Roma – Continua il proprio cammino a punteggio pieno il Cus Genova che nella terza giornata della Poule 1 Promozione del Campionato di Serie A batte 41-5 L’Aquila Rugby Club. Ad un punto di distanza il Sitav Rugby Lyons che espugna il campo dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato, mentre i Cavalieri Prato superano 31-7 l’Ottopagine Rugby Benevento. Nella Poule 2 Promozione con la vittoria contro il Valpolicella sale al primo posto il Rugby Colorno. Cade il Verona a Noceto, mentre il Valsugana espugna il campo del Petrarca aggiudicandosi il derby di Padova. CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE E I RISULTATI DELLE POULE 1 E 2 Nella Poule 3 successi esterni per Cus Torino e Primavera Rugby rispettivamente contro Gran Sasso e Rugby Perugia. Il TKGroup Rugby Torino vince lo scontro al vertice contro il Pro Recco e vola al primo posto. Nella Poule 4 i Rangers Vicenza vincono 32-15 a Milano, mentre Brescia e i Ruggers Tarvisium battono tra le mura amiche Rugby Udine e Rugby Parabiago CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE E I RISULTATI DELLE POULE 3 E 4 Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 18 Febbraio 2018 CUS GENOVA asd v L'AQUILA RUGBY CLUB 41-5 (15-5) Marcatori: : 3' mt Rettagliata, 12' mt Imperiale, 32' cp Sandri, 39' mt di punizione, 43' mt Zini tr Sandri, 57' mt Mills tr Sandri, 59' mt Ricca tr Sandri, 80' mt Barry G. CUS GENOVA: Borzone, Papini (65' Salerno), Sandri, Ricca , Ciranni, Zini, Garaventa (69' Migliorini), Mills, Baldelli (57' Di Vietro), Imperiale F. (54' Pendola), Imperiale P. (65' Torchia), Taylor, Cavallero (57' Barry), Perini (69' Bortoletto), Cattaneo (65' Ghiglione) All. Askew L'AQUILA RUGBY CLUB: Cialente, Palmisano (75' Pupi), Speranza (59' Sansone), Angelini, Rettagliata G., Viacava, Carnicelli (75' Angelozzi), Cerasoli, Basha (40' Fusco), Vaschi, Grassi, Rossi (39' Grant), Rettagliata, Barducci (74' Tinari). All. Troiani Arb. Trentin Calciatori: Viacava 0/1 (L’Aquila RC); Sandri 4/6 (Cus Genova) Note: Oltre 400 spettatori per il ritorno del L'Aquila Rugby al Carlini dopo 35 anni. Giornata fredda e molto ventosa. Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 5 ; L'AQUILA RUGBY CLUB 0 Man of the match: Mills (Cus Genova) Calvisano (BS), stadio San Michele – domenica 18 febbraio 2018 Serie A, Poule Promozione III giornata Accademia Naz. I. Francescato v Sitav Rugby Lyons 10-31 (10-24) Marcatori: p.t. 7' cp Guillomot (0-3), 13' m. Hayes tr Di Marco (7-3), 18’ m. tecnica Lyons (7-10), 24’ cp Di Marco (10-10), 38’ m. Cissè tr Guillomot (10-17), 40’ m. Bance tr Guillomot (10-24), 80’ m. Guillomot tr Guillomot (10-31) Accademia Naz. I. Francescato: Fusco (17’ st Arcadipane); Bientinesi, Hayes, Crisantemo (22’ st Zardize), Giovannini; Di Marco (1’ st Gentili), Piva; Ruggeri (15’ st Mantovani), Benchea, Oghittu (17’ st Blessano); Butturini, Stoian; Franceschetto, Taddia (1’ st Bonanni), Mariottini (17’ st Nocera). All. Raineri Sitav Rugby Lyons: Thrower (27’ st Conti); Boreri (3’ st Via G.), Mori, Forte, Bruno; Guillomot, Via A. (32’ st Gherardi); Masselli, Tarantini, Bance (32’ st Benelli); Cissè (6’ st Bosoni), Pedrazzani; Salerno (16’ st Rapone), Vaghini (19’ st Ceresa), Lombardi (27’ st Vitiello). All. Orlandi e Solari Arb. Vedovelli (SO) Cartellini: 18’ cartellino giallo Giovannini (Accademia Naz. I. Francescato); 63’ cartellino giallo Blessano (Accademia Naz. I. Francescato) Calciatori: Guillomot 4/5 (Sitav Rugby Lyons); Di Marco 2/2 (Accademia Naz. I. Francescato) Note: cielo nuvoloso, vento e freddo; spettatori circa 200 Punti conquistati in classifica: Accademia Naz. I. Francescato 0; Sitav Rugby Lyons 5 Prato, stadio “E. Chersoni” – domenica 18 febbraio 2018 Serie A, Poule Promozione III giornata Cavalieri Union Prato Sesto v Benevento Rugby 31-7 (7-0) Marcatori: p.t. 27’ m Borsi tr Puglia (7-0); s.t. 5’ m tecnica (7-7), 30’ m Parri (12-7), 33’ m Bartali tr Lunardi (19-7), 38’ m Ruotolo (24-7), 40’ m Lunardi tr Lunardi (31-7) Cavalieri Union Prato Sesto: Lunardi, Bartali, Fattori, Noviro, Filippini (57’ Torri), Puglia (43’ Marzucchi), Della Ratta, Paulin (78’ Aiello), Reali (77’ Caciolli), Fabbri, Mardegan, Gianassi (57’ Parri), Casini (57’ Nannini), Tallè (57’ Cerbai), Borsi (57’ Ruotolo) All. Pratichetti Benevento Rugby: Cioffi, Timossi, Altieri (49’ Vallone), Ciarla, Petrone, Caporaso (74’ Izzo), Carluccio, Russo (55’ Botticella), Giangregorio /74’ Palumbo) , Moylan, Luciani (29’ Tretola), Valente (40’ Ricco), Notariello, Passariello, Bosco All. Orlandi Cartellini: 61’ Fattori (Cavalieri Union) Calciatori: Puglia (Cavalieri Union) 1/1, Lunardi (Cavalieri Union) 2/4 Note: giornata fredda e ventosa, campo in discrete condizioni, spettatori circa 100 Punti conquistati in classifica: Cavalieri Union Prato Sesto 5 ; Benevento Rugby 0 Noceto (PR), Stadio “Nando Capra” - domenica 18 febbraio 2018 Serie A – Poule Promozione - III° giornata Rugby Noceto FC vs Verona Rugby 26-20 (19-13) Marcatori: p.t. 12’ m. Beltrame tr McKinney (0-7), 21’ m. Passera nt (5-7), 24’ m. Barbieri tr Picardet (12-7), 31’ cp. McKinney (12-10), 36’ m. Berghenti tr Picardet (19-10), 39’ cp McKinney (19-13); s.t. 16’ m. Singh tr. Picarcet (26-13), 34’ m. Mountariol tr McKinney (26-20). Rugby Noceto FC: Pagliarini, Passera, Ferrari, Carritiello, Savina (69’ Montagna), Picardet, Albertini, Barbieri, Berghenti (67’ Greco), Serafini, Boccalini, Mazzoni, Lanzano, Ferro, Singh All. Larini, Guerci, Pulli Verona Rugby: Conor, Melegari (55’ Zanon), Pavan, Neethling M. (65’ Quintieri), Beltrame, McKinney, Soffiato (55’ Mariani), Spinelli, Cattina, Zago (65’ Paghera), Liboni (41’ Braghi), Montauriol, D’Agostino (45’ Forzin), Neethling R. (45’ Rossi), Rizzelli (64’ Girelli) All. Zanichelli arb. Boraso (RO) AA1 Comai (TN), AA2 Gajulete (MN) Cartellini: 35’ cartellino giallo a Cattina (Verona Rugby), 69’ cartellino giallo Carritiello (Rugby Noceto), cartellino rosso 79’ Pavan (Verona Rugby) Calciatori: Picardet (Rugby Noceto) 3/5; McKinney (Verona Rugby) 4/5; Note: Giornata piovigginosa, temperatura fredda, terreno allentato, spettatori circa 300. Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto FC 5; Verona Rugby 1 Man of the Match: Singh Pardeep (Rugby Noceto) Serie A – Poule Promozione - III° giornata HBS Colorno v Valpolicella Rugby 38-10 (p.t.19 – 0) Marcatori: p.t 9’ m. Neri tr. Cozzi (7-0), 15’ m. Goegan tr. Cozzi (14-0), m. Goegan (19-0) s.t. 42’ m. Cecchini (19- 5), 50’ m. Van Tonder (19-10), 62’ m. Da Lisca tr. Cozzi (26-10), 66’ m. Neri tr. Cozzi (33-10), 77’ m. Canali (38-10). HBS Colorno: Cozzi, Neri, Ceresini, Scalvi (64’ Piccioli), Canni, Silva (49’ Terzi), Boccarossa (49’ Lucchin), Nibert (68’ Minari), Du Plessis (70’ Armantini), Modoni M., Da Lisca, Canali, Sito Alvarado (64’ Redolfini), Goegan (78’ D’Apice), Pomaro (68’ Romano). All. Sinclair Valpolicella Rugby: Van Tonder, Saccomani, Ambrosi (78’ Disetti), Disetti (68’Boscaini), Pacchera (68’ Gasparini), Damoli, Memo (2’ Cecchini), Mozzato, Righetti, Zenorini (68’ Trainotti), Nicolis, Bianchi (61’ Ipuche), Vidali (64’ Russo), Fraccaroli (44’ Ferraro), Momi (70’ Compri). All. Zanella Arb. Piardi (Brescia) AA1 Cusano (Vicenza), AA2 Poggipolini (Bologna) Calciatori: Cozzi 4/6 (HBS Colorno), Pacchera 0/3 (Valpolicella) Note: giornata piovosa con temperatura di 5°C, 200 spettatori circa. Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5; Valpolicella Rugby 0 Man of the match: Chris Du Plessis (HBS Colorno) Padova, Impianti Sportivi Memo Geremia – domenica 18 febbraio 2018 Campionato Serie A – Poule Promozione 2 – terza giornata Petrarca Rugby vs Valsugana Rugby 5-19 (0-12) Marcatori: p.t. 15’ m. Mamprin tr. Benetti (0-7); 36’ m. Girardi (0-12); s.t. 5’ m. Zulian (5-12); 21’ m. Pivetta tr. Benetti (5-19) Petrarca Rugby: Navarra; Belluzzo, Scagnolari, Del Ry (cap.), Casalini (77’ Matteralia); Mercanzin (50’ Gatto), Cortellazzo; Zulian (75’ Galante), Capuzzo, Simonato; Zuin (75’ Cerutti), Sattin; Gutierrez (75’ Betteto), Polliero (39’ Gemelli; 71’ Polliero), Braggié (75’ Lazzarotto). A disposizione non entrati: Meneghetti All: Rocco Salvan Valsugana Rugby: Mamprin (71’ Rossi); Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin; Benetti (79’ Sartor), Scapin (52’ Citton); Girardi, Sironi, Rizzo (46’ Ferraresi); Liut (63’ Chimera), Cardo; Paparone (67’ Michielotto), Pivetta (cap.), Sanavia. A disposizione non entrati: Caporello, Cesaro. All: Paul Roux Arb: Gabriel Chirnoaga di Roma AA1 Cusano (Vicenza) AA2 Vianello (Treviso) Cartellini: 47’ cartellino giallo a Liut (Valsugana Rugby); 67’ cartellino giallo a Girardi (Valsugana Rugby); 71’ cartellino rosso a Lisciani (Valsugana Rugby) Calciatori: Benetti (Valsugana Rugby) 2/3; Mercanzin (Petrarca Rugby) 0/1 Note: Cielo coperto, vento forte, temperatura bassa. Campo in buone condizioni. Circa 750 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 0; Valsugana Rugby 4 Man of the match: Jacopo Pivetta (Valsugana Rugby) Campo Sportivo Villa Sant’Angelo (AQ), – domenica 18 febbraio Gran Sasso Rugby v Cus Torino 13-26 (8-19) Marcatori: p.t. 8’ mt. Novello tr. Reeves (0-7), 13’ cp Du Toit.(3-7), 18’ mt. Lozzi nt.(3-12) 22’ mt. Alfonsetti nt. (5-12), 35’ mt. Ursache tr. Reeves (8-19), s.t. 43’ mt. Reeves, tr. Reeves (8-26), 74’ mt. Du Toit nt. (13-26) Gran Sasso Rugby: Du Toit, Anibaldi (22’ st. Cortesi), Capone, Giampietri Alfonsetti (26’ st. Chiarizia), Feneziani, Valdrappa (16’ st. La Chioma), Lofrese, Santavenere (1’ st. Pattuglia), Suarez (22’ st. Ippolti), Di Cesare, Fiore, Milani, Iezzi (11’ st. Cecchetti), Di Febo (3’ st. Mandolini 26’ st. Paolucci) All. Lorenzetti Cos Torino: Amadasi (75’ st. Campagna), Dezzani, Caputo, Reeves, Lozzi (70’ st. Cisi), Grillotti, Mantelli (73’ st. Spaliviero), Ursache, Merlino, Spinelli (75’ st. Mori), Perrone, Toresi (50’ st. Fatica), Nicita (73’ st. Racca M.), Racca N. (75’ st. Martina), Novello (75’s st. Modonutto) All. D’Angelo Arb. Massimo Salierno Cartellini: pt. cartellino giallo Santavenere (Gran Sasso), st. cartellino giallo Alfonsetti (Gran Sasso) Punti conquistati in classifica: Gran Sasso Rugby 0, Cus Torino 5 Perugia, 18 febbraio 2018 Barton Cus Perugia - Primavera 5-16 (5-13 dpt) Marcatori - Pt: 10' cp Riitano (0-3), 12' m Alessi tr Riitano (0-10), 14' cp Riitano (0-13), 34' m Mazzanti (5-13). St: 38' cp Riitano (5-16). Barton Cus Perugia: Masilla, Vizioli, Franzoni, Pettirossi T., Battistacci, Bigarini (38' pt Gioè), Paoletti, Bellezza M., Steri, Balucani, Delorenzi, Mazzanti, Bello (38' st Tesorini), Pettirossi M., Cecchetti (32'pt Macchioni). A disp.: Khayari, Sonini, Bellezza, Betti, Salvadori. All.: Speziali e Fastellini. Primavera: Alegiani, Marigo (23'st Martelletti), D'Ottavio, Martelli, Alessi, Riitano, Kemoklidze. Belloni, Falcini (20'st Randazzo), Borsetti (23'st Mazza), Custureri (16'st Serini), Lavini, Belcastro (23'st Di Resta), Venturoli E. (1'st Venturoli C.), Serafino (1'st Dinacci, 20'st Risi). All.: Leonardi. Punti conquistati in classifica: Barton Cus Perugia 1, Primavera 4 Torino, 18 febbraio 2018 TKGroup Rugby Torino v Tossini Pro Recco 20-17 Marcatori: 24’ m Colazzo tr Agniel; 26’ cp Miller; 36’ m Monfrino tr Agniel; 42’ m. Montaldo; 54’ m. Knaflitz; 60’ cp Agniel; 67’ m. Murgia tr Miller. TKGroup VII rugby Torino: Thomsen (50’ Cremonini) Monfrino E.; De Razza; Martinucci; Murgia;Miller ;Augello ( 58’ Spinello) ; Knaflitz; Nepote ;Ducatto ;Marchisio ; Lo Greco S ; Wachsmann ( 14’ Capoccia) Barbuscia (45’ Zorzetto) ; Montaldo (62’ Angotti) Tossini Recco: Gaggero, Monfrino, M Panetti, Torchia, Becerra , Agniel , Tagliavini L , Cacciagrano ( 55’ Canoppia) , Rosa ( 64’ Nese) , Ciotoli , Metaliaj , Monfrino M , Colazo , Bedocchi , Actis (78’ Noto) Arb. Meschini ( Milano ) AA1 Pretoriani AA2 Scrinieri Cartellini: 39’ giallo a Lo Greco Note: Giornata uggiosa ,cielo coperto ,temperatura 5’, 200 spettatori Milano (MI), C.S. “G.B. Curioni” – domenica 18 febbraio ASR Milano v Rugby Vicenza 25-32 (20-10) Marcatori: p.t. 5’ cp Cipriani (0-3);13’ m Salerno (5-3);22’ m Magallanes t Fedeli (12-3); 29’ cp Fedeli (15-3); 31’ m Cipriani t Cipriani (15-10);36’ m Salerno (20-10) s.t.: 4’ m Piantella t Cipriani (20-17); 16’ m Sonzogni (20-22);28’ m Sonzogni t Cipriani (20-29);36’ cp Cipriani (20-32); 38’ m Betti (25-32) Rugby Vicenza : Montenegro, Zinello (38’Biasiolo), Bergamasco, Gastaldo, Camponogara, Cipriani, Meneghello(53’ Boscolo), Piantella, Santinello ,Peron, Stanica(53’ Torregiani), Nicoli, Messina(73’ Cardoso), Zatton (78’ Sonzogni), Cenghialta, All. Cipriani ASD Rugby Milano: Gorietti, Cabrera, Dotti, Longoni (55’ Lamaro), Bellati, Fedeli (60’ Tipo), Achilli, Salerno (62’Antinori), Sbalchiero, Scarpellini (41’ Bianchini), Gorini, Soldi, Betti, Lombardi (Cap), Magallanes(50’ Piatti) All. Grangetto Arb. Munarini (PR) Cartellini: nessuno Calciatori: Fedeli (ASR) 2/4; Cipriani(Rugby Vicenza) 4/6 ; Gorietti (ASR) 0/2 Note: pomeriggio sereno con circa 15 gradi. Campo in ottime condizioni. Circa 300 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: ASR Milano 2; Rugby Vicenza 5 Man of the match: Gastaldo (Rugby Vicenza) Brescia, Stadio “Aldo Invernici” – domenica 18 febbraio Rugby Brescia v Rugby Udine 20 – 19 (12 – 14) Marcatori: p.t. 4’ m. Flynn tr. Bombonati (0-7); 24’ m. Bertè (5-7); 28’ m. Gandolfi tr. Bertè (12-7); 40’ meta tecnica (12-14); s.t. 2’ cp Bertè (15-14); 20’ m. R. Picchietti (15-19); 38’ m. Mariani (20-19) Rugby Brescia: Miranda (1’st Gelmini), Gustinelli (29’st Bianchini), Bertè, Carilli (18’st Azzini), Secchi Villa, Locatelli, Gazzoli (34’ Pellegrino), Gandolfi, Casali, Rossini (18’st Mariani), Daniel, Fierro (7’st De La Rubia), Trevisani (37’ Armantini), Romano, Armantini (1’st Kaikatsishvili). All. Pisati Rugby Udine: Flynn, Zorzetto (1’st Tarantola), Gerussi, Groza (13’st Marconato), Rigutti, Bombonati, Balzi (33’st Barella), Picchietti T., Menegaldo (3’st Morandini), Bagolin (40’st Rugger), Torres (22’st Macor), Giannangeli, Morosanu, Del Tin, Picchietti R. All. Dwyer Arb. Simone Boaretto di Rovigo Calciatori: Bombonati 1/1, Locatelli 0/1, Bertè 2/2, Tarantola 0/3, Pellegrino 0/1 Note: pomeriggio freddo e grigio, campo in discrete condizioni, spettatori 500 circa Punti conquistati in classifica: Rugby Brescia 4; Rugby Udine 1 Man of the match: Luca Bertè Treviso, Stadio Comunale di Monigo - domenica 18 febbraio 2018



Serie A, II Fase, girone 4, 3^ giornata Botter Ruggers Tarvisium v Rugby Parabiago 17-3 (p.ti 4-0) (p.t 10-3) Marcatori: p.t. 6' m Pastrello tr Viotto (7-0), 25 c.p. Maggioni (7-3) 38 c.p. Viotto ( 10-3) st 6' m.t. Tarvisium 17-3 Botter Ruggers Tarvisium: Viotto, Pedrini (9' st Abram), Bordini, Pirovano (38'st Francescato), Pastrello, Pastrello, Pizzinato (cap.), Curtolo, Lionieri (39' st Mattiazzi), Crespan (9' st Zuliani), Gui, Sutto (v.cap), Sala, Fagotto (28' st Balistreri), Scanferlato (18' st Zottin), Magnoler (38'st Buso) all. Green, Craig Ivan



Rugby Parabiago:. Albano (1'st Sclecht), Ceaprazarn, Sovare (22' st Molinara), Massari, Branca, Baudo, Coffaro (28' st Castiglioni), Manuini, Dell'Acqua, Cancro(28' st Vincini), Mikaele, Maggioni (10' st Volta), Franceschini (28' st Vacirca), Fulciniti (16'st Simioni), Turri (16' st Polio) all. Momo Massimo arb. Leonardo Faggionato AA1 Merendino , AA2 Belinato Calciatori: Viotto (Ruggers Tarvisium) 2/3, Maggioni (Rugby Parabiago) 1/1 Note: tempo coperto e ventoso, terreno in buone condizioni spettatori 350 ca Punti conquistati in classifica: Botter Ruggers Tarvisium 4, rugby Parabiago 0 Man of the Match: Riccardo Magnoler ( Botter Ruggers Tarvisium)