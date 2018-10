Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre. Torna il TOP12 che vedrà la quinta giornata divisa in due nel weekend: sabato 27 si parte alle 14.30 al CPO Giulio Onesti dove la Lazio sfiderà il Kawasaki Motors Calvisano agli ordini del direttore di gara Vedovelli, mentre alle 16 il Rugby Viadana 1970 ospiterà il Valorugby con la direzione del match affidata a Andrea Piardi. Nella giornata di domenica le altre quattro partite con tre incontri in calendario alle 15: i campioni d’Italia in carica del Petrarca che faranno visita al Lafert San Donà, il FEMI-CZ Rovigo affronterà i Medicei mentre a Verona andrà in scena il derby veneto contro il Mogliano con Matteo Liperini a dare il fischio iniziale. Alle 15.30 chiusura per Luca Trentin che dirigerà l’incontro tra Valsugana Padova e Fiamme Oro Rugby. Queste le designazioni arbitrali del weekend: TOP12 – V giornata – 27.10.18 – ore 14.30 S.S.Lazio 1927 v Kawasaki Motor Calvisano Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Paolo Schilirò (Catania) Quarto Uomo: Maurizio Costantino (Messina) Ore 16 Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) 28.10.18 – ore 15.00 FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Matteo Giacomini (Treviso) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969 Arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza) Quarto Uomo: Danut-Ciprian Gajulete (Mantova) Lafert San Donà v Argos Petrarca Rugby Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) Ore 15.30 Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby Arb. Luca Trentin (Milano) AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Giuseppe Cilione (Reggio Calabria) Questo il programma della Serie A Maschile: Serie A Maschile Girone 1 – III giornata – 28.10.2018 – Ore 14:30 Acc. Naz. I. Francescato v Sitav Rugby Lyons

Arb. Carlo Pastore (Genova)

AA1 Crepaldi (Milano); AA2 Pretoriani (Milano) CUS Ad Maiora Rugby 1951 v CUS Milano Rugby ASD

Arb. D’Elia Dante (Taranto)

AA1 Ciaiolo (Torino); Bettinelli (Torino) Edinol Biella Rugby Club v TKGroup Rugby Torino

Arb. Meschini Francesco (Milano)

AA1 Platania (Alessandria); Boni (Torino) Asd Rugby Milano v Pro Recco Rugby

Arb. Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

AA1 Rebuschi (Rovigo); Scrimieri (Milano) CUS Genova v Rugby Parabiago

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Giovanelli (La Spezia); AA2 Franchini (Genova) Serie A Maschile Girone 2 – III giornata – 28.10.2018 – Ore 14:30 Argos Petrarca Rugby v Ruggers Tarvisium

Arb. Rosella Franco (Roma)

AA1 Bellinato (Treviso); Pozzato (Rovigo) Rugby Colorno v Valpolicella R. 1974

Arb. Spadoni Andrea (Padova)

AA1 Laurenti (Bologna); Poggipolini (Bologna) Rugby Vicenza v Borsari Rugby Badia

Arb. Munarini Clara (Parma)

AA1 Brescacin (Treviso); AA2 Vianello (Treviso) Rugby Paese v Rugby Udine Union FVG

Arb. Roscini Stefano (Milano)

AA1 Chiappa (Milano); Rho (Milano) Junior Rugby Brescia v Rugby Noceto FC

Arb. Franco Matteo (Udine)

AA1 Merendino (Udine); AA2 Scarpa (Treviso) Serie A Maschile Girone 3 – III giornata – 28.10.2018 – Ore 14:30 Toscana Aeroporti I Medicei v Bingo Family Amatori Catania

Arb. Boraso Federico (Rovigo)

AA1 Ruta (Perugia); AA2 Iavarone (Perugia) Rugby Perugia v Pesaro Rugby

Arb. Salierno Massimo (Napoli)

AA1 Cennini (Perugia); Bevagna (Perugia) IVPC Rugby Benevento v Primavera Rugby

Arb. Odoardi Daniele (Chieti)

AA1 Salvi (L’Aquila); AA2 Giurina (L’Aquila) Unione Rugby L’Aquila v Amatori R. Alghero

Arb. Nobile Antonino (Frosinone)

AA1 Gatta (Pesaro); AA2 Gargamelli (Pesaro) Unione R. Capitolina v Cavalieri U.R. Prato Sesto

Arb. Rizzo Elia (Ferrara)

AA1 Culocchi (Roma); Paluzzi (Roma) _______________________________________________________________________________________ Questo il programma della Serie A Femminile: Serie A Femminile Girone 1 – IV giornata sabato, 27 ottobre – Ore 18:30 Cus Milano Rugby ASD v Valsugana Rugby Padova

Arb. Marzetta Dario (Brescia) domenica, 28 ottobre – Ore 14:30 Rugby Colorno v Verona Rugby

Arb. Bertini Vanessa (Livorno) Iniziative – Villorba Rugby v Benetton Treviso

Arb. Smussi Beatrice (Brescia) Rugby Riviera 1975 v Itinera CUS Torino

Arb. Favaro Alberto (Padova) Chicken CUS Pavia v Rugby Monza 1949

Arb. Baldazza Micheal (Cesena) Serie A Femminile Girone 2 – IV giornata – 28.10.2018 – Ore 14:30 I Puma Bisenzio Rugby v CUS Pisa

Arb. Fagiolo Riccardo (Roma) Rugby Belve Neroverdi v Unione R. Capitolina

Arb. Esposito Carlo (Napoli) Donne Etrusche Rugby v Am. R. Torre del Greco

Arb. Riccetti Lamberto (Livorno) Montevirginio Mini Rugby v Rugby Bologna 1928

Arb. Meo Edoardo (Roma)