Roma – Il massimo campionato entra nella fase finale della propria stagione regolare con la sedicesima e terzultima giornata interamente in programma domani sabato 23 marzo alle ore 15, con tutti e cinque gli incontri in diretta su www.therugbychannel.it e sull’applicazione ufficiale della Federazione Italiana Rugby.

Il sedicesimo turno si presenta al via con una serie di incontri potenzialmente dirimenti per la classifica finale della stagione regolare, con la lotta per il primo posto apertissima tra la Femi-CZ Rovigo, attuale capolista, e la coppia Patarò Calvisano e Petrarca Padova staccata di una sola lunghezza ed in piena corsa per cercare di chiudere la stagione in vetta, sfruttando il vantaggio del campo nel turno di ritorno dei play-off.

CLICCA QUI PER TUTTE LE FORMAZIONI DELLA XVI GIORNATA

SCARICA L’APP E SEGUI TUTTE LE PARTITE DI ECCELLENZA IN DIRETTA

Domani alle 15, al PataStadium di Calvisano, i Campioni in carica ricevono la Femi-CZ Rovigo prima della classe in quella che è l’ennesima riproposizione di un confronto divenuto, negli ultimi cinque anni, una grande classica del rugby italiano: chi vince appone una seria ipoteca sul successo in regular season.

Con le prime tre squadre già matematicamente qualificate ai play-off, resta ancora aperta la lotta per la quarta e ultima piazza, l’ultima valida per un posto in semifinale: il Lafert San Donà può contare su un rassicurante margine di otto punti sulle Fiamme Oro, attualmente quinte, ma scende in campo in casa del Petrarca Padova, ancora in corsa per la prima piazza, mentre i poliziotti romani saranno impegnati in casa contro I Medicei che, alla prima stagione nel massimo campionato, non possono puntare che a consolidare l’attuale settima posizione.

A completare il quadro della sedicesima giornata la gara tra Conad Reggio e Rugby Viadana 1970 - con i gialloneri mantovani ormai quasi irrimediabilmente esclusi dalla corsa ai play-off e i Diavoli rossoneri ottavi in graduatoria – e la gara di fondo classifica tra il Mogliano Rugby e la Lazio Rugby 1927, con i veneti ancora in cerca della prima affermazione di una stagione da lasciarsi rapidamente alle spalle.

Questo il programma completo della sedicesima giornata:

Eccellenza – XVI– 24.03.18 – ore 15 – diretta www.therugbychannel.it

Petrarca Padova v Lafert San Donà

Patarò Calvisano v Femi-CZ Rovigo

Mogliano v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Conad Reggio v Rugby Viadana 1970

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 61; Patarò Calvisano e Petrarca Padova 60; Lafert San Donà 47; Fiamme Oro 39; Rugby Viadana 37; Toscana Aeroporti I Medicei 25; Conad Reggio 23; Lazio Rugby 1927 15; Mogliano 5