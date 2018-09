Firenze – La partenza del TOP12 gigliato vedrà i ragazzi di Presutti e Basson al confronto in trasferta con un’altra top del campionato, le Fiamme Oro. Per sabato prossimo - ore 16.00, Caserma Gelsomini, Ponte Galeria - la Toscana Aeroporti I Medicei avrà quindi un altro impegnativo scalino da superare dopo la prima trasferta a Calvisano, altra semifinalista dello scorso campionato. Si riparte da due sconfitte, di misura con il Valorugby e l’ultima con i calvini più pesante ma anticipata da un rassicurante vantaggio nel primo tempo. I gigliati hanno già incontrato nel precampionato i cremisi del confermato Guidi uscendone sconfitti. Prima di questo ultimo test confronti tutti a sfavore per i biancoargentorossi negli scontri diretti del passato recente, comprese le gare di campionato Eccellenza della scorsa stagione sempre combattute e chiuse con uno scarto minimo, 16 a 20 e 17 a 15. Le due squadre sono inoltre accomunate dallo sgambetto subito in questo avvio di TOP12 dal Valorugby che nell’ultima giornata è valso un 43 a 29 subito dalle Fiamme al Mirabello di Reggio Emilia nella sorsa giornata di campionato e un più risicato 22 a 25 del Ruffino Stadium alla prima di TOP12. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale FIR all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=FnvhpxWcA6A. Il probabile XV vede Biffi a estremo con i confermati Lubian e McCann all'ala. Sui trequarti Lupini dal primo minuto farà coppia con Cerioni a fronte di un Rodwell non al 100%. Newton e Rorato confermati come coppia di mediani. Greef, Minto e Cosi in terza linea ed esordio del sudafricano Grobler in seconda linea con capitan Maran. Prima linea confermata in toto con Battisti, Giovanchelli e De Marchi. «Dobbiamo stare sereni e lavorare. - esordisce coach Presutti nel commento alla partita - Sappiamo che andiamo ad affrontare un’ottima squadra, che viene fuori da una sconfitta e sicuramente vorrà riscattarsi. Noi cercheremo di fare il nostro senza pensare alla classifica e ai precedenti. L’importante è prestare il massimo impegno e attenzione e I frutti del lavoro si vedranno, coscienti che il nostro è un progetto destinato a consolidarsi nel tempo.» La probabile formazione: Biffi; Lubian, Cerioni, Lupini, McCann; Newton, Rorato; Greef, Minto, Cosi; Maran (c), Grobler; De Marchi, Giovanchelli, Battisti. A disposizione: Zileri, Broglia, Romano, Brancoli, Boccardo, Esteki, Rodwell, Basson. Arb. Marius Mitrea (Udine), AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto Uomo: Franco Rosella (Roma)