Roma - Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma domenica 18 marzo. Nella quindicesima giornata d’Eccellenza il direttore di gara di Cuneo Stefano Bolzonella arbitrerà il match tra i quarti in classifica del Lafert San Donà e i primi del Patarò Calvisano. Al romano Manuel Bottino la sfida del “Battaglini” nel derby veneto tra i bersaglieri della Femi CZ Rovigo e il Rugby Mogliano, mentre Federico Boraso dirigerà al “CPO” Giulio Onesti la partita tra i biancocelesti della S.S. Lazio Rugby 1927 ed il Conad Reggio. A Firenze la Toscana Aeroporti I Medicei di Pasquale Presutti ospiterà il Petrarca Padova agli ordini del direttore di gara Claudio Blessano, mentre alle 15:30 allo “Zaffanella” designato Vincenzo Schipani per la sfida tra il Rugby Viadana 1970 e i cremisi delle Fiamme Oro Rugby. Tutte le partite del massimo campionato italiano saranno visibili in diretta sul sito www.therugbychannel.it e sull’APP FIR Questo il programma per le gare della quindicesima giornata di Eccellenza: Eccellenza - XV giornata - 18.03.18 - ore 15.00 Lafert San Donà v Patarò Calvisano Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo) AA1 Elia Rizzo (Ferrara), AA2 Ferdinando Cusano (Treviso) Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Femi CZ Rugby Rovigo v Rugby Mogliano Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Federico Vedovelli (Padova), AA2 Nicola Franzoi (Venezia) Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) S.S. Lazio Rugby 1927 v Conad Reggio Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Gianluca Bonacci (Roma) Quarto uomo: Stefano Romani (Roma) Toscana Aeroporti I Medicei v Petrarca Padova Arb. Claudio Blessano (Treviso) AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Marco Borraccetti (Forlì) Quarto uomo: Marco Masetti (Arezzo) Eccellenza - XV giornata - 18.03.18 - ore 15.30 Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Luca Trentin (Lecco) AA2 Stefano Roscini (Milano) Quarto uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) ________________________________________________________ Questo il programma della Serie A Maschile: Serie A Maschile Poule Promozione 1 – V giornata – 18.03.2018 – 0re 14:30 Cavalieri U.R. Prato Sesto v CUS Genova

Arb. Meconi Federico (Roma)

AA1 Pier’Antoni (Roma); AA2 Rosamilia (Roma) Acc. Naz. I. Francescato v L’Aquila Rugby Club

Arb. Spadoni Andrea (Padova)

AA1 Pulpo (Brescia); AA2 D’Amico (Brescia) Sitav Rugby Lyons v Ottopagine Rugby Benevento

Arb. Masini Leonardo (Roma)

AA1 Laurenti (Bologna); AA2 Pretoriani (Milano) Serie A Maschile Poule Promozione 2 – V giornata – 18.03.2018 – 0re 14:30 Petrarca Padova FC v Rugby Noceto FC

Arb. Franco Matteo (Pordenone)

AA1 Bellinato (Treviso); AA2 Lazzarini (Rovigo) Valpolicella R.1974 v Verona Rugby

Arb. Palladino Andrea (Torino)

AA1 Smiraldi (Torino); AA2 Ciaiolo (Torino) Rugby Colorno v Valsugana Rugby Padova

Arb. Angelucci Riccardo (Livorno)

AA1 Giovanelli (La Spezia); AA2 Marinai (Livorno) Serie A Maschile II Fase Poule 3 – V giornata – 18.03.2018 – 0re 14:30 Gran Sasso Rugby v TKGroup Rugby Torino

Arb. Paoletti Francesco (Roma)

AA1 Di Vito (Roma); AA2 Culocchi (Roma) CUS Torino v Primavera Rugby

Arb. Imbriaco Lorenzo (Bologna)

AA1 Platania (Savona); AA2 Boni (Torino) Rugby Perugia v Pro Recco Rugby

Arb. Salierno Massimo (Napoli)

AA1 Iavarone (Perugia); Fioretti (Napoli) Serie A Maschile II Fase Poule 4 – V giornata – 18.03.2018 – 0re 14:30 AS Rugby Milano v Rugby Udine Union FVG

Arb. Vinci Filippo (Rovigo)

AA1 Panin (Rovigo); AA2 Pozzato (Rovigo) Rugby Parabiago v Rangers Rugby Vicenza

Arb. Sgardiolo Giorgio (Rovigo)

AA1 Rho (Milano); AA2 Chiappa (Milano) Ruggers Tarvisium v Junior Rugby Brescia

Arb. Meschini Francesco (Milano)

AA1 Sgarro (Treviso); Vianello (Treviso)