E' Michele Lamaro l'MVP dell'edizione 2017/18 del Campionato Italiano di Eccellenza. Terza linea del Petrarca Padova, succede al compagno di squadra e di reparto Federico Conforti nell'albo d'oro dei migliori giocatori del massimo campionato italiano. Autore di una stagione da protagonista sia nel massimo campionato nazionale che sulla scena mondiale, Lamaro è il Capitano della Nazionale Italiana U20 che, nelle prossime settimane, sarà impegnata nel World Rugby U20 Championship in Francia, affrontando Scozia, Inghilterra e Argentina nella fase a gironi. Con vent’anni da compiere il prossimo 3 giugno, giorno della sfida iridata contro l’Inghilterra, Lamaro è ampiamente il più giovane atleta ad aver conquistato il titolo di miglior giocatore del massimo campionato dall’istituzione del premio nel 2011. Il premio per l’MVP del Campionato Italiano d’Eccellenza viene assegnato tramite un sondaggio presso tutti gli appassionati, chiamati a votare a conclusione della stagione regolare tra una rosa di candidati identificata dai dieci tecnici del massimo campionato. Lamaro, con il 19,1% di preferenze, ha preceduto nel sondaggio l’apertura della Femi-CZ Rovigo Leonardo Mantelli (16,8%) e il capitano e n.8 delle Fiamme Oro Rugby Mirko Amenta, piazzatosi al terzo posto per il secondo anno consecutivo: già l’anno passato, appena diciottenne e in forza alla Lazio Rugby 1927, il terza linea romano del Petrarca era stato inserito dagli allenatori nella lista di candidati al titolo, chiudendo al sesto posto con l’8,2% dei voti. “E’ stata una stagione importante per me e sono felice di aver conquistato il titolo di MVP dell’Eccellenza, ma so che non sarebbe stato possibile senza i miei compagni di squadra del Petrarca, agli allenatori del Club che mi ha accolto come se fossi sempre stato parte della squadra e dello staff della Nazionale U20 con cui abbiamo disputato un Torneo di qualità, ponendo le basi per il Mondiale che sta per iniziare. C’è ancora tantissimo da fare e le prossime settimane saranno importantissime, sia per me che per il Petrarca e per la Nazionale U20: non vedo l’ora di giocare il Mondiale ma, adesso, tutta la mia attenzione è sul Petrarca e sulla Finale scudetto di domani”. CLASSIFICA MVP ECCELLENZA 2017/2018 Michele Lamaro (Petrarca Padova) – 19,1% Leonardo Mantelli (Femi-CZ Rovigo) – 16,8% Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby) – 16,4% Matteo Panunzi (Conad Reggio) – 13,9% Sebastian Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei) – 13,5% Jimmy Tuivaiti /Patarò Calvisano) – 10,3% Andrea Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) – 9,6% ALBO D’ORO MVP ECCELLENZA

2011 Marco Barbini (Petrarca Padova)

2012 Marco Di Massimo (L’Aquila Rugby)

2013 Nicola Benetti (Fiamme Oro Roma)

2014 Matteo Ferro (Femi-CZ Rovigo)

2015 Carlo Canna (Fiamme Oro Roma)

2016 Edward Thrower (Sitav Lyons Piacenza)

2017 Federico Conforti (Petrarca Padova)

2018 Michele Lamaro (Petrarca Padova)