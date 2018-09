Reggio Emilia - La grande vittoria maturata dal Valorugby Emilia sabato scorso all’esordio in campionato sul campo di Firenze sta accendendo in questi giorni la febbre del rugby tra i reggiani. Tante le richieste di biglietto pervenute in sede in concomitanza oltretutto con l’avvio della campagna abbonamenti. Sabato 22 settembre al Centro sportivo Canalina (kick off ore 16) arriva una delle squadre più forti d’Italia: le Fiamme Oro, club semifinalista lo scorso anno, che in campo schiererà anche l’ex azzurro Simone Favaro. Coach Roberto Manghi predica calma, e invita i suoi ragazzi a ripartire dagli errori commessi sul campo dei Medicei.

“A Firenze abbiamo disputato un match molto equilibrato, che siamo riusciti a ribaltare nel finale con una grande reazione – spiega Manghi – Ma abbiamo commesso ancora dei piccoli errori che dobbiamo assolutamente evitare di commettere sabato prossimo perché le Fiamme Oro sono una squadra che non perdona. Dobbiamo affrontarli con la testa giusta, concentrati fin dal kick off. Mi aspetto anche un grande sostegno dai nostri tifosi, e da tutti i reggiani che vorranno trascorre un sabato pomeriggio di festa all’insegna del rugby”. La buona prestazione in terra toscana induce comunque comunque il coach reggiano a confermare in toto il XV iniziale e la panchina schierata contro i Medicei.

Questa quindi la formazione annunciata per domani: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (Cap), Gennari; Rodriguez, Fusco; Amenta, Messori, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat. A disp. Quaranta, Gatti, Bordonaro, Dell’Acqua, Favaro, Rimpelli, Fontana, Jammal, Caminati. All.Roberto Manghi. Arbitra l’incontro il livornese Matteo Liperini supportato dagli assistenti Riccardo Angelucci (Livorno) e Clara Munarini (Parma). Quarto Uomo: Francesco Renzi (Parma). Botteghini aperti un’ora prima del calcio d’inizio. Prezzi: 15 euro (intero), 10 euro (ridotto).