Gorizia- Primo giorno di raduno per l’Italia U20 a Gorizia in vista dell’esordio al 6 Nazioni di categoria contro l’Inghilterra. Gli Azzurrini affronteranno i campioni in carica del torneo venerdì 2 febbraio alle 19 allo Stadio Enzo Bearzot. Per la squadra guidata da Roselli e Moretti sarà il primo match ufficiale della stagione con il nuovo gruppo dopo essere entrati nella top ten al World Rugby U20 Championship del giugno scorso. Nella rosa azzurra c’è un cambio in prima linea: il pilone dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato Leonardo Mariottini sostituisce per infortunio Matteo Nocera. “Il primo impatto con le strutture messe a disposizione dal territorio è stato più che positivo - ha dichiarato Fabio Roselli - . Vogliamo prepararci al meglio per l’importante sfida che ci attende venerdì contro i campioni in carica dell’Inghilterra”. Questi i 24 Azzurrini convocati per le prime due gare del 6 Nazioni: Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Leonardo MARIOTTINI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)* Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)* Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan, FRA) Flanker/n.8

Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* - capitano

Lodovico MANNI (Mogliano Rugby) Mediani di mischia

Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)*

Leonardo BACCHI (Rugby Viadana 1970) Mediani d’apertura

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)* Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Francesco MODENA (Femi CZ Rugby Rovigo Delta)

Alberto ROSSI (Valsugana Padova) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”