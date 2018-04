Roma – Le fasi finali del Campionato Italiano di Eccellenza e il Guinness Pro14 andranno ad affollare il palinsesto ovale del weekend. Si parte domani alle 15 con la diciassettesima e penultima giornata di Eccellenza. Quadro dei play-off quasi completo: Calvisano, Petrarca e Rovigo certi di continuare la lotta al titolo. A San Donà andrà in scena lo spareggio per il quarto posto tra la squadra di Zane Ansell e le Fiamme oro. Spettatore interessato il Viadana che ospiterà il Petrarca. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in simulcast su therugbychannel.it. Alle 15 locali (16 in Italia), le Zebre faranno visita al Leinster, capolista nella Conference B, nell’incontro valido per la diciannovesima giornata del Guinness Pro14, match che verrà trasmesso in diretta su eurosport player. Alle 18 sarà il turno del Benetton Treviso che al “Monigo” ospiterà i Dragons con il mirino puntato sul quarto posto dell’Ulster, distante un punto, impegnato a Edimburgo. Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2. Il weekend ovale sarà chiuso dal posticipo di Eccellenza tra Mogliano e Conad Reggio in calendario domenica alle 16 in diretta su therugbychannel.it. Questi tutti gli appuntamenti: Eccellenza – XVII giornata – 07.04.18 – ore 15 – diretta therugbychannel.it S.S. Lazio Rugby 1927 v Patarò Calvisano Eccellenza – XVII giornata – 07.04.18 – ore 16 – diretta therugbychannel.it Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei Rugby Viadana 1970 v Petrarca Padova Guinness Pro 14 – XIX giornata – 07.04.18 – ore 15 (16 ITA) – diretta eurosport player Leinster v Zebre Rugby Guinness Pro 14 – XIX giornata – 07.04.18 – ore 18 – diretta Eurosport 2 Benetton Rugby v Dragons Eccellenza – XVII giornata – 08.04.18 – ore 16 – diretta therugbychannel.it Mogliano Rugby v Conad Reggio