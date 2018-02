SCELTE LE AZZURRE CHE DOMANI SFIDERANNO L’INGHILTERRA

REGGIO EMILIA PRONTA AD OSPITARE L’ESORDIO DI BARATTIN E COMPAGNE NEL SEI NAZIONI FEMMINILE 2018

Reggio Emilia, 3 Febbraio 2018 – Andrea Di Giandomenico - commissario tecnico della Nazionale Italiana Femminile- ha annunciato convocate e formazione iniziale per sfidare l’Inghilterra domenica a Reggio Emilia nel primo turno dell’edizione 2018 del Sei Nazioni Femminile. Domani alle ore 18.30 lo Stadio Mirabello ospiterà per la prima volta il prestigioso torneo con la grande sfida tra l’Italia e l’Inghilterra, campione in carica e capace di guadagnare il grande slam nel 2017 battendo tutte le altre cinque avversarie.

L’Inghilterra non è mai stata sconfitta in gara ufficiale da Sara Barattin e compagne; unica delle cinque avversarie del Sei Nazioni mai superate; l’Italia femminile è presente nel prestigioso torneo da 11 anni, dal 2007. Nell’ultima edizione nessun successo per le Azzurre capaci però di chiudere al quarto posto nel 2015 e al terzo posto nel 2016 con ben 3 vittorie, record assoluto per l’Italdonne.

Le Azzurre si presentano a questo primo appuntamento molto rinnovate, dopo che ben sette atlete hanno lasciato il gruppo azzurro dopo l’ultimo mondiale della scorsa estate in Irlanda. Lo staff tecnico ha avuto la possibilità di testare tante nuove giocatrici nel test-match di Novembre a Biella perso 41-21 contro la Francia, importante test di avvicinamento verso questo Sei Nazioni alle porte. Delle 23 giocatrici selezionate per sfidare le inglesi domani a Reggio Emilia ci sono infatti 4 esordienti –tutte in panchina- e 5 ragazze che hanno fatto il loro esordio in nazionale maggiore proprio a Novembre. Ciò a testimonianza della crescita del campionato italiano, non solo a livello numerico ma anche qualitativo. Nel gruppo però non manca l’esperienza, soprattutto nel reparto delle trequarti diretto da capitan Barattin alla sua 78esima maglia azzurra. Un nuovo ciclo dell’Italdonne è dunque alle porte, con un mix di esperienza ed entusiasmo.

L’head coach Andrea Di Giandomenico presenta questo Sei Nazioni 2018 e la formazione che scenderà in campo al Mirabello :”Cominciamo il torneo rinnovati ma contenti delle nuove ragazze che hanno meritato la possibilità di far parte dell’Italia. Non mi riferisco solo a queste 23 giocatrici ma a tutto il gruppo. Il campionato italiano è in crescita: sta aumentando numero delle squadre e qualità. Sempre più ragazze hanno capito la strada del lavoro, necessaria per raggiungere obiettivi alti come la maglia Azzurra.”

L’allenatore aquilano -ma reggiano d’adozione- presenta la sfida all’Inghilterra :”E’ una squadra che non ha bisogno di presentazioni: forte in ogni reparto. Sarà una gara dura ma siamo fiduciosi per la nostra prestazione. Sarà un banco di prova importante per il nostro futuro: la partita ci darà delle indicazioni importanti. Lo spirito delle ragazze é positivo: ci siamo preparati bene, le atlete sono pronte. Non guardiamo al calendario, ogni partita inaugurale avrebbe presentato difficoltà, non ci spaventa questo impegno contro le campionesse in carica. Anzi lo vediamo come un ottimo test con risvolti positivi per andarci a testare e far capire subito al nuovo gruppo quali siano le esigenze per competere in questo Sei Nazioni. Da domenica sera ragioneremo come proseguire questo torneo; concentrati e lavorando come sempre abbiamo fatto focalizzandoci sulla nostra prestazione. L’Italia femminile deve esprimere il meglio del proprio potenziale, sarà il campo a darci il responso a livello di risultati”.

La formazione dell’Italia femminile che domenica 4 Febbraio alle ore 18.30 sfiderà l’Inghilterra allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia nel 1° turno del Sei Nazioni Femminile 2018:

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 61 caps

14 Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 33 caps

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno), 39 caps

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 22 caps

11 Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 21 caps

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno), 7 caps

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 77 caps – capitano

8 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 16 caps

7 Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova), 27 caps

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 30 caps

5 Valeria FEDRIGHI (Saracens , ING), 8 caps

4 Valentina RUZZA Valsugana R. Padova), 19 caps

3 Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 52 caps

2 Melissa BETTONI ((Stade Rennais Rugby, FRA), 41 caps

1 Eleonora RICCI (C.R.A.T. La Coruña, SPA), 1 cap

A disposizione

16 Silvia TURANI (Rugby Colorno), 1 cap

17 Giorgia DURANTE (Montebelluna Rugby 1977, tutorata Benetton Treviso), esordiente

18 Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), esordiente

19 Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), esordiente

20 Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 1 cap

21 Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015), esordiente

22 Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 1 cap

23 Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 1 cap

All. Andrea DI GIANDOMENICO

Inghilterra: Kildunne, Dow, Cattell, Burford, Waterman, Daley-Mclean, Riley; Hunter (cap), Packer, Cleall, Taylor, Scott, Bern, Davies, Clark (A disposizione: Cokayne, Cornborough, Lucas, Burnfield, Noel-Smith, Mattinson, Harrison, Pearce) All. Middleton

Arbitro: Tim Baker (Hong Kong)

Assistenti: Clara Munarini (FIR) e Barbara Guastini (FIR)

TMO: Kevin Beggs (Irlanda)

Quarto uomo: Maria Ausilio Paparo (FIR)

La gara tra Italia ed Inghilterra di Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 –broadcaster italiano del Sei Nazioni Femminile- con telecronaca di Andrea Gardina.

Scarica la media guide ufficiale del Sei Nazioni 2018 con tutte le informazioni e curiosità anche sulla nazionale femminile

Tanti gli eventi collaterali che impreziosiranno la giornata dedicata al Sei Nazioni Femminile. Reggio Emilia sarà capitale del rugby femminile domenica prossima: il rugby giocato partirà già dalle ore 11 ai campi della Canalina –casa del Rugby Reggio società organizzatrice della sfida internazionale- si terrà un torneo delle rappresentative regionali juniores Under 14 , Under 16 e Under 18 con circa 250 giocatrici.

Le fasi finali si concluderanno alle 16 circa, prima del trasferimento allo Stadio Mirabello nel centro città. 18 le formazioni in campo in rappresentanza di 6 Comitati Regionali della Federazione Italiana Rugby: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

Dalle ore 16 nel villaggio allestito nell’area antistante al Mirabello sarà possibile seguire l’esordio della Nazionale Maggiore italiana al Sei Nazioni 2018 contro l’Inghilterra grazie al maxischermo che trasmetterà le immagini di Dmax dallo Stadio Olimpico di Roma.

Biglietteria Stadio Mirabello, Via Giacomo Matteotti 2 - Reggio Emilia:

Tribuna VIP € 30,00

Posto unico € 10,00

Ridotto Under 20 € 5

Ridotto Under 17 € 1

Come acquistare i tagliandi per la gara:

• Sito internet biglietteria Ciaotickets nella pagina: www.ciaotickets.com/evento/6-nazioni-femminile-italia-vs-inghilterra

• Rivendite autorizzate Ciaotickets consultabili su: www.ciaotickets.com/punti-vendita

• Allo Stadio “Mirabello” il 4 Febbraio a partire dalle ore 15