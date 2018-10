Domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo avrà inizio l’avventura in European Rugby Challenge Cup del Benetton Rugby impegnato contro l’FC Grenoble. I Leoni, che nello scorso match di Guinness PRO14 vinto contro i Southern Kings hanno perso per infortunio Ioane, McKinley e Steyn, si preparano ad affrontare il club francese che in questo inizio di TOP14 ha collezionato due vittorie e cinque sconfitte nei sette match finora disputati. La gara verrà diretta dall’arbitro inglese Craig Maxwell Keys e dagli assistenti connazionali Andrew Jackson e Phil Watters. Coach Crowley cambia tre sole pedine rispetto al XV schierato lo scorso weekend scegliendo una linea dei trequarti che ad estremo vedrà Jayden Hayward coadiuvato nel triangolo allargato dalle ali Ratuva Tavuyara e Tommaso Benvenuti. I centri saranno Ignacio Brex e Luca Morisi che vestiranno rispettivamente le maglie numero 13 e 12. Apertura affidata a Tommaso Allan e mediana a Dewaldt Duvenage. Nel pacchetto di mischia la prima linea sarà composta da Nicola Quaglio, Luca Bigi e Marco Riccioni. Seconda linea con Alessandro Zanni e Federico Ruzza. Infine in terza i flanker saranno Sebastian Negri e Marco Lazzaroni, chiuderà il pack con il numero 8 capitan Robert Barbieri. BENETTON RUGBY:

15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Tommaso Benvenuti, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Robert Barbieri (C), 7 Marco Lazzaroni, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio. A disposizione:

16 Hame Faiva, 17 Cherif Traore, 18 Tiziano Pasquali, 19 Irné Herbst, 20 Marco Barbini, 21 Edoardo Gori, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi Head Coach: Kieran Crowley Indisponibili: Tomas Baravalle, Giorgio Bronzini, Dean Budd, Angelo Esposito, Ornel Gega, Monty Ioane, Engjel Makelara, Nasi Manu, Ian McKinley, Luca Sperandio, Abraham Steyn, Federico Zani Arbitro: Craig Maxwell Keys (ENG)

Assistenti: Andrew Jackson (ENG), Phil Watters (ENG)

Citing Commissioner: Wayne Sheridan (IRFU)

TMO: Geoff Warren (ENG) LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sull’applicazione Benetton Rugby e sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvGRE Clicca qui per scaricare dall’App Store l’app ufficiale del Benetton Rugby per iOS Clicca qui per scaricare da Google Play l’app ufficiale del Benetton Rugby per Android BIGLIETTERIA – Le biglietterie dello Stadio Monigo saranno aperte dalle 12:45. Clicca qui per acquistare i biglietti: https://goo.gl/axpi3W EVENT SPONSOR – Event sponsor di giornata sarà OROBASILICO, che personalizzerà l’area hospitality e premierà i tifosi estratti al termine del match. CORRIDOIO – A fare il corridoio nel pre partita e giocare nell’intervallo saranno le categorie Under 10-12 Montebelluna Rugby Junior ADS e Vittorio Veneto Rugby ASD BABYSITTING GRATUITO (2-10 ANNI) CON POLPETTA dalle ore 13.30 i bambini avranno la possibilità di partecipare ai laboratori ed alle attività con lo staff di Oro Basilico.