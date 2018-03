Roma- Il responsabile tecnico della Nazionale Under 17 Paolo Grassi ha annunciato la formazione che scenderà in campo domani pomeriggio contro i pari età della Francia a Manosque, con fischio d’inizio programmato alle ore 15. Per la Nazionale di categoria azzurra quella contro i transalpini sarà il primo impegno ufficiale di questa stagione: “Quella di domani sarà la prima uscita internazionale per la Nazionale Under 17” ha dichiarato il responsabile tecnico Paolo Grassi “Ci aspettiamo una risposta in campo dal punto di vista dell’intensità del gioco da parte dei ragazzi, che sia adeguata al livello che metterà in campo la Francia”. Dal punto di vista del gioco l’obiettivo è vedere la squadra muoversi in tutte le situazioni di campo in particolar modo sullo spazio, prestando attenzione alle fasi di uno contro uno che ci si presenteranno durante la partita”. Gli Azzurrini ritroveranno nella prossima sfida nuovamente i francesi sabato ad Aix en Provence, nella seconda sfida ravvicinata del derby latino. Di seguito la formazione dell’Italia U17 in campo domani: 15 Simone DE ANGELIS (Pesaro Rugby) 14 Davide CASTELLANA (Cavalieri Union Prato Sesto) 13 Filippo DRAGO (Rugby Mogliano) 12 Umberto MAROCCHI (Primavera Rugby) 11 Fabio SCHIABEL (Lafert San Donà) 10 Mattia FERRARIN (Rugby Udine FVG) 9 Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. Lazio Rugby 1927) (VCAP) 8 Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby) 7 Luca ANDREANI (Rugby Rovato) (CAP) 6 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato Sesto) 5 Martin GRANIERI (Amatori Parma Rugby) 4 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby) 3 Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato Sesto) 2 Marco MONTUORI (Unione Rugby Capitolina) 1 Dorin TICA (Patarò Calvisano) A disposizione: Tommaso DI BARTOLOMEO (Petrarca Padova) Mirco SPAGNOLI (Valsugana Rugby) Matteo Thomas SASSI (Toscana Aeroporti I Medicei) Marco RUFFATO (Rugby Bassano 1976) Leonardo PARISOTTO (Valsugana Padova) Vincenzo ESPOSITO (Rugby Napoli Afragola) Niko QUINTAVALLA (Amatori Parma Rugby) Salvatore PARRINO (Villorba Rugby)