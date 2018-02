Roma- Paolo Grassi e Paul Griffen, responsabili tecnici della Nazionale Under 17, hanno annunciato i convocati per il raduno di preparazione all’attività internazionale che si svolgerà a Tirrenia dal 13 al 15 febbraio. La Nazionale di categoria Azzurra sarà successivamente impegnata nei due test internazionali contro la Francia U17, programmati per il 13 marzo a Manosque ed il 17 dello stesso mese ad Aix en Provence. “Il 13 marzo comincerà ufficialmente il cammino della Nazionale Under 17, che come sappiamo è una Nazionale di sviluppo e di formazione per i nostri atleti” ha dichiarato il Team Manager Maurizio Zaffiri “C’è molto entusiasmo da parte di tutti verso la possibilità di potersi confrontare a livello internazionale in due occasioni nel mese di marzo. I ragazzi che fanno parte della Nazionale Under 17 provengono dal lavoro svolto nei nostri centri di formazione, che hanno avuto tra loro la possibilità di confrontarsi la scorsa settimana a Parma per conquistare la chiamata in azzurro. Di seguito i convocati per il raduno di Tirrenia: Islam ABDELAZIZ (Amatori Parma Rugby) Luca ADORNI (Rugby Parma 1931) Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. Lazio Rugby 1927) Luca ANDREANI (Rugby Rovato) Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato Sesto) Tommaso BIAGINI (Toscana Aeroporti I Medicei) Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby) Davide CASTELLANA (Cavalieri Union Prato Sesto) Simone DE ANGELIS (Pesaro Rugby) Tommaso DI BARTOLOMEO (Petrarca Padova) Filippo DRAGO (Rugby Mogliano) Alessandro FANTINELLO (Lafert San Donà) Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby) Mattia FERRARIN (Rugby Udine FVG) Martin GRANIERI (Amatori Parma Rugby) Samuele LOCATELLI (Rugby Lecco) Umberto MAROCCHI (Primavera Rugby) Marco MONTUORI (Unione Rugby Capitolina) Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato Sesto) Andrea PANCINI (Cavalieri Union Prato Sesto) Leonardo PARISOTTO (Valsugana Padova) Salvatore PARRINO (Villorba Rugby) Carlo PELLEGRINELLI (Rugby Milano) Nicola PIANTELLA (Rugby Vicenza) Niko QUINTAVALLA (Amatori Parma Rugby) Marco RUFFATO (Rugby Bassano 1976) Maicol AMADE SARZI (Rugby Viadana 1970) Matteo Thomas SASSI (Toscana Aeroporti I Medicei) Mirco SPAGNOLO (Valsugana Padova) Dorin TICA (Patarò Calvisano)