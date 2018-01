Roma - Prima vittoria per l'Accademia Nazionale Ivan Francescato che tra le mura amiche batte 35-12 i Cavalieri Prato. Partita saldamente in mano ai padroni di casa che chiudono il primo tempo sul 28-0 con le mete di D'Onofrio, Fusco, Benchea e Mariottini. Nella ripresa la riscossa tardiva degli ospiti limita il passivo ma non riesce a cambiare l'andamento del match. Calvisano (BS) – Sabato 27.01.18 Stadio San Michele Acc Naz I Francescato - Pratosesto 35-12 Marcatori: 3’ m D’Onofrio tr Bientinesi (7-0); 13’ m Fusco tr Bientinesi (14-0); 24’ m Benchea tr Bientinesi (21-0); 30’ Mariottini tr Bientinesi (28-0); 5’ st Renzoni tr Puglia (28-7); 10’ st m Giovannini tr Bientinesi (35-7); 16’ st Calamai (35-12) Acc Naz I. Francescato: Bientinesi; Constantinescu (30’ st Hayes), Mazza, Zaridze (16’ st Crisantemo), D’Onofrio (4’ st Giovannini); Fusco (34’ st Gentili), Piva; Koffi, Benchea (28’ st Oghittu), Ruggeri; Butturini, Stoian; Franceschetto, Bonanni (28’ st Taddia), Mariottini Allenatori: Moretti/Raineri Pratosesto; Della Ratta; Laurendi (16’ st Noviro) Vincenti (16’ st Nannini A) Fattori, Togli; Puglia; Renzoni (16’ st Marzucchi); Paulin, Antonini, Fabbri; Mardegan, Gianassi (1 st Calamai); Casini (27’ st Ruotolo) Monetti (1’ st Succinarra), Borsi (1’ st Nannini) Allenatore: Pratichetti Arb. Cartellini: Rosso Koffi, Giallo Antonino Calciatori: Bientinesi 5/5, Puglia 1/2