pacifici” tra Lafert San Donà e Rugby Mogliano: la Munarini, originaria di Parma, diventerà così la prima arbitro italiana a dirigere nell’Eccellenza maschile, dopo che nella prima giornata di campionato l’internazionale irlandese Joey Neville aveva diretto il match di campionato tra Petrarca e Lazio, una “prima” assoluta per il rugby italiano. Nella Pool B al “CPO” Giulio Onesti di Roma la partita tra la S.S. Lazio Rugby 1927 e la Toscana Aeroporti I Medicei sarà invece arbitrata dal tarantino Dante D’Elia. Questo il programma per le gare della sesta giornata del Trofeo Eccellenza: Trofeo Eccellenza - VI giornata - 20.01.18 - ore 15.00 - Pool A

Lafert San Donà v Mogliano Rugby

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Matteo Giacomini Zaniol (Treviso), AA2 Nicola Franzoi (Venezia)



Trofeo Eccellenza - VI giornata - 20.01.18 - ore 15.00 - Pool B

S.S. Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Dante D’Elia (Taranto)

AA1 Franco Rosella (Roma) AA2 Antony Di Vito (Roma)