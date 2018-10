RUGBY VIADANA, VITTORIA AL BATTICUORE SU VALORUGBY Roma – Una trasformazione fallita a tempo scaduto dall’ala reggiana Gennari consegna al Rugby Viadana la vittoria per 20-18 sul campo di casa dello “Zaffanella” nella quinta giornata del Campionato Italiano TOP12, a conclusione di un emozionante finale che vede i gialloneri di Pippo Frati allungare sul 20-13 nei minuti conclusivi ribaltando il passivo della prima frazione di gioco, per poi rischiare il clamoroso recupero a tempo scaduto, dopo una touche su lancio lombardo vinta dagli ospiti. Il XV allenato da Roberto Manghi prima prova a sfondare con gli avanti, poi muove al largo trovando il varco giusto per la meta del possibile pareggio: Marco Gennari, cecchino solitamente preciso dalla piazzola, spreca da facile posizione il calcio del possibile pareggio, rilanciando le ambizioni di play-off dei Leoni mantovani. Tutto facile al “Giulio Onesti” di Roma per la Kawasaki Robot Calvisano, che archivia la pratica Lazio nei primo quaranta minuti di gioco, chiusi con uno score di 0-30: nella ripresa i bresciani abbassano il ritmo ma chiudono senza problemi sul 12-44, portando a casa i cinque punti che – in attesa dei posticipi di domani – li rilanciano in vetta alla classifica alla pari dei Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova, di scena domani nel derby veneto contro il Lafert San Donà. TOP12 – V giornata – 27.10.18

(tra parentesi i punti conquistati in classifica)

Lazio 1927 v Kawasaki Robot Calvisano 12-44 (0-5)

Rugby Viadana v Valorugby Emilia 20-18 (4-1) Domani 28.10 – ore 15.00 – diretta Youtube.com/Fedrugby

Femi-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1968

Lafert San Donà v Argos Petrarca Padova

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby – ore 15.30 Classifica:Argos Petrarca Padova e Kawasaki Robot Calvisano* punti 17; Valorugby Emilia* 16; Fiamme Oro Rugby 14; Femi-CZ Rovigo 13; Rugby Viadana* 11; Mogliano Rugby 1968 e Lazio Rugby 1927* 9; Lafert San Donà 8; Toscana Aeroporti I Medicei 6; Verona Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 1 *una partita in più Tabellini

Roma, “CPO Giulio Onesti” – sabato 27 ottobre 2018

TOP 12, V giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano 12-44 (0-30)

Marcatori: p.t. 5’ cp Lane (0-3), 15’ cp Lane (0-6), 25’ m Van Zyl tr Lane (0-13), 37’ m. Zdrilich tr Lane (0-20), 39’ m. Susio (0-25), 40’ m. Bruno (0-30) s.t. 42’ m. Bruno tr Lane (0-37), 47’ Vella (5-37), 59’ m. Di Giulio tr Ceballos (12-37), 65’ m. Zdrilich tr Lane (12-44)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi (39’ Vella); Di Giulio, Coronel (38’ Bonavolontà F.)( 55’ Santoro), Lo Sasso; Guardiano; Ceballos, Bonavolontà D. (cap) (66’ Brui); Bruno; Ocampo, Pagotto (25’-33’- 43’ Ercolani); Duca, Blessano (60’ Corcos); Forgini (59’ Bolzoni), Baruffaldi, Cafaro (59’ Amendola)

all. Montella

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl (65’ De Santis), Bruno, Pancereya, Pescetto; Susio; Lane, Semenzato (65’ Consoli); Vunisa; Zdrilich, Martani (50’ Zanetti); Andreotti (63’ Van Vuren) (cap), Cavalieri; Gavrilita (60’ Leso), Manfredi (60’ Luccardi), Fischetti (62’ Morelli)

All. Brunello

arb.: Vedovelli (Sondrio)

AA1 Tomò (Roma) , AA2 Schillirò (Catania)

Quarto Uomo: Costantino (Messina)

Cartellini: Al 14’ giallo a Bruno (S.S. Lazio Rugby 1927), Al 63’ giallo a Santoro (S.S. Lazio Rugby 1927) , al 67’ giallo a Zdrilich (Kawaki Robot Calvisano)

Calciatori: Sam Lane (Kawasaki Robot Calvisano) 6/8, Ignacio Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/2

Note: giornata soleggiata a Roma. Spettatori presenti 550 circa.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Kawasaki Robot Calvisano 5

Man of the Match: Sam Lane (Kawasaki Robot Calvisano) Viadana, stadio L. Zaffanella - Sabato 27 ottobre 2018

Top12, V giornata

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia 20-18 (10-13)

Marcatori: p.t. 5’ mt. Bronzini tr. Ormson (7-0); 10’ cp Gennari (7-3); 21’ cp. Ormson (10-3); 24’ cp. Gennari (10-6); 40’ mt. Panunzi tr. Gennari (10-13) s.t. 56’ cp. Ormson (13-13); 75’ mt. Spinelli tr. Ormson (20-13); 79’ mt. Paletta (20-18)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini, Menon, Pavan (30’ Manganiello); Spinelli; Ormson ©, Gregorio (61’ Bacchi); Tupou (67’ Denti And.); Ferrarini, Moreschi; Guillemain (14’ Chiappini), Devodier (56’ Gelati); Brandolini (50’ Garfagnoli), Silva (61’ Ribaldi), Denti Ant. (66’ Breglia)

All. Frati/Sciamanna

Valorugby Emilia: Farolini © ; Ngaluafe (76’ Costella), Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi (54’ Fusco); Amenta; Rimpelli (52’ Messori), Mordacci; Dell’Acqua (52’ Du Preez), Balsemin (76’ Favaro); Du Plessis (66’ Bordonaro), Gatti (58’ Muccignat), Quaranta (58’ Festuccia)

All. Manghi

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Bolzonella (Cuneo), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Pulpo (Brescia)

Cartellini: 58’ giallo a Tupou (Rugby Viadana 1970); 70’ Vaega (Valorugby Emilia)

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 4/4; Gennari (Valorugby Emilia) 3/4

Note: giornata nuvolosa, campo in ottime condizioni, circa 950 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4, Valorugby Emilia 1

Man of the Match: Massimiliano Chiappini (Rugby Viadana 1970) Ultime dalle sedi

Padova, Stadio “Plebiscito” – domenica 28 ottobre, ore 15.30

TOP12, V giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby

Valsugana Rugby Padova: Sartor; Gritti, Beraldin, Dell’Antonio, Paluello; Roden, Tommaselli; Girardi, Sironi, Maso; Scapin, Liut; Varise, Pivetta (Cap.), Barducci

a disposizione:Trevisan. Shipp, Swanepoel, Ferraresi, Baldelli, Citton, Rigutti, Rossi

all.Roux

Fiamme Oro Rugby:G. D’Onofrio; Forcucci, Quartaroli, Buscema, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro; De Marchi, Caffini (cap.), Favaro; McCarthy, U. D’Onofrio; Nocera, Kudin, Zago

a disposizione:Adriano, Iovenitti, Iacob, Fragnito, Cristiano, Parisotto, Massaro, Seno

all.Guidi

arb.Trentin (Lecco) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 28 ottobre, ore 15.00

TOP12, V giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Femi-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Femi-CZ Rovigo: Cioffi; Borin, Majstorovic, Angelini, Odiete; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Cicchinelli; Pavesi, Momberg (cap.), Rossi

a disposizione:Cadorini, Brugnara, D’Amico, Parolo, Mantovani, Piva, Dominguez, Barion

Toscana Aeroporti I Medicei:Biffi; Lubian, Rodwell, Cerioni, McCann; Newton, Rorato; Greef, Minto, Brancoli; Pierini, Maran (c); Battisti, Giovanchelli, De Marchi.

a disposizione:Zileri, Broglia, Romano, Boccardo, Cosi, Esteki, Cornelli, Lupini

all.Presutti

arb.Bottino (Roma) Verona, Payanini Center – domenica28 ottobre, ore 15.00

TOP12, V giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1968

Verona Rugby: : Conor; Buondonno, Pavan, Quintieri, Cruciani; McKinney, Soffiato; Zanini, Salvetti (cap.), Bernini; Groenewald, Montauriol; Cittadini, Delfino, Furia

a disposizione:Girelli, Lastra Masotti, D’Agostino, Signore, Zago, Di Tota, Zanon, Mariani

all.Zanichelli

Mogliano Rugby 1968: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Finotto, Corazzi (Cap.); Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione:Toai Key, Di Roberto, Cincotto, Carraretto, Vizzotto, Fabi, Gallimberti, D’Anna

all. Cavinato

arb.Liperini (Livorno) San Donà di Piave, Stadio “Pacifici” – domenica 28 ottobre, ore 15

TOP12, V giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/federugby

Lafert San Donà v Argos Petrarca Padova

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu, Bacchin E, Pratichetti; Reeves, Crosato; Jack, Derbyshire, bacchin G, Suto, Riedo; Thwala, Dal Sie, Pasqual

a disposizione: Vian, Nicotera, Zuliani, Zanusso, Ceccato, Ros, Stander, Balzi

all.Green

Argos Petrarca Padova: Coppo, Riera, Bettin, Capraro; Menniti Ippolito, Su’a; Trotta, Nostran, Conforti; Saccardo (cap.), Cannone; Acosta, Santamaria, Borean. A disp.: Rizzo, Cugini, Braggiè, Gerosa, Ortega, Grigolon, Francescato, Zini

all.Marcato

arb.Schipani (Benevento)