Roma - Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 3 febbraio. Dodicesima d’Eccellenza al via, con tutte le squadre che scenderanno in campo sabato 3 febbraio alle ore 15. Allo stadio “Mario Battaglini” il derby tutto veneto tra la Femi CZ Rovigo e il Lafert San Donà sarà arbitrata dal trevigiano Claudio Blessano. A Matteo Liperini la sfida del “Pata Stadium” dove i primi in classifica guidati da Massimo Brunello affronteranno i quarti in graduatoria delle Fiamme Oro Rugby. Il match di Mogliano Veneto tra i padroni di casa e il Rugby Viadana 1970 di Filippo Frati sarà arbitrato da Luca Trentin, mentre a Roma il ferrarese Elia Rizzo dirigerà la sfida di Roma tra la S.S. Lazio Rugby 1927 e la Toscana Aeroporti I Medicei. Il fischietto per lo stadio “Nando Capra” di Noceto dove andrà in scena il match tra il Conad Reggio e il Petrarca Padova sarà invece affidato al cuneese Stefano Bolzonella. Tutte le partite del massimo campionato nazionale saranno visibili in diretta su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR (CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP FIR) Questo il programma per le gare del dodicesimo turno di campionato: Eccellenza - XII giornata - 03.02.18 - ore 15.00 - Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR Femi CZ Rovigo v Lafert San Donà Arb. Claudio Blessano (Treviso) AA1 Andrea Piardi (Brescia) AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza) Quarto uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso) Patarò Calvisano v Fiamme Oro Rugby Arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1 Vincenzo Schipani (Benevento) AA2 Federcio Vedovelli (Sondrio) Quarto uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Mogliano Rugby v Rugby Viadana 1970 Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Giuseppe Vivarini (Padova) AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto uomo: Vittorio Favero (Treviso) S.S. Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei Arb. Elia Rizzo (Ferrara) AA1 Claudio Passacantando (Pescara) AA2 Gianluca Bonacci (Roma) Quarto uomo: Giampiero Salvi (L’Aquila) Conad Reggio v Petrarca Padova Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo) AA1 Francesco Russo (Milano) AA2 Andrea Laurenti (Bologna) Quarto uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna)