Roma –Il Consiglio Federale di venerdì scorso a Bologna, sentito il parere del Direttore dell’Area Tecnica Prof. Francesco Ascione e del Responsabile Tecnico della Formazione di giocatori e allenatori Stephen Aboud, ha ufficializzato la composizione degli staff tecnici delle Squadre Nazionali, delle strutture di formazione federali per la Stagione Sportiva 2018/19 e dei tecnici regionali. La Federazione desidera in questa occasione esprimere un sentito ringraziamento al dott. Francesco Cavatorti che, dopo dodici stagioni consecutive nel ruolo di Manager dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, ha comunicato alla FIR la propria volontà di interrompere con un anno di anticipo la propria collaborazione per valutare nuove posizioni in seno al movimento rugbistico nazionale. La professionalità, la passione e la serietà con cui, anno dopo anno, il dottor Cavatori ha ricoperto un incarico complesso e altamente impegnativo hanno rappresentato un prezioso contributo allo sviluppo e al consolidamento della principale struttura federale per la formazione di alto livello: a Cavatorti vanno i migliori auguri della FIR per le future sfide professionali. Questa la composizione dei quadri tecnici 18/19: Squadra Nazionale Femminile

Capo allenatore: Andrea Di Giandomenico

Assistente allenatore:Tito Cicciò

Preparatore atletico:Filippo Gargaglia

Video-analyst: Matteo Mizzon Squadra Nazionale 7s Maschile

Capo allenatore:Andy Vilk

Preparatore atletico:Riccardo Di Maio Squadra Nazionale 7s Femminil

Capo allenatore: Alfredo De Angelis Squadra Nazionale U20

Capo allenatore:Fabio Roselli

Assistente allenatore:Andrea Moretti

Preparatore atletico:Massimo Zaghini

Video-Analyst:Massimo Lombardo Squadra Nazionale U18

Capo allenatore:Mattia Dolcetto

Assistente allenatore:Agustin Cavalieri, Alessandro Castagna

Preparatore atletico:Pierosario Giuliano

Video-Analyst:Simonluca Pistore Squadra Nazionale U17

Capo allenatore:Paolo Grassi

Assistente allenatore:Cesare Marrucci, Paul Griffen

Preparatore atletico:Stefano Gelsi

Video-Analyst:Marco Natali Accademia Nazionale U20 “Ivan Francescato” di Remedello (BS)

Manager: da definire

Capo allenatore: Andrea Moretti

Assistente allenatore: Giovanni Raineri

Preparatore atletico:Massimo Zaghini, Marco Duca

Video-analyst: Massimo Lombardo Centro di Formazione Permanente U18 di Milano

Manager: Roberto Fulgoni

Capo allenatore: Paul Griffen

Assistente allenatore: Massimo Mamo

Preparatore atletico:Giuliano Pierosario

Video-analyst: Federico Riva Centro di Formazione Permanente U18 di Prato

Manager: da definire

Capo allenatore: Paolo Grassi

Assistente allenatore: Carlo Pratichetti, Elia Guastini

Preparatore atletico:Stefano Gelsi

Video-analyst: Marco Natali Centro di Formazione Permanente U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma

Manager: Andrea Saccà

Capo allenatore: Cesare Marrucci

Assistente allenatore: Alessandro Castagna

Preparatore atletico:Filippo Gargaglia

Video-analyst: Massimo Gallo Centro di Formazione Permanente U18 di Treviso

Manager: Federico Angeloni

Capo allenatore: Mattia Dolcetto

Tecnici specialisti: Marco Bortolami, Fabio Ongaro, Corrado Pilat

Preparatore atletico:Alessandro Gerini

Video-analyst: Simonluca Pistore Tecnici Regionali

Roberto Novarese – Piemonte

Diego Scaglia – Lombardia

Matteo Mazzantini – Veneto

Matteo Ambrosini – Friuli Venezia Giulia

Stefano Romagnoli – Emilia Romagna

Alessandro Bottino – Liguria

Enrico Romei – Toscana

Fabrizio Fastellini – Umbria

Alessandro Ascierto – Marche

Antonio Colella - Abruzzo

Bruno Formicola – Lazio

Crescenzo Vigliotti – Campania

Maurizio Assenti – Puglia

Sabrina Melis -Sardegna