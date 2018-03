Mogliano Veneto - Nel posticipo domenicale della quindicesima giornata del Campionato Italiano di Rugby di Eccellenza, Mogliano è atteso da una sfida davvero durissima. Un'altro derby, questa volta sullo storico impianto del "Battaglini" di Rovigo, teatro negli ultimi anni di molte battaglie tra le due squadre, quasi sempre incerte e che valevano la conquista di un posto per i playoff. Domenica per i biancoblù in palio c'è la ricerca della prima vittoria in Campionato, inoltre tanto orgoglio e la voglia di dimostrare di essere comunque in crescita, affrontando a viso aperto l'attuale seconda in classifica generale. Compito non facilitato da qualche ulteriore defezione che costringe i tecnici a rivedere in parte lo schieramento con cui scendere in campo. Questa la probabile formazione che scenderà in campo domenica 18 marzo contro la Femi Cz Rovigo, allo Stadio "Battaglini" di Rovigo, fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 (diretta streaming su www.therugbychannel.it): D'Anna; Buondonno, Da Re, Zanatta, Guarducci; Giabardo A., Fabi; Baldino, Carraretto, Gentile; Flammini, Finotto; Bigoni, Nicotera, Buonfiglio a disp.: Ferraro, Vento, Stefani, Vecchiato, Corazzi, Masato, Giabardo G., Zanchi Arbitrerà il Sig. Manuel Bottino (Roma), con la collaborazione dei giudici di linea Federico Vedovelli (Padova) e Nicola Franzoi (Venezia). Quarto uomo, Stefano Rebuschi (Rovigo). Sempre domenica 18 marzo vi ricordiamo che negli impianti dello Stadio Quaggia, andrà in scena la 29a edizione del Torneo Città di Mogliano riservata alle categorie minirugby (U6-8-10-12). Il programma della manifestazione è pubblicato nel sito www.rugbymogliano.it