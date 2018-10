Roma – Mancano poco più di ventiquattro ore al kick-off della quarta giornata di TOP12 che, in queste prime battute di stagione, ha già fornito spunti interessanti.

Il prossimo turno, in calendario domani alle 16 con tutte le partite in contemporanea in diretta sul canale youtube , App ufficiale della Federazione Italiana Rugby e federugby.it, metterà di fronte la capolista Valorugby Emilia e il FEMI-CZ Rovigo. Una delle sorprese di questa prima parte di campionato, la squadra di Manghi sta confermando nella classifica quanto di buono espresso sul campo: il top scorer Gennari, leader nella classifica dei punti tra i giocatori, è indice delle prestazioni offerte dagli emiliani. Di contro il XV di Casellato punterà sulla vena realizzativa di Odiete: l’ex giocatore della Benetton Treviso è andato in meta già in 4 occasioni. Il big match di giornata sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook ufficiale FIR.

Turno casalingo per l’Argos Petrarca Rugby che proverà ad annullare il punto di distanza dalla vetta della classifica nel match contro il Verona, reduce dalla prima vittoria nel massimo campionato italiano ottenuta al “Payanini Center” nello scorso turno contro la Lazio. Parola d’ordine “riscatto” in casa Calvisano dopo la sconfitta rimediata a San Donà. Al “Pata Stadium” impegno non facile per Brunello che ospiterà le Fiamme Oro di coach Guidi che può far affidamento sulle 5 mete realizzate da Andrea Bacchetti, leader momentaneo nella classifica dedicata.

Al CPO Giulio Onesti la Lazio proverà a bissare la vittoria interna ottenuta alla seconda partita contro Viadana affrontando, nella giornata di domani, il Lafert San Donà che riparte dalla meta di capitan Derbyshire che è valsa il successo contro il Calvisano nel terzo turno. “Mors tua vita mea” a Firenze dove il Toscana Aeroporti I Medicei e il Valsugana andranno a caccia del primo sorriso stagionale. Chiuderà il quarto turno il match tra Mogliano e Viadana che potrebbe iniziare a dare le prime indicazioni sulle ambizioni play-off della squadra di Filippo Frati.

S.S. Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà

Argos Petrarca Padova v Verona Rugby

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970

Toscana Aeroporti I Medicei v Valsugana Rugby Padova

Patarò Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo

S.S. Lazio Rugby v Lafert San Donà

S.S. Lazio Rugby: Bonifazi; Bonavolontà F, Borzone, Vella; Di Giulio; Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Pagotto; Duca, Ocampo; Forgini, Baruffaldi, Cafaro.

A disposizione: Amendola, Corcos, Bolzoni, Giancarlini, Blessano, Brui, Lo Sasso, Santoro.

All. Montella

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu, Bertetti, Falsaperla; Reeves, Petrozzi; Derbyshire (cap.), Nicotera, Bacchin G; Sutto, Stander; Ros, Dal Sie, Ceccato.



A disposizione: Vian, Jack, Pasqual, Riedo, Zuliani, Thwala, Bacchin E, Balzi.



Arbitro: Andrea Piardi (Brescia)

Argos Petrarca Rugby v Verona Rugby

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Favaro, Riera, Bettin, Capraro; Benettin, Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Ortega, Cannone; Rossetto, Cugini, Borean.

A disposizione: Braggiè, Marchetto, Scarsini, Gerosa, Grigolon, Cortellazzo, Zini, De Masi.

All. Marcato

Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Conor; McKinney, Soffiato; Zanini, Artuso, Salvetti (cap); Groenewald, Montauriol; Cittadini, Delfino, Furia.

A disposizione: Silvestri, Lastra Masotti, D’Agostino, Signore, Zago, Di Tota, Zanon, Cruciani.

All. Zanichelli

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

A disposizione: Di Roberto, Ceccato E., Cincotto, Vizzotto, Toai Key, Fabi, D'Anna, Gallimberti

All. Cavinato

Rugby Viadana 1970: Apperley; Amadasi, Bronzini, Pavan, Spinelli; Ormson (cap.), Gregorio; Denti And., Moreschi, Wagenpfiel; Guillemain, Gelati; Brandolini, Silva, Balboni.

A disposizione: Ribaldi, Breglia, Novindi, Ghigo, Anello, Bacchi, Di Marco, Tizzi.

All. Frati

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

Valorugby Emilia v FEMI-CZ Rovigo

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (Cap), Gennari; Rodriguez, Fontana; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat.

A disposizione: Quaranta, Gatti, Bordonaro, Dell’Acqua, Favaro, Messori, Fusco Jammal/Colli.

All.Roberto Manghi

FEMI-CZ Rovigo: Barion; Visentin, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Cicchinelli; Pavesi, Cadorini, Brugnara.

A disposizione: Momberg, Rossi, D’Amico, Nibert, Venco, Piva, Borin, Halvorsen.

All. Casellato

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

Toscana Aeroporti I Medicei v Valsugana Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; McCann, Rodwell, Cerioni, Cornelli; Newton, Rorato; Cosi, Boccardo, Minto; Maran (cap.), Grobler; Battisti, Giovanchelli, De Marchi.

A disposizione: Schiavon, Broglia, Romano, Cacciagrano, Chianucci, Esteki, Lupini, Lubian.

All. Presutti

Valsugana Rugby: Rossi; Lisciani, Dell’Antonio, Beraldin (cap), Rigutti; Roden, Scapin; Maso, Caldon, Baldelli; Albertario, Scapin M.; Swanepoel, Shipp, Barducci.

A disposizione: Trevisan, Michielotto, Cesaro, Turcato, Sturaro, Tomaselli, Gritti, Sartor,

All. Roux

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

Patarò Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Patarò Calvisano: Van Zyl; Bruno, De Santis, Mazza, Garrido-Panceyra; Pescetto, Semenzato; Vunisa, Archetti (cap), Zdrilich, Van Vuren, Andreotti, Leso, Morelli, Fischetti.

A disposizione: Luccardi, Ferrari, Biancotti, Zanetti, Koffi, Martani, Casilio, Balocchi.

All. Brunello

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Gabbianelli, Forcucci, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro; De Marchi, Bianchi, Favaro; Caffini (cap.), D’Onofrio U.; Nocera, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Vannozzi, Fragnito, Asoli, Parisotto, Massaro, Masato

All. Guidi

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)