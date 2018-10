Roma – Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la formazione di TOP12 del Patarò Calvisano (inzio ore 17.00). Di seguito l’elenco dei giocatori convocati. Albert Einstein BATISTA (RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 1995)

Stefano BETTI (ASD RUGBY MILANO)

Luca BORIN (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Andrea CHIANUCCI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)

Lorenzo CITTON (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)

Davide CUSIMANO (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

Giacomo DA RE (MOGLIANO RUGBY 1969)

Matteo DRUDI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)

Andrea FACCENNA (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Mirco FINOTTO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Alessandro FUSCO (RUGBY NAPOLI AFRAGOLA)

Paolo GARBISI (MOGLIANO RUGBY 1969)

Davide GOLDIN (ARGOS PETRARCA RUGBY)

Kouassi Antoine KOFFI (PATARO’ RUGBY CALVISANO)

Gianmarco LUCCHESI (LIONS AMARANTO)

Damiano MAZZA (PATARO’ RUGBY CALVISANO)

Matteo NOCERA (FIAMME ORO RUGBY ROMA)

Thomas PAROLO (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Gianmarco PIVA (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Alberto ROSSI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Davide RUGGERI (RUGBY COMO)

Giovanni SCAGNOLARI (MOGLIANO RUGBY 1969)

Niccolò TADDIA (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Andrea TURCATO (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)

Alex George VARNEY (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)

Andrea ZAMBONIN (RUGBY VICENZA)