Calvisano - Secondo match interno stagionale del Calvisano che ospiterà il Toscana Aeroporti I Medicei. “ La squadra e’ ancora un cantiere aperto, causa i molti infortunati, non ultimo quello a Matteo Zanusso nella prima giornata, sabato scorso. Ci aspetta una partita ruvida, scorbutica contro una squadra solida con un ottimo pacchetto di mischia. Ho raccomandato ai ragazzi di concentrarsi sin dai primi minuti sulle cose che sappiamo fare senza pensare troppo oltre la singola azione di gioco, non siamo ancora pronti per altre cose che non siano, la giusta attenzione e determinazione in difesa e la precisione nelle fasi di gioco d’attacco che abbiamo provato. La squadra si e’ ben allenata e siamo consapevoli delle nostre possibilita’ come pure del rispetto che dobbiamo agli avversari ”. Ha dichiarato Massimo Brunello. “ Calvisano si sta preparando ad una partita ostica contro i Medicei, che, oltre ad essersi notevolmente rafforzati durante l’estate con l’innesto di giocatori di esperienza quali, Giovanchelli, De Marchi e Minto ed a stranieri di qualità, hanno a disposizione una guida tecnica , quale Pasquale Presutti, di grande esperienza e profonda conoscenza di questo campionato”. Dal suo lato , Calvisano, che ha ai box gli infortunati di lungo corso Lucchin, Chiesa, Venditti, e non ancora a disposizione l’apertura australiana Sam Lane, ha concentrato la sua attenzione nel cercare di dare maggiore concretezza nel finalizzare il possesso che touche e mischia sono in grado di conquistare “. Ha dichiarato il team Manager Marco Gavazzi. 15. Kyle Van Zyl, 14. Pierre Bruno, 13. Giacomo De Santis, 12. Damiano Mazza,11. Roberto Dal Zilio, 10.Paolo Pescetto, 9. Fabio Semenzato, 8. Antoine Koffi, 7. Matteo Archetti (Cap), 6. Alessio Zdrilich, 5. Michael Van Vuren, 4. Michele Andreotti, 3.Pier Maria Leso, 2. Matteo Luccardi, 1. Gabriele Morelli A disposizione 16. Marco Manfredi, 17. Dante Gavrilita, 18. Danilo Fischetti, 19. Davide Zanetti, 20. Federico Consoli, 21. Facundo Panceyra-Garrido, 22. Marco Susio, 23. Samuela Vunisa