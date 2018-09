Roma – Seconda giornata di campionato per il TOP12, tutta in programma sabato 22 alle ore 16, che già all’esordio nello scorso weekend ha fornito spunti interessanti. Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca, Campioni d’Italia in carica e reduci dalla vittoria contro il Valsugana, ospiteranno il FEMI-CZ Rovigo - vincente tra le mura amiche contro la Lazio all’esordio - dando vita ad una “classica” del massimo campionato rugbistico italiano che, per l’occasione, sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook ufficiale FIR. Nuovo turno interno per il Patarò Calvisano che andrà a caccia del bis contro il Toscana Aeroporti I Medicei. Le Fiamme Oro, reduci dalla semifinale play-off dello scorso anno, faranno visita al Valorugby Emilia in un match che potrebbe dare alcune indicazioni utili sugli obiettivi della squadra di coach Guidi. Match importante anche per il Rugby Viadana 1970 che dopo l’exploit contro il Lafert San Donà proverà ad espugnare il difficile campo della Lazio. In palio i primi punti stagionali nei due match che chiudono la seconda giornata di campionato: Lafert San Donà – Verona e Mogliano – Valsugana. Tutti i centotrentasette incontri del Campionato Italiano Top12 saranno visibili su una pagina dedicata del sito internet federale, www.federugby.it, e sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby (www.youtube.com/fedrugby). Inoltre, scaricando e installando sul proprio smartphone l’applicazione ufficiale gratuita sviluppata da FIR in collaborazione con IQUII e disponibile su app.federugby.it sia per dispositivi iOS che Android, sarà possibile non solo seguire gli incontri in diretta video direttamente sul proprio cellulare ma anche consultare in anticipo le formazioni, i risultati, la classifica e le principali statistiche del massimo campionato, il tutto all’interno della stessa piattaforma. Infine, sulla pagina Facebook della FIR (www.facebook.com/federugby), sarà disponibile in diretta il principale incontro di giornata, il sempre attesissimo derby d’Italia tra Argos Petrarca Rugby e FEMI-CZ Rovigo. Questo il programma della seconda giornata di TOP12:

TOP12 - 22.09.18 - ore 16.00 - diretta Youtube.com/Fedrugby

Lafert San Donà v Verona Rugby

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo

Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei Ultime dalle sedi Lafert San Donà v Verona Rugby

Lafert San Donà: Biasuzzi; Balzi, Iovu, Bertetti, Falsaperla; Reeves, Crosato; Derbyshire (cap.), Zuliani, Bacchin G.; Sutto, Stander; Ros, Bauer, Zanusso.

A disposizione: Ceccato, Dal Sie, Nicotera, Pasqual,Riedo, Menconi, Bacchin E., Gentili

All. Green

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan, Mortali, Beltrame; McKinney, Soffiato; Bernini, Zanini, Salvetti (cap); Groenewald, Montauriol; Cittadini, Delfino, Lastra Masotti.

A disposizione: Silvestri, Furia, Girelli, Artuso, Rossi, Leso, Quintieri, Cruciani.

All. Zanichelli

Arb. Chirnoaga (Roma) S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Borzone, Coronel, Vella; Guardiano; Ceballos, Bonavolontà D. (cap); Bruno; Ercolani, Giancarlini; Blessano, Ocampo, Forgini, Baruffaldi, Cafaro.

A disposizione: Bolzoni, Amendola, Marsella, Filippucci, Pagotto,Brui, Santoro, Bonavolontà F.

All. Montella

Rugby Viadana 1970: Apperley, Manganiello, Menon, Pavan, Spinelli, Ormson (cap), Gregorio, Tupou, Ferrarini, Ghigo, Guillemain, Chiappini, Garfagnoli, Silva, Denti Ant.

A disposizione: Ribaldi, Balboni, Brandolini, Gelati, Wagenpfeil, Bacchi, Di Marco, Amadasi

All. Frati

Arb. Vedovelli (Sondrio) Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Coppo, Riera, Bettin, Capraro; Menniti-Ippolito, Francescato; Trotta, Lamaro, Nostran (cap.); Gerosa, Cannone; Mancini, Santamaria, Rizzo.

A disposizione: Acosta, Marchetto, Rossetto, Manni, Conforti, Cortellazzo, Zini, Benettin

All. Marcato

FEMI-CZ Rovigo: Barion; Borin, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli; Pavesi, Cadorini, Brugnara.

A disposizione: Momberg, Rossi, D’Amico, Tveraga, Venco, Halvorsen, Visentin, Chillon.

All. Casellato

Arb.Trentin (Lecco) Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova

Mogliano Rugby 1969: D'Anna; Pavan, Scagnolari, Da Re, Guarducci; Jackman, Gubana; Finotto, Bocchi, Corazzi (cap.); Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

A disposizione: Toai Key, Di Roberto, Cincotto, Delorenzi, Vizzotto, Fabi, Ceccato Edoardo, Zanatta

All. Cavinato

Valsugana Rugby Padova: Paluell;, Lisciani, Dell'Antonio, Calderan, Beraldin; Roden, Citton; Ferraresi, Sironi, Sturar;, Albertario, Turcato; Barducci, Shipp, Swanepoel.

A disposizione: Cesaro, Michielotto, Trevisan, Giulian, Caldon, Scapin M. Scapin R. Rigutti.

All. Roux

Arb. Bottino (Roma) Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (cap), Gennari; Rodriguez, Fusco; Amenta, Messori, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat.

A disposizione: Quaranta, Gatti, Bordonaro, Dell’Acqua, Favaro, Rimpelli, Fontana, Jammal, Caminati. All.Roberto Manghi.

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Gabbianelli, Forcucci, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro; Caffini, Cristiano (cap.), Bianchi; McCarthy, D’Onofrio U.; Iacob, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Vannozzi, Fragnito, De Marchi, Favaro, Masato, Massaro

All. Guidi

Arb. Liperini (Livorno) Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei

Patarò Calvisano: Van Zyl; Bruno, De Santis, Mazza, Dal Zilio; Pescetto, Semenzato; Koffi, Archetti (cap), Zdrilich; Van Vuren, Andreotti; Leso, Luccardi, Morelli

A disposizione: Manfredi, Gavrilita, Fischetti, Zanetti, Consoli, Panceyra-Garrido, Susio, Vunisa

All. Brunello

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Lubian, Cerioni, Rodwell, McCann; Newton, Rorato; Greef, Boccardo, Cosi; Maran (cap), Minto; De Marchi, Giovanchelli, Battisti.

A disposizione: Zileri, Broglia, Romano, Brancoli, Cemicetti, Taddei, Lupini, Basson.

All. Presutti

Arb. Federico Boraso (Rovigo)