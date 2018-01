Roma- Nuovo appuntamento tra le mura amiche del “CPO” Giulio Onesti per la S.S. Lazio Rugby 1927, che nella sesta giornata del Trofeo Eccellenza affronterà la Toscana Aeroporti I Medicei guidata da Pasquale Presutti. Quella di sabato all’Acqua Acetosa sarà una sfida ininfluente ai fini della classifica in virtù della già consolidata qualificazione delle Fiamme Oro alla finale del Trofeo come vincitrice della Pool A. . Il match di sabato può rappresentare un’occasione importante di crescita per i tanti giovani messi in campo dalla compagine biancoceleste, con ben tre giocatori all’esordio assoluto in Eccellenza. “Nonostante sia una partita che poco conta in termini di classifica, vogliamo portare a casa il massimo della posta in palio per trovare continuità e fiducia in vista delle prossime sfide di campionato” ha dichiarato l’head coach biancoceleste Daniele Montella “Scenderemo in campo con tanti giovani in formazione, alcuni dei quali all’esordio al livello dell’Eccellenza, che si giocheranno una chance importante in vista di un finale di stagione che deve mostrare la crescita avuta finora dalla squadra”. Da segnalare la prima convocazione del terza linea classe ‘98 Gabriel Calabrò, ennesimo prodotto del vivaio biancoceleste che approda in prima squadra, dopo la consueta sinergia tra le categorie giovanili e la seconda squadra laziale, impegnata nelle prossime settimane nella Poule Promozione del campionato di Serie C girone 1. Il nuovo acquisto argentino Luciano Leibson comincerà invece la sfida dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Kick off della sfida previsto sabato alle ore 15:00; direzione della gara affidata al fischietto tarantino Dante D’Elia. S.S. Lazio Rugby 1927: Calandro; Santoro, Vella, Giacometti; Giancarlini; Brancadoro, Brui; Ercolani; Filippucci, Pagotto; Riedi, Pierini; Forgini, Corcos, Amendola. A disposizione: Di Roberto, Cugini, Leibson, Cicchinelli, Freytes, Giangrande, Micheli, Calabrò.