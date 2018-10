Roma – Colpo del Valsugana Rugby Padova che nella prima giornata della Coppa Italia 2018 batte 34-14 il Lafert San Donà. La squadra di Polla Roux supera i campioni in carica del “vecchio” Trofeo Eccellenza con una prestazione maiuscola che regala ai padovani la prima vittoria stagionale. Sempre nel Girone 1 la neo promossa Verona Rugby riesce a portare a casa il bottino pieno superando 48-7 il Mogliano in un incontro senza storie che porta gli uomini di Zanichelli al primo posto per la differenza punti segnati. Partita equilibrata e al cardiopalma a Roma dove il Valorugby Emilia last minute espugna il campo della Lazio all’80’: due mete del neo entrato Paletta – di cui la seconda nelle ultime battute di gioco – completano la rimonta in favore degli emiliani che si impongono 19-18. Match combattuto anche a Viadana dove la squadra di Pippo Frati, per gran parte del match con il risultato in proprio favore, riesce a battere 22-17 il Toscana Aeroporti I Medicei. Questi i risultati di giornata: Girone 1 Valsugana Rugby v Lafert San Donà 34-14 Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969 48-7 Classifica: Verona 5, Valsugana 5, Lafert San Donà 0, Mogliano Rugby 1969 0 Girone 2 S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 18-19 Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei 22-17 Classifica: Rugby Viadana 1970 4, Valorugby Emilia 4, S.S. Lazio Rugby 1927 1, Toscana Aeroporti I Medicei 1 Girone 1 Verona, “Payanini Rugby Center” – Sabato 13.10.18 Coppa Italia, I giornata Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969 48 - 7 (34-0) Marcatori: p.t. 4’ m. Soffiato tr. Mortali (7-0), 12’ cp. Mortali (10-0), 19’ m. Lastra Masotti tr. Mortali (17-0), 29’ m. Cruciani tr. Mortali (24-0), 39’ m. Silvestri tr. Mortali (31-0), 42’ cp. Mortali (34-0); s.t. 44’ m. Geronazzo tr. Mortali (41-0), 77’ m. Salvetti tr. Mortali (48-0), 80’ m. Toai Key tr. Da Re (48-7) Verona Rugby: Buondonno (18’ Geronazzo); Zanon, Conor (45’ Costantinescu) , Quintieri, Cruciani; Mortali, Soffiato (41’ Mariani); Zanini (60’ Spinelli), Salvetti (cap), Zago; Groenewald (60’ Signore), Mountariol; D’Agostino (52’ Cittadini), Silvestri (60’ Delfino), Lastra Masotti (52’ Rizzelli) All. Zanichelli Mogliano Rugby 1969: Facchini (53’ Da Re); Galimberti, D’Anna (cap), Zanatta, Uncini (23’ Pavan); Jackman (53’ Scagnolari), Fabi (46’ Cervellin); Toai Key, Corazzi (41’ Baldino, 53’ Ferraro), Vizzotto; Finotto, Caila; Cincotto, Ceccato (55’ Michelini), Di Roberto (65’ Buonfiglio) All. Cavinato Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Riccardo Salafia (Milano); AA2 Eugenio Scrimieri (Milano) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 8/8; Scagnolari (Mogliano Rugby 1969) 1/1 Note: giornata calda e soleggiata, con circa 27 gradi, terreno in perfette condizioni. Spettatori presenti 450 Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 5 ; Mogliano Rugby 1969 0 Man of the of the Match: Quintieri (Verona Rugby) Padova, Campo Valsugana Rugby - Sabato 13 Ottobre 2018 Coppa Italia, I giornata Valsugana Rugby Padova v Lafert San Donà 34-14 (21-14) Marcatori : p.t. 6’ m. Varise tr. Sartor (7-0), 10’ m. Pratichetti tr. Owen (7-7), 14’ m. Maso tr. Sartor (14-7), 23’ m. Jack tr. Owen (14-14), 25’ m. Lisciani tr. Sartor (21-14), s.t. 47’ m. Sironi (26-14), 59’ c.p. Rossi (29-14), 82’ m. Sironi (34-14) Valsugana Rugby Padova: Rossi; Lisciani (68’ Paolin), Beraldin (cap.), Dell’Antonio, Paluello; Sartor, Tomaselli (51’ Citton); Girardi (72’ Scapin M.), Liut, Maso (70’ Baldelli); Turcato, Sironi; Michielotto (58’ Swanepoel), Giulian (66’ Shipp), Varise (61’ Trevisan) All. Polla Roux Lafert San Donà: Owen; Bardella, Crisantemo, Bertetti (50’ Bacchin), Pratichetti, Reeves; Crosato (50’ Balzi), Jack; Zulian (60’ Menconi), Bacchin (cap.), Sutto; Riedo (70’ Nicotera), Thwala (55’ Ros), Dal Sie (66’ Vian), Pasqual (41’ Zanusso) All. Green Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Ferdinando Cusano (Vicenza) AA2 Gabriele Marinai (Livorno) Quarto Uomo: Filippo Russo (Treviso) Cartellini: al 47’ Jack (Lafert San Donà); 80’ Ros (Lafert San Donà) Calciatori : Sartor (Valsugana Rugby Padova) 3/6, Reeves (Lafert San Donà) 2/2, Rossi (Valsugana Rugby Padova) 1/1 Note: 200 spettatori circa, giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 5, Lafert San Donà 0 Man of the Match : Sartor (Valsugana Rugby Padova) Girone 2 Roma, “CPO Giulio Onesti” – sabato 13 ottobre 2018

Coppa Italia, I giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 18-19 (18-0)

Marcatori: p.t. 15’ m. Bonavolontà F. (5-0), 20’ m. Teresi tr Brui (12-0), 31’ cp Brui (15-0), 35’ cp Brui (18-0) s.t. 54’ m. Paletta tr Rodriguez (18-7), 74’ m. Caminati (18-12), 80’ m. Paletta tr Rodriguez (18-19)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonavolontà F.; Gianni (70’ Guardiano), Di Giulio, Lo Sasso; Teresi; Borzone (58’ Ceballos), Brui (75’ Bonavolontà D.); Giancarlini; Filippucci (cap) (77’ Ocampo), Pagotto (50’ Corcos); Ocampo (41’ Duca), Blessano; Bolzoni (11’ Forgini), Amendola (63’ Cafaro), Marsella (53’ Baruffaldi).

all. Montella Valorugby Emilia: Ngualafe; Morini (48’ Caminati), Costella, Marzocchi; Gennari (49’ Paletta); Jammal (53’ Rodriguez), Fusco; Messori; Rimpelli, Favaro (55’ Mordacci); Dell’Acqua, Tedeschi (50’ Du Preez); Bordonaro (63’ Du Plessis), Gatti (70’ Festuccia), Quaranta (59’ Muccignat)

All. Manghi

arb.: D’Elia (Taranto)

AA1 Gianluca Bonacci (Roma) , AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto Uomo: Franco Rosella (Roma)

Cartellini: Al 28’ giallo a Blessano (S.S. Lazio Rugby 1927), al 69’ giallo a Duca (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Simone Brui (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/3, Luciano Rodriguez (Valorugby Emilia) 2/3

Note: giornata soleggiata a Roma. Spettatori presenti 300 circa.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1, Valorugby Emilia 4

Man of the Match: Pietro Marzocchi (Valorugby Emilia) Viadana, stadio L. Zaffanella - Sabato 13 ottobre 2018 Coppa Italia, I giornata Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei 22-17 (10-3) Marcatori: p.t. 5’ cp. Ormson (3-0); 10’ cp. Basson (3-3); 27’ m. Bacchi tr. Ormson (10-3) s.t. 56’ m. Brandolini tr. Ormson (17-3); 67’ meta tecnica (17–10); 76’ m. Gregorio (22-10); 79’ m. Brancoli tr. Basson (22-17) Rugby Viadana 1970: Manganiello; Menon (63’ Giovannini), Tizzi (69’ Apperley), Ormson (cap.) (63’ Pavan); Amadasi; Di Marco, Bacchi (63’ Gregorio); Denti And.; Moreschi, Anello; Chiappini (79’ Balboni), Gelati (63’ Guillemain); Garfagnoli (46’ Brandolini), Ribaldi (58’ Silva), Breglia All. Frati Toscana Aeroporti I Medicei: Basson; Lubian (65’ Del Bono), Mattoccia, Cerioni (cap.) (23’ Reale), Cornelli; Biffi, Esteki (48’ Taddei); Cosi; Chianucci, Brancoli; Cemicetti, Grobler (72’ Maran); Romano (72’ Giovanchelli), Broglia (72’ Battisti), Zileri Dal Verme (40’ Schiavon) All. Presutti Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Ruggero Rho (Milano), AA2 Piermatteo Sgura (Brescia) Quarto Uomo: Marco Renzi (Parma) Cartellini: al 67’ giallo a Silva (Rugby Viadana 1970) Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 3/3; Di Marco (Rugby Viadana 1970) 0/1; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/2; Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 1200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4, Toscana Aeroporti I Medicei 1.