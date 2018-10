Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 20 e domenica 21 ottobre. Doppio derby veneto nel Girone 1 della Coppa Italia dove Valsugana e Verona, entrambe in trasferta, andranno a caccia nuovamente della vittoria contro Lafert San Donà e Mogliano Rugby. Nel Girone 2 Andrea Piardi dirigerà il match tra Medicei e Lazio, mentre Vedovelli sarà l’arbitro di Valorugby-Viadana. Questo il programma della Coppa Italia: Coppa Italia Girone 1 – II giornata – 20.10.2018 – 0re 16:00 Lafert San Donà v Verona Rugby

Arb. Franco Matteo (Udine)

AA1 Boaretto (Rovigo); AA2 Cusano (Padova); IV Uomo Russo (Treviso) Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova

Arb. Gnecchi Gianluca (Brescia)

AA1 Pastore (Genova); AA2 Giacomini Zaniol (Treviso); IV Uomo Brescacin (Treviso) Coppa Italia Girone 2 – II giornata – 20.10.2018 – 0re 16:00 Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio R. 1927

Arb. Piardi Andrea (Brescia)

AA1 Sergi (Bologna); Poggipolini (Bologna); IV Paparo (Bologna) Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Arb. Vedovelli Federico (Milano)

AA1 Bertelli (Brescia); Roscini (Milano); IV Uomo Battini (Bologna) Questo il programma della Serie A Maschile: Serie A Maschile Girone 1 – II giornata – 21.10.2018 – 0re 15:30 Acc. Naz. I. Francescato v CUS Ad Maiora Rugby

Arb. Boraso Federico (Rovigo)

AA1 Sgura (Brescia); AA2 Pulpo (Brescia) CUS Milano Rugby ASD v Edinol Biella Rugby Club

Arb. Imbriaco Lorenzo (Bologna)

AA1 Penné (Milano); Chiappa (Milano) TKGroup Rugby Torino v Rugby Parabiago

Arb. Merli Dario (Ancona)

AA1 Platania (Alessandria); Smiraldi (Torino) Sitav Rugby Lyons v Asd Rugby Milano

Arb. Vinci Filippo (Rovigo)

AA1 Lazzarini (Rovigo); Pozzato (Rovigo) Pro Recco Rugby v CUS Genova

Arb. Russo Francesco (Milano)

AA1 Pretoriani (Milano); AA2 Scrimieri (Milano) Serie A Maschile Girone 2 – II giornata – 21.10.2018 – 0re 15:30 Valpolicella R. 1974 v Ruggers Tarvisium

Arb. Meschini Francesco (Milano)

AA1 Rho (Milano); Gajulete (Verona) Borsari Rugby Badia v Rugby Colorno

Arb. Spadoni Andrea (Padova)

AA1 Cusano (Padova); Rebuschi (Rovigo) Rugby Paese v Rugby Vicenza

Arb. Burlete Maxime (FBRB)

AA1 Franco (Udine); AA2 Bruno (Udine) Rugby Noceto FC v Argos Petrarca Rugby

Arb. Tomò Emanuele (Roma)

AA1 Salafia (Milano); Merendino (Udine) Rugby Udine Union FVG v Junior Rugby Brescia

Arb. Pastore Carlo (Genova)

AA1 Brescacin (Treviso); AA2 Bellinato (Treviso) Serie A Maschile Girone 3 – II giornata – 21.10.2018 – 0re 15:30 Bingo Family Amatori Catania v Unione R. Capitolina

Arb. Liperini Matteo (Livorno)

AA1 Costantino (Messina); Morelli (Catania) Cavalieri U.R. Prato Sesto v Unione Rugby L’Aquila

Arb. Meconi Federico (Roma)

AA1 Iavarone (Perugia); AA2 Ruta (Perugia) Amatori R. Alghero v IVPC Rugby Benevento

Arb. Chirnoaga Gabriel (Roma)

AA1 Bertocchi (Cagliari); AA2 Uccheddu (Cagliari) Primavera Rugby v Rugby Perugia

Arb. Schipani Vincenzo (Benevento)

AA1 Bonacci (Roma); Casciello (Benevento) Toscana Aeroporti I Medicei v Pesaro Rugby

Arb. Odoardi (Pescara)

AA1 Meschini (L’Aquila); AA2 Giurina (L’Aquila) Questo il programma della Serie A Femminile: Serie A Femminile Girone 1 – III giornata – 21.10.2018 – 0re 15:30 Rugby Monza 1949 v Rugby Colorno

Arb. Fusco Stella (Torino) Benetton Treviso v Chicken CUS Pavia

Arb. Toneatto Gianmarco (Udine) Itinera CUS Torino v CUS Milano Rugby ASD

Arb. Lucci Davide (Gattico) Valsugana Rugby Padova v Rugby Riviera 1975

Arb. Paparo Maria Ausilia (Bologna) Verona Rugby v Iniziative – Villorba Rugby

Arb. Strullato Alessandro (Padova) Serie A Femminile Girone 2 – III giornata – 21.10.2018 – 0re 15:30 Unione R. Capitolina v Donne Etrusche Rugby

Arb. Taggi Fabio (Colleferro) Am. R. Torre del Greco v Rugby Belve Neroverdi

Arb. Salierno Massimo (Napoli) CUS Ferrara Rugby v I Puma Bisenzio Rugby

Arb. Smussi Beatrice (Brescia) CUS Pisa v Montevirginio Mini Rugby

Arb. Spirito Marco (Firenze) A questo link le designazioni arbitrali della Serie B