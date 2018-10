Firenze – Seconda giornata di Coppa Italia, e sul verde del Ruffino Stadium Mario Lodigiani andrà in scena un match tutto da vedere con la Toscana Aeroporti I Medicei che domani alle 16.00 ospiterà la Lazio Rugby 1927. Ben si sono comportate le due formazioni all’avvio della competizione che pur cedendo hanno conquistato entrambe il punto bonus difensivo. Un minimo scarto registrato con due formazioni di tutto rispetto come il Valorugby per la formazione laziale e il Viadana per i gigliati. I presupposti ci sono per attendersi un incontro spettacolare e combattuto fino all’ultimo punto. Rispetto alla prima di Coppa Italia confermato Basson a estremo con Cornelli e McCann a chiudere il triangiolo allargato. Lupini con il rientrante Rodwell sarà schierato sui centri. Torna Newton - Rorato sulla mediana con Greef sulle terze insieme ai confermati Cosi e Chianucci. In seconda Grobler farà coppia con capitan Maran al rientro da un infortunio. In prima linea confermato il giovane Romano a completare una prima linea tutta esperienza con Giovanchelli e De Marchi. «Abbiamo fatto una buona figura a Viadana, ma quuello che ci manca è il risultato. - afferma coach Presutti - Un po’ più di fortuna e di convinzione da parte nostra potrebbe darci qualche soddisfazione in più. È chiaro che stiamo giocando con una squadra che sta facendo altrettanto bene, ha fatto benissimo dall’inizio. Una squadra giovane e dinamica, che gioca un ottimo rugby di movimento. Sarà una bella partita, sono convinto che faremo divertire chi domani verrà a vederci». La probabile formazione: Basson; Cornelli, Rodwell, Lupini, McCann; Newton, Rorato; Greef, Cosi, Chianucci; Grobler, Maran (c); Romano, Giovanchelli, De Marchi. A disposizione: Schiavon, Broglia, Battisti, Brancoli, Boccardo, Esteki, Mattoccia, Del Bono. Arbitro: Andrea Piardi (BS)