Roma - Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 24 e domenica 25 marzo. Nella terz’ultima giornata della regular season l’Eccellenza torna in campo con tutto il sedicesimo turno. Il derby veneto tra il Petrarca Padova e il Lafert San Donà, rispettivamente terza e quarta forza della classifica generale, sarà diretto da Luca Trentin. Al “Pata Stadium” l’altro big match di giornata tra gli attuali primi in classifica della Femi CZ Rugby Rovigo e i campioni in carica del Patarò Calvisano sarà invece arbitrato dal beneventano Vincenzo Schipani. A Gianluca Gnecchi la sfida del “Quaggia” tra i padroni di casa del Mogliano Rugby e la S.S. Lazio Rugby 1927, mentre a Roma i cremisi delle Fiamme Oro Rugby ospiteranno I Medicei dell’ex Pasquale Presutti agli ordini del direttore di gara Stefano Bolzonella. Il match dello stadio “Mirabello” di Reggio Emilia tra il Conad Reggio e il Rugby Viadana 1970 sarà invece diretto dal romano Federico Meconi. Questo il programma per le gare della sedicesima giornata di Eccellenza: Eccellenza - XVI giornata - 24.03.18 - ore 15.00 Petrarca Padova v Lafert San Donà Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Nicola Franzoi (Venezia) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) Patarò Calvisano v Femi CZ Rugby Rovigo Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Claudio Blessano (Treviso) AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Mogliano Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Federico Boraso (Rovigo) AA2 Matteo Giacomini Zaniol (Treviso) Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo) AA1 Antonino Nobile (Frosinone) AA2 Gianluca Bonacci (Roma) Quarto uomo: Stefano Romani (Roma) Conad Reggio v Rugby Viadana 1970 Arb. Federico Meconi (Roma) AA1 Stefano Pennè (Lodi) AA2 Andrea Laurenti (Bologna) Quarto uomo: Giacomo Giovanelli (La Spezia) Questo il programma della Serie A Maschile: Serie A Maschile Poule Promozione 1 – VI giornata – 25.03.2018 – 0re 15:30 Ottopagine Rugby Benevento v L’Aquila Rugby Club

Arb. Tomò Emanuele (Roma)

AA1 Fioretti (Napoli); AA2 Russo (Caserta) Acc. Naz. I. Francescato v CUS Genova

Arb. Blessano Claudio (Treviso)

AA1 Cusano (Padova); AA2 Merendino (Udine) Sitav Rugby Lyons v Cavalieri U.R. Prato Sesto

Arb. Palladino Andrea (Torino)

AA1 Pretoriani (Milano); AA2 Scrimieri (Milano) Serie A Maschile Poule Promozione 2 – VI giornata – 25.03.2018 – 0re 15:30 Valsugana Rugby Padova FC v Rugby Noceto FC

Arb. Rizzo Elia (Ferrara)

AA1 Sgura (Brescia); AA2 D’Amico (Brescia) Rugby Colorno v Verona Rugby

Arb. Vivarini Giuseppe (Padova)

AA1 Borraccetti (Forlì); AA2 Poggipolini (Bologna) Valpolicella R. 1974 v Valsugana Rugby Padova

Arb. Boraso Federico (Rovigo)

AA1 Favero (Treviso); AA2 Bellinato (Treviso) Serie A Maschile II Fase Poule 3 – VI giornata – 25.03.2018 – 0re 15:30 Primavera Rugby v Pro Recco Rugby

Arb. Nobile Antonino (Frosinone)

AA1 Paluzzi (Roma); AA2 Culocchi (Roma) CUS Torino v TKGroup Rugby Torino

Arb. Munarini Clara (Parma)

AA1 Smiraldi (Torino); AA2 Boni (Torino) Gran Sasso Rugby v Rugby Perugia

Arb. Rosella Franco (Roma)

AA1 Pier’Antoni (Roma); Rosamilia (Roma) Serie A Maschile II Fase Poule 4 – VI giornata – 25.03.2018 – 0re 15:30 Rugby Parabiago v AS Rugby Milano

Arb. Benvenuti Maria Beatrice (Roma)

AA1 Borsetto (Varese); AA2 Rho (Milano) Ruggers Tarvisium v Rugby Udine Union FVG

Arb. Chirnoaga Gabriel (Roma)

AA1 Brescacin (Treviso); AA2 Comai (Trento) Rangers Rugby Vicenza v Junior Rugby Brescia

Arb. Di Nardo Gabriele (L’Aquila)

AA1 Garro (Treviso); Vianello (Treviso) _________________________________________________________________________ Questo il programma della Serie A Femminile: Serie A Femminile Girone 1 – XIII giornata – 25.03.2018 – 0re 15.30 Iniziative – Villorba Rugby v Valsugana Rugby Padova

Arb. Giuliani Francesca (Pordenone) Rugby Monza 1949 v Rugby Riviera 1975

Arb. Berra Matteo (Mantova) Rugby Cogoleto & Prov. Ovest v Benetton Treviso

Arb. Torazza Alessandro (Genova) CUS Torino v Verona Rugby

Arb. Cilione Giuseppe (Milano) Rugby Colorno v Chicken CUS Pavia

Arb. Smussi Beatrice (Brescia) Serie A Femminile Girone 2 – XIII giornata – 25.03.2018 – 0re 15.30 UNAWAY Occhiobello Cus Ferrara R. v Montevirginio Mini Rugby

Arb. Bosio Alice (Treviso) Old Napoli R.C. Onlus v Am. R. Torre del Greco

Arb. Giangregorio Annamaria (Bari) Donne Etrusche Rugby v I Puma Bisenzio Rugby

Arb. Riccetti Lamberto (Livorno) CUS Pisa v Rugby Belve Neroverdi

Arb. Bertini Vanessa (Livorno) Frascati R. Club 2015 v Rugby Bologna 1928

Arb. Giannattasio Michele (Salerno)