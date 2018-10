Roma – Il ValoRugby Emilia si aggiudica il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia, confermando il proprio brillante avvio di stagione a spese del Rugby Viadana, superato per 19-7 al “Crocetta Canalina”. I Diavoli di Roberto Manghi si portano così al comando del Girone 2 dopo i primi centosessanta minuti di gioco, con il piede dell’ala Gennari ancora una volta decisivo per la squadra di casa con quattordici punti indirizzati tra i pali. Girone 1

Mogliano Rugby 1927 v Valsugana Rugby Padova 12-21 (ieri)

Lafert San Donà v Verona Rugby 17-17 (ieri)

Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 9; Verona Rugby 7; Lafert San Donà 2; Mogliano Rugby 1927 0 Girone 2

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 38-7 (ieri)

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 19-7

Classifica: Valorugby Emilia punti 8;Toscana Aeroporti I Medicei 6; Rugby Viadana 1970 4; S.S. Lazio Rugby 1927 1 Reggio Emilia, Stadio Canalina – domenica 21 ottobre 2018

Coppa Italia 2018/2019 – II Giornata

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 19-7 (3-7)

Marcatori: p.t.18’ cp Gennari (3-0), 23’ m. Ribaldi tr Di Marco (3-7); s.t. 43’ cp Gennari (6-7), 55’ cp Gennari (9-7), 63’ m.Dell’Acqua tr Gennari (16-7), 78’ cp Gennari (19-7)

Valorugby Emilia:Ngaulafe; Costella (58’ Rodriguez), Paletta, Marzocchi, Gennari; Farolini (cap), Fusco (73’ Panunzi); Amenta, Mordacci (73’ Favaro), Messori (48’ Rimpelli); Dell’Acqua, Du Preez (48’ Balsemin); Bordonaro (48’ Gatica), Gatti (73’ Festuccia), Quaranta

all.Manghi

Rugby Viadana 1970:Manganiello; Bronzini, Tizzi (52’ Spinelli), Pavan, Menon; Di Marco (41’ Apperley), Bacchi (61’ Gregorio); Denti (61’ Tupou), Moresco, Ghigo; Chiappini, Gelati (61’ Devodier); Garfagnoli (49’ Brandolini), Ribaldi (67’ Silva), Breglia (71’ Novindi)

All.Frati

Arb.:Vedovelli (Sondrio) AA1 Bertelli (Brescia), AA2 Roscini (Milano) Quarto Uomo: Battini (Bologna)

Cartellini:30’ pt Ngaluafe, 61’ Brandolini

Calciatori:Gennari (Valorugby Emilia) 5/6, Di Marco (Viadana Rugby) 1/1

Note:Spettatori 800 circa. Giornata soleggiata, temperatura 18 gradi circa.

Punti conquistati in classifica:Valorugby Emilia 4, Rugby Viadana 0

Man of the Match:Nicolò Quaranta (Valorugby Emilia)