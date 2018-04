Roma – Nel posticipo della diciassettesima giornata del Campionato di Eccellenza il Conad Reggio espugna con il punteggio di 40-38 il Mogliano Rugby. Gara molto combattuta e spettacolare che gli ospiti riescono a rimontare nei minuti finali grazie ad una meta del neo entrato Saccà. Mogliano Veneto, Stadio "Maurizio Quaggia"- Domenica 08 aprile 2018 Campionato di Eccellenza, XVII^ Giornata Mogliano Rugby v Conad Reggio 38 - 40 (17-14) Marcatori: p.t. 11’ cp. buondonno (3-0), 15' mt Dell’Acqua tr Gennari (3-7); 23’ mt tecnica mogliano (10-7), 29' mt Zanon tr Buondonno (17-07), 38' mt Farolini tr Gennari (17- 14); s.t. 44' mt Ferraro tr Buondonno (24-14), 49' mt De Masi ntr Buondonno (29-14), 53' meta Costella ntr Gennari (29-19), 59' cp Buondonno (32-19), 63' cp Buondonno (35-19), 70' mt Bordonaro tr Farolini (35-26), 75’ mt. Manghi tr Gennari (35–33), 80' cp Buondonno (38- 33), 85' mt Saccà tr Gennari (38-40) Mogliano Rugby: Guarducci; Buondonno, De Masi (67' g. Giabardo), Zanon (75' Fabi), Masato (64' Bonifazi); Giabardo A., Gubana; Baldino, Carraretto (40' Ferraro), Corazzi(Cap.); Flammini, Finotto; Stefani (39' bigoni), Nicotera, Vento all.: Dalla Nora Conad Reggio: Rodriguez; Caminati (51' Costella), Suniula, Canali, Gennari; Farolini, Daupi; Balsemin, Rimpelli, Mordacci; Du Preez (60' Visagie), Dell'acqua; Celona (64' Saccà), Gatti (51' Manghi), Quaranta (51' Bordonaro). all.: Manghi Arb. Dante D’Elia (Taranto) AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Vittorio Favero (Treviso) Quarto Uomo: Antonino Merendino (Udine) Cartellini: 23' giallo Farolini (Conad Reggio) Calciatori: Buondonno (Mogliano Rugby) 5/6 ; Gennari (Conad Reggio) 4/5, Farolini (Conad Reggio) 1/1 Note: Giornata primaverile e calda con leggere brezza, campo in ottime condizioni, circa 600 spettatori. All'inizio del match osservato un minuto di di raccoglimento per la scomparsa di Giorgio Sbrocco. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 2; Conad Reggio 5 Man of the match: Marco Zanon (Mogliano Rugby) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA Nella settima giornata della Poule 1 Promozione del Campionato di Serie A settima vittoria in altrettante partite per il Cus Genova che batte 50-8 il Benevento tra le mura amiche. Successi esterni per i Lyons e l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che superano rispettivamente L’Aquila Rugby Club e i Cavalieri Prato. Nella Poule 2 Promozione il Valsugana si aggiudica lo scontro al vertice battendo nel derby veneto 21-15 il Verona in trasferta. Accorcia le distanze in classifica il Colorno che espugna il campo del Petrarca, mentre il Noceto batte 38-10 il Valpolicella. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLE POULE PROMOZIONE Nella Poule 3 il Pro Recco batte 52-20 il Gran Sasso e va ad un solo punto dal duo di testa formato TKGroup Torino, fermato sul 10-10 dal Primavera e Cus Torino che ha vinto 18-15 a Perugia. Nella Poule 4 sorridono ASR Milano e Junior Rugby Brescia che battono rispettivamente Ruggers Tarvisium e Rugby Parabiago. Successo esterno per i Rangers Vicenza che battono 20-10 a domicilio il Rugby Udine. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLE POULE 3 E 4 NB Tutti i tabellini sono inviati dall'ufficio stampa della squadra ospitante. POULE 1 Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 08 Aprile 2018 CUS GENOVA asd v RUGBY BENEVENTO 50-8 (17-8) Marcatori: 3' cp Caporaso B, 7' mt Cavallero G, 26' mt Cattaneo tr Migliorini G, 30' mt Ricca G, 33' mt Ciarla B, 41'mt Perini G, 53' mt Borzone tr Sandri G, 59' mt Zini tr Sandri G, 75' mt Zini tr Sandri G, 80' mt Garaventa tr Sandri G. CUS GENOVA: Borzone, Salerno (71' Ciranni), Gambelli (40' Sandri), Ricca , Migliorini (71' Papini), Zini, Garaventa,Imperiale F., Di Vietro (55' Baldelli), Pendola (71' Bertirotti), Imperiale P. (40' Torchia), Taylor, Cavallero, Perini (55' Bortoletto), Cattaneo (71' Rifi). All. Askew RUGBY LYONS : Izzo, Timossi, Petrone, Ciarla, Casillo (58' Giangregorio), Caporaso, Carluccio (74' Botticella), Giangregorio, Moylan, Pedicini, Ricco (53' Cacicchio), Valente (74' Russo), Bosco (74' Marangelli), Passariello (22' Luciani), Botticella. N.U. Cioffi All. Valente Arb. Spadoni Cartellini: 11' Imperiale P. G Calciatori: Migliorini 1/3 G, Sandri 4/5 G, Caporaso 1/2 B Note: Giornata calda, assenza di vento per i circa 250 spettatori. Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 5; RUGBY BENEVENTO 0 Man of the match: Cavallero G Prato, stadio “E. Chersoni” – domenica 8 aprile 2018 Serie A, Poule Promozione VII giornata Cavalieri Union Prato Sesto v Accademia Ivan Francescato 30-35 (10-21) Marcatori: p.t. 7’ m Mazza tr D’Onofrio (0-7), 10’ cp Puglia (3-7), 23’ m D’onofrio tr D’Onofrio (3-14), 27’ m Koffi tr D’Onofrio (3-21), 31’ m Paulin tr Puglia (10-21); s.t. 47’ cp Puglia (13-21), 53’ m Nannini tr Puglia (20-21), 56’ m Mazza tr Di Marco (20-28), 70’ m tecnica (27-28), 75’ cp Puglia (30-28), 80’ m Franceschetto cp Di Marco (30-35) Cavalieri Union Prato Sesto: Lunardi, Della Ratta, Fattori, Vincenti (70’ Nannini A.), Torri (68’ Filippini), Puglia, Renzoni, Paulin, Reali, Fabbri (45’ Belli), Parri (70’ Mardegan), Calamai (54’ Gianassi), Casini (50’ Ruotolo), Nannini (65’Tallè) , Borsi (65’ Liguori) All. Pratichetti Accademia: Bientinesi, Giovannini, Mazza, Forcucci, D’onofrio, Di Marco, Piva, Koffi, Benchea, Oghittu, Butturini, Stoian, Nocera (54’ Ruggeri), Bonanni, Gemma (50’ Franceschetto) All. Moretti Cartellini: 6’ giallo Vincenti (Cavalieri Union), 64’ giallo Piva (Accademia) Calciatori: Di Marco 5/5, Puglia 5/5 Note: giornata di sole, campo in buone condizioni, spettatori circa 150 Punti conquistati in classifica: Cavalieri Union Prato Sesto 2; Accademia “Ivan Francescato 5 L'Aquila, stadio “Tommaso Fattori” – domenica 8 aprile, ore 15:30

Campionato nazionale di Serie A – Poule promozione, girone 1 / VII giornata L'AQUILA RUGBY CLUB v RUGBY LYONS 0-34 (0-24) Marcatori: p.t. 10' cp Guillomot (0-3); 23' Pedrazzani tr. Guillomot (0-10); 35' m. Thrower tr. Guillomot (0-17); 37' m. Bruno tr. Guillomot (0-24): s.t. 60' m. Bruno (0-29); 67' m. Bruno (0-34). L'AQUILA RUGBY CLUB: Palmisano (62' Ciaglia); Pupi (61' Angelozzi G.), Sansone (52' Angelozzi P.), Rettagliata G., Ciofani; Viacava, Speranza; Cerasoli (c), Troiani, Ponzi; Basha (24' Barducci), Grassi; Rossi (61' Tinari), Fusco, Grant. A disposizione non entrati: Vaschi, Angelini. All.: Troiani / Rotilio RUGBY LYONS: Thrower (69' Stella); Via G., Conti (67' Forte), Mori, Bruno (c); Guillomot, Via A. (69' Rivetti); Masselli, Cisse, Bance (63' Benelli); Merli (67' Vitiello), Pedrazzani (61' Tarantini); Salerno (46' Rapone), Borghi, Grassotti. A disposizione non entrati: Ceresa. All.: Orlandi Arbitro: Chirnoaga (Roma)

Cartellini: 74' giallo a Bruno (Lyons)

Calciatori: Guillomot (Lyons) 4/6.

Punti conquistati in classifica: L'Aquila Rugby Club 0; Rugby Lyons 5.

Note: giornata di sole, temperatura miste, terreno in ottime condizioni. Spettatori 300 ca. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009. POULE 2 Verona, Campi Comunali Via della Diga, 8 Aprile 2018 Serie A , Poule Promozione, settima giornata Verona v. Valsugana 15 - 21 (8-14) Marcatori: p.t.: 5’ cp Benetti (0-3), 10’ m. Beltrame (5-3), 18’ cp Benetti (5-6), 33’ cp Benetti (5-9), 36’ cp McKinney (8-9), 40’+5’ m. Paluello (8-14) s.t. : 23’ m. Sironi t. Benetti (8-21), 40’ +3’ m. Rizzelli t. McKinney (15-21) Verona: Mariani, Melegari, Pavan, Quintieri, Beltrame (‘71 Zanon), McKinney, Soffiato, Riccioli, Rossi (‘57 Liboni), Zago (‘41 Artuso), Cattina, Mountariol, Galliano (‘70 Forzin), Silvestri, D’Agostino (‘50 Rizzelli). A disp.: Neethling R., Leso, Neethling M. All. Zanichelli, Borsatto Valsugana: Paluello, Lisciani (68’ Giacon), Dell’Antonio (63’ Caione), Calderan, Beraldin, Sartor (‘68 Citton), Benetti, Ferraresi, Sironi, Sturaro (‘65 Chimera), Liut (‘78 Rizzo), Caldon (‘78 Sanavia), Varise, Pivetta, Lastra Masotti (‘67 Caporello). A disp.: Paparone. All. Roux Arbitro:. Liperini di Li orno Aa1: Bonato di Rovigo Aa2: Vianello di Treviso Cartellini: 39’ giallo a McKinney (Verona), 68’ giallo a Caporello (Valsugana) Calciatori: McKinney (Verona) 2/3; Benetti (Valsugana) 4/5 Note: Giornata soleggiata e ventosa; terreno in buone condizioni. Spettatori 400. Punti conquistati in classifica: Verona 1 - Valsugana 4 Man of the match: Lastra Masotti Padova, Impianti Sportivi Memo Geremia – domenica 08 marzo 2018 Campionato Serie A – Poule Promozione 2 – VII giornata Petrarca Rugby vs Rugby Colorno 7-38 (7-19) Marcatori: p.t.; 15’ m. Cozzi tr. Cozzi (0-7); m. punizione Colorno (0-14); 29’ m. Papa (0-19); m. Zulian tr. Meneghetti (7-19); s.t. 42’ m. Neri tr Cozzi (7-26); 54’ m. redolfini tr Cozzi (7-33); 74’ m. Papa (7-38). Petrarca Rugby: Navarra; Pavan, Casalini, Del Ry (cap. 46’ Matteralia), Belluzzo (55’ Covi); Meneghetti (41’ Mercanzin), D’Incà; Trambaiolo F. (46’ Capuzzo), Zulian, Simonato; Zuin (51’ Scalvenzi To.), Cerutti (51’ Gallocchio); Gemelli (61’ Poliiero), Gutierrez (46’ Chinchio), Polliero (41’ Lazzarotto). A disposizione non entrati: nessuno Allenatore: Rocco Salvan Colorno Rugby: Cozzi; Neri, Piccioli, Terzi (48’ Scalvi), Papa; Ceresini (61’ Bornzini), Boccarossa (55’ Modoni P.); Borsi, Modoni M., Du Plessis (19 Armantini); Minari (51’ Nibert), Da Lisca; Redolfini (55’ Careri), D’Apice, Pomaro (30’ Romano). A disposizione non entrati: Sito. Allenatore: Greg Sinclair Arbitro: Emanuele Tomò di Roma AA1 Laurenti (Bologna) AA2 Poggipolini (Bologna) Cartellini: nessuno Calciatori: Cozzi 3/5; Meneghetti 1/1 Note: Giornata primaverile leggermente ventilata e soleggiata. Temperatura 20°C. Campo in perfette condizioni. Circa 350 spettatori presenti. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio alla memoria di Giorgio Sbrocco ex giocatore del Petrarca e responsabile tecnico del settore giovanile, nonché docente universitario, giornalista e scrittore, scomparso in settimana. Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 0; Colorno Rugby 5 Man of the match: Andrea Papa (Rugby Colorno) Noceto (PR), Stadio “Nando Capra” - domenica 08 aprile 2018 Serie A – Poule Promozione - VII° giornata Rugby Noceto FC vs Valpolicella Rugby 1974 38-10 (17-03) Marcatori: p.t. 20’ m. Lanzano tr. Ferrarini (7-0); 28’ cp. Ferrarini (10-0); 30’ Van Tonder (10-3); 37’ m. Boccalini tr. Ferrarini (17-3); s.t. 43’ m. Greco tr. Ferrarini (24-3); 53’ m. Saccomani tr. Van Tonder (24-10); 57’ Boccalini tr. Ferrarini (31-10); 80’ Boccalini tr Ferrarini (38-10). Rugby Noceto FC: Ferrarini, Passera (70’ Guidetti), Greco, Pagliarini, Savina (70’ Ghiretti), Picardet, Frati (50’ Albertini), Barbieri, Berghenti (50’ Chiesa), Bongiorni (75 Mosca), Boccalini, Mazzoni (58’ Serafini), Lanzano, Ferro (58’ Marcoleoni), Lanfredi (50’ Singh) All. Larini, Guerci, Pulli Valpolicella Rugby 1974: Van Tonder, Saccomani (63’ Betteto), Musso, Disetti (60’ Pacchera), Gasparini, Damoli, Cecchini (52’ Memo), Mozzato, Righetti, Zenorini (61’ Boscaini), Nicolis, Bianchi (Ipuche), Russo (41’ Vidali), Ferraro (60’ Frapporti), Momi (60’ Carraro) All.: Zanella Alessandro arb. Gianluca Gnecchi (BS); AA1 Pulpo (BS), AA2 D’Amico (BS) Cartellini: 77’ giallo Carraro (Valpolicella Rugby) Calciatori: Ferrarini (Rugby Noceto) 6/6; Van Tonder (Valpolicella Rugby) 2/2. Note: Giornata leggermente velata e ventosa, temperatura 18°, terreno in ottime condizioni, spettatori circa 350. Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto FC 5; Valpolicella Rugby 1974 0 Man of the Match: Picardet Maxence (Rugby Noceto) POULE 3 Barton Cus Perugia - Cus Torino 15-18 (5-11 dpt) Barton Cus Perugia: Masilla, Crotti, Pettirossi T., De Leo, Vizioli (1'st Battistacci), Bigarini, Paoletti, Mazzanti, Scaloni, Sonini (10'st Khayari), Delorenzi, Milizia (31'st Bellezza M.), Nello, Alunni Cardinali, Gatti (25'st Cecchetti). A disp.: Tesorini, Pettirossi M., Gioè, Bellezza E.. All.: Speziali e Fastellini. Cus Torino: Dezzani, Cisi (35'st Alessandrini), Caputo (17'st Spaliviero), Reeves, Lozzi, Grillotti, Mantelli (21'st Campagna), Ursache, Merlino, Spinelli, Fatica (25'st Polla), Perrone, Nicita (2'st Modonutto), Racca N. (14'st Martina), Novello (31'st Racca M.). All.: D'Angelo. Marcatori - Primo tempo: 2'm Lozzi (0-5), 25'm Masilla (5-5), 31'cp Grillotti (5-8), 39' cp Grillotti (5-11). Secondo tempo: 1'm De Leo tr Masilla (12-11), 3'cp Masilla (15-11), 38'm mischia tr Grillotti (15-18).

Arbitro: Leonardo Masini di Roma. TKGroup rugby Torino - Primavera Roma Barbuscia mt( 31’ pt) Riitano cp (41’) primo tempo 5–3 De Razza mt (45’) , Callori di Vignale mt (80’) Riitano tr Cartellino rosso 80’ Ducatto Risultato finale 10-10 (2-2) Arbitro : sig Pastore Carlo Assistenti : Smiraldi -Boni TKGROUP RUGBY TORINO Dho, Cremonini,De Razza,Thomsen,Murgia,Miller (59’ Augello)LoGreco C ( 59’ Monfrino) Nepote,Lo Greco S ( 56’ Tribastone)Marchi (cap),Marchisio,Capoccia( 41’ Ducatto) ,Wachsmann ( 50’ Angotti) Barbuscia,Montaldo( 63’ Bussani) A disposizione Bussani,Zorzetto,Angotti,Tribastone,Ducatto,Augello,Martinucci,Monfrino. Allenatori Marchiori - De Meyer Primavera Roma Alessi,Martelletti,D’Ottavio,Salvemme,Merendino,Riitano,Kemoklidze,Belloni,Gabbuti(60’ Randazzo)Callori di Vignale,Custureri ( 60’ Gasperini)Serini,Di Resta,( 54’ Dinacci)Venturoli C( 54’Bellastro ) Serafino( 54’Venturoli ) A disposizione Venturoli E,Belcastro,Dinacci,Randazzo,Marigo,Gasperini, Zacco Allenatori Leonardi-Albera’ Risultato finale 10-10 (pt 5-3) Recco (GE), campo Carlo Androne - domenica 8 aprile 2018



Tossini Pro Recco Rugby - Gran Sasso 52-20 (35-3)



Marcatori: p.t.: 9' m.Ciotoli tr. Agniel (7-0), 11' m. Romano tr. Agniel (14-0), 17' cp. Du Toit (14-3), 20' m. Cacciagrano tr. Agniel (21-3), 27' m. Metaliaj tr. Agniel (28-3), m. Torchia tr Agniel (35-3); s.t.: 7' m. Cacciagrano (40-3), 16' m. Lofrese (40-8), 23' m. Santavenere (40-13), 35' m. Suarez tr. Du Toit (40-20), 39' m. Mirko Monfrino tr. Agniel (47-20), 40' m. Di Tota (52-20).



Tossini Pro Recco: Monfrino Ma., Panetti M. (24' st. Di Tota), Becerra (18' st Cinquemani), Torchia, Tagliavini J.D., Agniel (c), Romano (8' st Tagliavini L.), Cacciagrano (18' st. Cavallo), Rosa (24' st. Canoppia), Ciotoli, Metaliaj (24' st. Nese), Monfrino Mi. (vc), Maggi (18' st. Colazo), Noto, Actis.

All. McLean



Gran Sasso: Du Toit, Cortesi, Mistichelli, Giampietri (c), Alfonsetti (26' st Chiarizia), Feneziani (14' pt La Chioma), Valdrappa, Lofrese, Santavenere, Suarez, Di Cesare (16' st Di Febo), Fiore (8' st Pattuglia), Milani (30' st Frassanito), Iezzi (3' pt Mandolini), Di Febo (8' st Santavenere).

All. Lorenzetti



Arb. Baldassarre. Gdl1 Giovanelli; gdl2 Franchini.



Calciatori: Agniel (R) 6/8, Du Toit (GS) 2/4.



Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in perfette condizioni.



Punti conquistati in classifica: Tossini Pro Recco 5 ; Gran Sasso 0 .



Man of the match: Romano (R) POULE 4 BRESCIA – PARABIAGO (27-24) (5-2) BRESCIA: Gazzoli (1’ st Bianchini); Secchi Villa, Azzini (29’ pt Bertè), Miranda (13’ st Coppini), Gustinelli; Locatelli, Pellegrini (37’ st Mariani); Casali, Mariani (8’ st Jacotti), Rossini (20 ‘ st Isoli), Daniel (8’ st Gandolfi), Fierro (5’ st Franzoni); Trevisani (20’ pt Romano), Zoli, Kaikatsishvili. Allenatore: Pisati PARABIAGO: Albano; Ceaprazaru (22’ st Castiglioni), Massati, Schlecht, Branca, Molinaro (5’ st Souarè), Coffaro, Mannini, Dell’Acqua (17’ st Volta), Cancro (27’ st Vincini), Mikaele, Maggioni, Franceschini (27’ st Vacirca, Fulciniti (8’ st Canzini),, Turri (17’ st Simioni). A disposizione:, Maspero,. Allenatore: Mamo Arbitro: Falzone di Padova Marcatori: 5’ m Zoli (5-0); 13’ cp Pellegrino (8-0); 32’ pt m Maggioni (8-5); 34’ m Branca, tr Maggioni (8-12); 40’ pt Mariani (13-12); 4’ st m Molinaro tr Maggioni (13-19; 26’ m Zoli, tr Locatelli (20-19); 38’Bianchini m , tr (27-19)Locatelli; 40’ st m Manuini (27-24) Note; Cartellino giallo Schlecht 36’ st Minuto di silenzio per Sbrocco Udine (UD), Stadio “Otello Gerli” – domenica 8 aprile Rugby Udine Union Fvg Srl ssd v Rangers Rugby Vicenza Asd 10-20 (3-13) Marcatori: p.t. 4' cp Vescovo (3-0); 26' m Franchini tr Cipriani (3-7); 31'cp Cipriani (3-10), 38' cp Cipriani (3-13). S.t. 58' m Rigutti tr Vescovo (10-13), 80' m Cenghialta tr Cipriani (10-20). Rugby Udine Union Fvg: Vescovo, Zorzetto (st. 5' Ciprian), Marconato, Muzzi (st.43' Gerussi), Rigutti, Bombonati (Cap), Barella (2t 41' Balzi), Picchietti T., Properzi Curti, Morandini (st. 55' Menegaldo), Bagolin (st72' Giannangeli), Macor (Vice cap), Morosanu, Rugger (st. 60' De Donà), Picchietti R (st. 46' Del Tin). All. Dwyer Rangers Rugby Vicenza: Montenegro, Franchini, Andreotti, Bergamasco, Biasolo (st. 60' Camponogara), Cipriani, Van Stadenn (st.60' Meneghello), Torregiani, Santinello, Piantella (st. 42' Folco), Stanica, Nicoli (st. 72' Peron), Messina (st. 69' Furegon), Cardoso (st.80' Speggiorin), Cenghialta. A disposizione: Zatton, Zimello. All. Cipriani Arb. Frontini (Le) A1 Bellinato (Tv) A2 Carro (Tv) Cartellini: 37' giallo Picchietti R. 48' rosso Macor e Stanica. Note: giornata calda e soleggiata. 150 spettatori Calciatori: Vescovo 2/3. Cipriani 3/4 Punti conquistati in classifica: Udine 0, Vicenza 4 Man of the match: Properzi Curti Milano (MI), C.S. “G.B. Curioni” – domenica 8 aprile ASR Milano v Rugger Tarvisium 11-10 (3-3) Marcatori: p.t. 20’ cp Viotto (0-3); 32’ cp Gorietti (3-3-) s.t.: 2’ Bellisomo (8-3); 24’m Zuliani t Viotto (8-10); 29’ cp Gorietti (11-10) Rugger Tarvisium: Viotto, Cesana (51’ Zuliani), Francescato (71’ Sartorelli), Bordini (77’ Bisetto), Pastrello,Pizzinato, Curtolo, Glionieri, Abram (59’ Pirovano), Gui (77’ Ross), Sutto, Crespan (70’ Garbo), Fagotto, Zottin (43’ Scanfercato), Buso (43’ Balistreri) All. Green ASD Rugby Milano: Dotti, Bellati, Lamaro, Franceschi, Bellisomo (71’ Fattori), Gorietti, Achilli, Salerno, Bianchini (56’ Sbalchiero), Limonta, Gorini (65’ Malacart), Soldi, Betti 41’ Piatti), Lombardi, Magallanes (56’ Beretta), n.e. : Antinori, Cipolla All. Grangetto Arb. Palladino Cartellini: 5’ 2t giallo Lombardi (ASR) Calciatori: Viotto (Tarvisium) 2/2 ; Gorietti (ASR) 2/4 Note: pomeriggio sereno con circa 22 gradi. Campo in ottime condizioni. Circa 300 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: ASR Milano 4; Rugger Tarvisium 1 Man of the match: Limonta (ASR)