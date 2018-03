Roma- Nell’ultima giornata del 6 Nazioni 2018 la sfida dello stadio Olimpico di Roma tra gli Azzurri di Conor O’Shea e la Scozia aprirà il quinto turno che sarà trasmesso tutto in diretta su DMAX (ch. 52 DTT). Si parte alle 12:40 con lo studio di Rugby Social Club, dove Daniele Piervincenzi ed i suoi ospiti introdurranno il match dell’Italrugby contro gli Higlanders scozzesi. Alle 15:45 sarà il turno dei già campioni del Torneo dell’Irlanda che si giocheranno il Grande Slam sull’erba di Twickenham contro l’Inghilterra. Alle 18 la sfida di Cardiff tra il Galles di Warren Gatland e la Francia chiuderà successivamente l’edizione del Torneo più presitigioso d’Europa. Domenica dopo la vittoria dell’ultimo turno al Principality Stadium di Cardiff l’Italia Femminile sarà live dallo “Stadio Plebiscito” di Padova, dove le Azzurre affronteranno la Scozia in diretta su Eurosport 2, con lo speciale commento a tre voci a cura di Antonio Raimondi, Vittorio Munari ed Andrea Gardina. Nel recupero della diciassettesima giornata del Guinness Pro 14 i leoni biancoverdi della Benetton Rugby scenderanno invece in campo in Galles contro i Blues in diretta su Eurosport Player dalle 20:35. Domenica tutta l’Eccellenza scende in campo con il quindicesimo turno che sarà visibile interamente in diretta su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR. I quarti in classifica del Lafert San Donà ospiteranno i campioni in carica del Patarò Calvisano, mentre a Firenze l’ex Pasquale Presutti sfiderà con I Medicei la terza forza in classifica del Petrarca Padova. A Roma la S.S. Lazio Rugby 1927 ospiterà invece il Conad Reggio, nella sfida rispettivamente tra la nona e l’ottava forza del campionato. Allo stadio “Mario Battaglini” i bersaglieri della Femi CZ Rugby Rovigo scenderanno in campo nel derby veneto contro il Rugby Mogliano, mentre alle 15:30 il Rugby Viadana 1970 se la vedrà con le Fiamme Oro Rugby per non perdere il treno playoff. Di seguito il riepilogo del palinsesto Guinness Pro 14- XVII giornata- 16.03.2018 ore 20:35- Diretta Eurosport Player Cardiff Blues v Benetton Rugby Guinness Pro 14- XVII giornata- 16.03.2018 ore 20:35- Diretta Eurosport Player Edinburgh v Munster Rugby Natwest 6 Nazioni- V giornata- 17.03.2018 ore 13:30- Diretta DMAX (ch.52 DTT) e DPLAY Italia v Scozia Natwest 6 Nazioni- V giornata- 17.03.2018 ore 15:45- Diretta DMAX (ch.52 DTT) e DPLAY Inghilterra v Irlanda Natwest 6 Nazioni- V giornata- 17.03.2018 ore 18.00- Diretta DMAX (ch.52 DTT)- DPLAY Galles v Francia 6 Nazioni Femminile – V giornata- 18.03.2018 ore 15:00- Diretta Eurosport 2 Italia femminile v Scozia Femminile Eccellenza-XV giornata- 18.02.2018 ore 15:00- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR Lafert San Donà v Patarò Calvisano Eccellenza-XV giornata- 18.02.2018 ore 15:00- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR Toscana Aeroporti I Medicei v Petrarca Padova Eccellenza-XV giornata- 18.02.2018 ore 15:00- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR S.S. Lazio Rugby 1927 v Conad Reggio Eccellenza-XV giornata- 18.02.2018 ore 15:00- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR Femi CZ Rugby Rovigo v Rugby Mogliano Eccellenza-XV giornata- 18.02.2018 ore 15:30- Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby