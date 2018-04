SABATO ULTIMO TURNO, FIAMME ORO E SAN DONA' IN LOTTA PER I PLAY-OFF

Roma – Il derby d’Italia numero centosessantadue tra il Petrarca Padova e la Femi-CZ Rovigo Delta è il piatto forte della diciottesima ed ultima giornata della regular season del Campionato Italiano d’Eccellenza, interamente in programma sabato 14 alle ore 16 (dirette su www.therugbychannel.it e sull’app ufficiale della FIR): non solo per la storica rivalità tra le due squadre, ma anche per il peso specifico che il match ricopre nell’economia della massima competizione nazionale.



Al “Plebiscito”, domani alle 15, i tuttineri allenati dall’ex numero 10 dell’Italia Andrea Marcato si presentano da capolisti, con quindici vittorie e due sole sconfitte raccolte nel corso della stagione regolare – una delle quali, all’andata, proprio contro i Bersaglieri – ed un pareggio sarebbe sufficiente per loro per chiudere al primo posto in classifica, guadagnando il vantaggio del campo per il turno di ritorno di semifinale e la possibilità di disputare sul campo di casa una eventuale Finale per il titolo. Per contro, per i rossoblù, espugnare il campo del Padova è l’unica opportunità per terminare in vetta la prima fase del campionato e per evitare lo scontro diretto in semifinale contro i Campioni d’Italia del Patarò Calvisano, impegnati in casa contro il Mogliano fanalino di coda, una sfida sulla carta agevole dopo lo scivolone romano contro la Lazio costato la vetta agli uomini di Brunello la scorsa settimana.

Con Padova, Rovigo e Calvisano già ai play-off, gli ottanta minuti finali devono ancora assegnare dare un nome alla quarta e ultima classificata: Lafert San Donà e Fiamme Oro Roma sono appaiate a quota quarantotto in classifica, con i poliziotti romani che, però, si sono aggiudicati entrambi gli scontri diretti e, in caso di arrivo a pari punti, conquisterebbero la qualificazione a danno dei veneziani. Per tornare alle semifinali le Fiamme Oro dovranno superare i cugini della Lazio in un derby non scevro di insidie, così come non semplice si preannuncia la trasferta del Lafert San Donà sul campo del Conad Reggio, con i Diavoli sempre temibili sul campo di casa.

Ininfluente ai fini della classifica la sfida di Firenze tra i Toscana Aeroporti I Medicei, ormai certi dell’ottavo posto nel loro anno da matricola, ed il Rugby Viadana che, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, ha perso il treno per i play-off.

Eccellenza – XVIII giornata – 14.04.18 – ore 16 – dirette www.therugbychannel.it

Conad Reggio v Lafert San Donà

Patarò Calvisano v Mogliano Rugby

Petrarca Padova v FEMI-CZ Rovigo

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970

Classifica: Petrarca Padova punti 69; Femi-CZ Rovigo Delta 67; Patarò Calvisano 65; Fiamme Oro Roma e Lafert San Donà 48; Rugby Viadana 42; Conad Reggio 29; Toscana Aeroporti I Medicei 26; Lazio Rugby 1927 20; Mogliano Rugby 12

Eccellenza 2017/18, la formula

La stagione regolare qualificherà alle semifinali le prime quattro classificate che si affronteranno in gare di andata (28/29 aprile) e ritorno (5/6 maggio) secondo il seguente schema:

4° classificata v 1° classificata

3° classificata v 2° classificata



Le vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno in gara unica, sabato 19 maggio 2018, nella Finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2017/2018 in casa della finalista meglio classificata al termine della stagione regolare.

Non sono previste retrocessioni in Serie A per la stagione 2018/19 in previsione dell’ampliamento del massimo campionato nazionale a dodici squadre per la stagione a venire.