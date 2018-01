Roma – Il Patarò Calvisano consolida il proprio primato nel Campionato Italiano d’Eccellenza: nel posticipo dell’undicesima giornata i gialloneri, Campioni d’Italia in carica, faticano più del previsto per aver ragione dei Diavoli rossoneri e devono accontentarsi di una vittoria per 20-16 che non porta il punto bonus ma permette comunque loro di allungare di due lunghezze sulla FemiCZ Rovigo, fermata ieri sul 24-24 a Roma dalle Fiamme Oro. Subito in meta dopo quattro minuti con Martani, i lombardi non riescono a prendere il largo e anzi si vedono avvicinare nel primo quarto di gara da due piazzati di Gennari, che tiene il Reggio Emilia in gara. Anche la marcatura di Tuivati al 19’, trasformata da Mortali, non piega il morale dei padroni di casa che prima si rifanno sotto con il piede di Gennari e poi, sul finire del primo tempo, segnano con Panunzi la meta che manda le squadre a riposo sul 16-17 per gli ospiti. Nella ripresa, a Calvisano è sufficiente un piazzato di Mortali nei primi minuti per fissare il risultato sul 16-20 finale, mantenendosi al vertice della regular season. Questo il tabellino del match: Reggio Emilia (RE), stadio “Mirabello” – domenica 28 gennaio 2018

Campionato Nazionale Eccellenza, XI giornata

CONAD REGGIO v PATARO’ RUGBY CALVISANO 16 – 20 (16 - 17)

Marcatori: p.t. 4’ m. Martani tr Mortali (0-7); 12’ cp Gennari (3-7); 15’ cp Gennari (6-7); 19’ m. Tuivaiti tr Mortali (6-14); 22’ cp. Gennari (9-14); 31’ cp Mortali (9-14); 35’ m. Panunzi tr Gennari (16-17). s.t. 48’ cp Mortali (16-20).

CONAD Reggio: Farolini (cap); Costella, Paletta, Suniula, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Ferrarini F., Rimpelli (78’ Gatti), Messori (59’ Dell’Acqua); Du Preez (63’ Balsemin), Devodier (57’ Visagie); Bordonaro (66’ Celona), Manghi, Quaranta (78’ Saccà).

All. Manghi

Patarò Rugby Calvisano: Dal Zilio; Balocchi, Chiesa (C), Lucchin, Susio; Mortali, Semenzato; Tuivaiti (49’ Zdrilich), Archetti, Martani (61’ Zanetti); D’Onofrio, Andreotti (61’ Cavalieri); Leso (78’ Gavrilita), Giovanchelli (78’ Luccardi), Rimpelli (78’ Cafaro).

All. Brunello

Arb.: Angelucci (Livorno)

AA1.: Rizzo (Ferrara), AA2.: Giovanelli (La Spezia)

Quarto Uomo: Poggipolini (Bologna)

Calciatori: Gennari (Conad Reggio) 4/4; Mortali (Patarò Rugby Calvisano) 4/4

Cartellini: 17’ giallo a Du Preez (Conad Reggio), 76’ giallo a Cavalieri (Patarò Rugby Calvisano) ; 79’ giallo a Manghi (Conad Reggio) e Susio (Patarò Rugby Calvisano)

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori: circa 900

Punti conquistati in classifica: CONAD Reggio 1 ; Patarò Rugby Calvisano 4

Man of the match: Filippo Ferrarini (Conad Reggio)

Miglior Diavolo: Alberto Costella (Conad Reggio)



Eccellenza – XI giornata – 27.01.18

Toscana Aeroporti I Medicei v Lafert San Donà 13-17 (1-4)

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo 24-24 (2-2)

Petrarca Padova v Mogliano Rugby 40-13 (5-0)

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 6-32 (0-5)

Conad Reggio v Patarò Calvisano 16-20 (1-4) Classifica: Patarò Calvisano 48, Femi-CZ Rovigo 43, Petrarca Padova 42, Fiamme Oro Roma 34, Lafert San Donà 33, Rugby Viadana 31, Toscana Aeroporti I Medicei 18, Conad Reggio 11, Lazio 6, Mogliano Rugby 4