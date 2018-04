Didattica FIR comunica l'annullamento del Corso Livello Adolescenti, programmato nelle MARCHE dal 4 al 14 maggio 2018 a causa del non raggiungimento minimo di iscrizioni.

Si informa che sono ancora aperte le iscrizoni per i Corsi Allenatori Adolescenti riportati di seguito: TIRRENIA (PI) 3-4-5 Maggio 2018 (1° Modulo) / 31 Maggio - 1 Giugno 2018 (2° Modulo) presso il Centro di Preparazione Olimpica C.O.N.I.



EMILIA ROMAGNA 18 - 19 - 25 - 26 Maggio 2018 / 01- 02 Giugno 2018

(SEDE DA DEFINIRE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEI CORSISTI). Si invita a consultare il sito della Federazione www.federugby.it nella sezione

Tecnici > Corsi di Formazione > Corso Allenatori Adolescenti, al fine di poter

visualizzare su ciascun Corso le date, le sedi, gli orari e le disponibilità di posti

per iscriversi. Il Corso Allenatori Livello Adolescenti è aperto a tutti tesserati e non (requisito avere compiuto 18 anni) che nella corrente stagione sportiva e/o in quella successiva allenano squadre dall’ under 14 all’ under 18. La durata del corso sarà di 40 ore che si svolgono su 5 giorni (anche non consecutivi ma in più settimane). Il corso sarà organizzato su base regionale in collaborazione tra i Comitati Regionali e centro studi FIR. Il Corso prevede una prova scritta finale e a superamento della prova d'esame si acquisirà una qualifica “temporanea” che consentirà di allenare le categorie dall’ under 14 all’ under 18 (maschili e femminili). L’ abilitazione “temporanea” diventerà “definitiva” se all’ interno delle due stagioni sportive (quella in cui si effettua il corso e quella successiva) l’ allenatore: :

- effettivamente allena una squadra delle categorie corrispondenti al livello equivalente al Corso

a cui ha partecipato.

- effettui il percorso di formazione continua per l’ acquisizione dei crediti formativi

(si veda il paragrafo corrispondente sul Nuovo percorso formativo Allenatore).

- superi le successive abilitazioni di carattere pratico (allenamenti tutorati).

La modalità d'iscrizione consiste nel compilare la domanda di partecipazione Corsi Allenatori 2017/2018, scaricabile sul sito Federale www.federugby.it nella sezione Tecnici > Modulistica > Domanda partecipazione corsi allenatori F.I.R. 2017/2018, allegare la copia della ricevuta di versamento della quota di 160 Euro, i cui estremi sono riportati sulla domanda di partecipazione e trasmettere tutta la documentazione via e-mail al Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Si invita a contattare i Comitati Regionali di appartenenza per ulteriori infomazioni logistiche.