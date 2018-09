Roma – Manca un giorno alla terza giornata del TOP12. Dopo i primi due turni il Patarò Calvisano comanda la classifica in solitaria a punteggio pieno a quota 10 punti. Impegno insidioso per la squadra di Brunello che farà visita al Lafert San Donà reduce dalla vittoria contro il Verona Rugby. La partita, oltre che sull’App ufficiale e sul canale youtube della FIR, sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Federazione Italiana Rugby. Partita in trasferta anche per il Valorugby Emilia, una delle sorprese di questo inizio di stagione, che affronterà un Valsugana ancora a secco di punti. Derby veneto allo Stadio “Battaglini” di Rovigo dove i Bersaglieri, padroni di casa, ospiteranno il Mogliano Rubgy 1969 con l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Petrarca. Ha voglia di rialzare la testa anche Gianluca Guidi che a Roma, con le sue Fiamme Oro, affronterà I Medicei in un match che si preannuncia molto combattuto. A Verona i padroni di casa andranno a caccia dei primi punti stagionali contro una Lazio reduce dalla vittoria contro il Viadana. Tutte le partite, in calendario sabato 29 settembre alle 16, saranno trasmesse in diretta sull’App e sul canale youtube FIR. Chiuderà la giornata il posticipo tra Rugby Viadana 1970 e i campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Rugby, match che sarà trasmesso domenica 30 settembre alle 16 sul canale youtube, sull’App e sulla pagina Facebook ufficiale FIR. Questo il programma della terza giornata: Sabato 29 settembre Fiamme Oro v Toscana Aeroporti I Medicei Valsugana Rugby Padova v Valorugby Emilia FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Lafert San Donà v Patarò Calvisano Domenica 30 settembre Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby Ultime dalle sedi Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Massaro, Forcucci, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro; Caffini, Cristiano (cap.), Bianchi; McCarthy, Fragnito; Nocera, Moriconi, Zago A disposizione: Kudin, Iovenitti, Iacob, D’Onofrio U., De Marchi, Parisotto, Gasparini, Seno All. Guidi Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Lubian, Cerioni, Lupini, McCann; Newton, Rorato; Greef, Minto, Cosi; Maran (c), Grobler; De Marchi, Giovanchelli, Battisti. A disposizione: Zileri, Broglia, Romano, Brancoli, Boccardo, Esteki, Rodwell, Basson. All. Presutti Arb. Mitrea (Udine) Valsugana Rugby Padova v Valorugby Emilia Valsugana Rugby Padova: Paluello; Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin (cap.); Roden, Tomaselli; Ferraresi, Sironi, Sturaro; Albertario, Scapin M.; Swanepoel, Shipp, Barducci. A disposizione: Trevisan, Giulian, Michielotto, Maso, Turcato, Sartor, Scapin R., Gritti All. Roux Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (Cap), Gennari; Rodriguez, Fusco; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Quaranta. A disposizione: Muccignat, Gatti, Bordonaro, Dell’Acqua, Favaro, Messori, Fontana, Jammal, Marzocchi. All. Manghi. Arb. Piardi (Brescia) FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 FEMI-CZ Rovigo: Cioffi; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Halvorsen; Canali, Tveraga; D’Amico, Momberg, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Vecchini, Pavesi, Cicchinelli, Venco, Piva, Borin, Vian. All. Casellato Mogliano Rugby 1969: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi; Bocchi, Corazzi (Cap), Baldino; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio A disposizione: Toai Key, Ceccato Enrico, Cincotto, Finotto, Carraretto, Gubana, Facchini, D'Anna All. Cavinato Arb. Tomò (Roma) Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan, Quintieri, Beltrame; McKinney, Soffiato; Bernini, Rossi, Artuso; Groenewald, Salvetti (cap.); Cittadini, Delfino, Furia. A disposizione: Silvestri, Lastra Masotti, D’Agostino, Montauriol, Zanini, Di Tota, Mortali, Cruciani All. Zanichelli S.S. Lazio Rugby 1927: Borzone; Santoro, Coronel, Vella; Bonavolontà F.; Ceballos, Bonavolontà D. (cap) ; Giancarlini ; Filippucci (cap), Ercolani; Bruno, Ocampo ; Forgini, Baruffaldi, Cafaro. A disposizione : Bolzoni, Amendola, Marsella, Pagotto, Blessano, Albanese, Guardiano, Teresi All. Montella Arb. Gnecchi (Brescia) Lafert San Donà v Patarò Calvisano Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu, Bertetti, Falsaperla; Reeves, Crosato; Derbyshire (cap), Nicotera, Bacchin G; Sutto, Stander; Ros, Bauer, Zanusso. A disposizione: Ceccato, Dal Sie, Zuliani, Pasqual, Riedo, Menconi, Bacchin E, Balzi. All. Green Patarò Calvisano: Van Zyl; Bruno, Facundo-Panceyra, De Santis, Susio; Pescetto, Casilio; Vunisa, Archetti (cap), Zanetti; Van Vuren, Cavalieri; Biancotti, Manfredi, Fischetti. A disposizione: Luccardi, Morelli, Gavrilita, Andreotti, Martani, Semenzato, Balocchi, Mazza All. Brunello Arb. Liperini (Livorno) Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini, Tizzi, Menon, Spinelli; Ormson (cap.), Gregorio; Denti And., Ferrarini, Ghigo; Guillemain, Chiappini; Brandolini, Silva, Denti Ant. A disposizione: Ribaldi, Balboni, Garfagnoli, Gelati, Moreschi, Di Marco, Pavan, Amadasi All. Frati Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, Coppo; Benettin, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti (cap.); Cannone, Gerosa; Mancini, Santamaria, Borean. A disposizione: Rizzo, Cugini, Rossetto, Ortega, Nostran, Francescato, Zini, Favaro. All. Marcato Arb. Schipani (Benevento)