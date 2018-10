SOLO VITTORIE ESTERNE NEI POSTICIPI DEL QUINTO TURNO DI CAMPIONATO

Roma – I Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova conservano l’imbattibilità stagionale ed il primato in solitaria nel TOP12 venendo a capo solo nei minuti finali del derby veneto in casa del Lafert San Donà: al “Pacifici” finisce 9-13, con una meta di Trotta decisiva nelle battute finali dopo che tre calci piazzati avevano permesso ai padroni di casa di mettere la testa avanti.

Finale al cardiopalmo anche al “Battaglini”, dove i Toscana Aeroporti I Medicei superano all’ultimo respiro i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo per 18-20 dopo essersi fatti scavalcare da un piazzato di Mantelli nelle battute finali, rischiando di consegnare ai rossoblù un incontro equilibrato per tutti gli ottanta minuti.

Risale la graduatoria il Mogliano di Andrea Cavinato, che espugna il “Payanini Center” di Verona conquistando anche il punto bonus con una netta affermazione per 8-34, un successo che porta i leoni biancoblù a ridosso della zona play-off in compagnia dei cugini del Rovigo.

A completare il poker di vittorie esterne nei posticipi della quinta giornata del massimo campionato ci pensano le Fiamme Oro Rugby di coach Gianluca Guidi, costretti però agli straordinari sul prato del “Plebiscito” per domare la matricola Valsugana Padova: la squadra di casa si conferma avversaria temibile tra le mura di casa. Finisce 22-31 per i poliziotti in maglia cremisi, che salgono al secondo posto in classifica mentre Valsugana deve accontentarsi di un punto, comunque utile nella lotta per la salvezza.

Sabato e domenica della settimana ventura la sesta giornata, sempre interamente in diretta sulle piattaforme social della Federazione Italiana Rugby.

TOP12 – V giornata – 28.10.18

(tra parentesi i punti conquistati in classifica)

Lazio 1927 v Kawasaki Robot Calvisano 12-44 (0-5) - ieri

Rugby Viadana v Valorugby Emilia 20-18 (4-1) - ieri

Femi-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei 18-20 (1-4)

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1968 8-34 (0-5)

Lafert San Donà v Argos Petrarca Padova 9-13 (1-4)

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby 22-31 (1-5)

Classifica: Argos Petrarca Padova punti 21; Fiamme Oro Rugby 19; Kawasaki Robot Calvisano 17; Valorugby Emilia 16; Femi-CZ Rovigo e Mogliano Rugby 1968 14; Rugby Viadana 11; Toscana Aeroporti I Medicei 10; Lazio Rugby 1927 e Lafert San Donà 9; Verona Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 2

Prossimo turno – VI giornata – 03.11.18 – ore 15

Valorugby Emilia v Verona Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Roma v Femi-CZ Rovigo – ore 14.30

Kawasaki Robot Calvisano v Valsugana Rugby Padova

04.11.18 – ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1968 v Lafert San Donà

TABELLINI

San Donà di Piave, Stadio “Pacifici” – domenica 28 ottobre 2018

TOP12 V giornata

Lafert San Donà v Argos Petrarca Rugby 9-13 (3-8)

Marcatori: p.t. 4’ m. Capraro nt (0-5), 7’ cp. Menniti-Ippolito (0-8), 29’ cp. Owen (3-8); s.t. 60’ cp. Owen (6-8), 72’ cp. Biasuzzi (9-8), 76’ m. Trotta nt (9-13)

Lafert San Donà: Owen; Pratichetti, Iovu (68’ Biasuzzi), Bacchin E, Falsaperla (Biasuzzi); Reeves, Petrozzi (75’ Crosato); Jack, Bacchin G (79’ Zuliani), Derbyshire (cap); Riedo (53’ Sutto), Stander; Thwala (64’ Zanusso), Nicotera, Ceccato (79’ Pasqual).

All. Green

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Capraro, Bettin, Riera, Coppo (74’ Zini); Menniti-Ippolito, Su’a (56’ Francescato); Trotta, Nostran (63’ Ortega), Conforti; Cannone, Saccardo (cap) (63’ Gerosa); Acosta (79’ Braggiè), Santamaria (63’ Cugini), Borean (63’ Rizzo).

All. Marcato

arb.: Schipani (Benevento)

AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: -

Calciatori: Owen (Lafert San Donà) 2/4; Menniti-Ippolito (Argos Petrarca Rugby) 1/3; Biasuzzi (Lafert San Donà) 1/1

Note: giornata piovosa, forte vento, circa 19°, campo pesante. Spettatori 278.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 1; Argos Petrarca Rugby 4

Man of the Match: Trotta (Argos Petrarca Rugby)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 28 ottobre 2018

Top12 V giornata

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei 18-20 (0-7)

Marcatori: p.t. 15’ m. Greeff tr. Newton (0-7); s.t. 43’ c.p. Mantelli (3-7), 46’ c.p. Newton (3-10), 55’ m. Brugnara tr. Mantelli (10-10), 68’ m. Odiete non tr. (15-10), 76’ m. Broglia tr. Newton (15-17), 78’ c.p. Mantelli (18-17), 83’ c.p. Newton (18-20).

FEMI-CZ Rovigo: Cioffi; Borin, Majstorovic, Angelini (55’ Barion), Odiete; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian (73’Mantovani); Canali, Cicchinelli; D’Amico, Momberg (cap.) (41’ Cadorini), Rossi (41’ Brugnara).

all. Casellato

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi (73’ Lupini); Lubian, Rodwell, Cerioni, McCann (52’ Cornelli); Newton, Rorato (61’ Esteki); Greeff, Minto (24’-29’ Cosi) (70’ Cosi), Brancoli; Maran (cap.), Pierini (70’ Boccardo); Battisti, Giovanchelli (73’ Broglia), De Marchi (56’ Romano).

All. Presutti

arb.: Bottino (Roma)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto Uomo: Pulpo (Brescia)

Cartellini: 53’ giallo a Brancoli (Toscana Aeroporti I Medicei), 75’ giallo a Canali (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/6; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/4

Note: giornata a tratti piovosa e con forte vento, circa 18°, campo leggermente pesante. Spettatori circa 1000.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1; Toscana Aeroporti I Medicei 4

Man of the Match: Giacomo Biffi (Toscana Aeroporti I Medicei)

Verona, Payanini Rugby Center – Domenica 28.10.18

Top 12 V giornata

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969 8 - 34 (8-21)

Marcatori: p.t. 1’ p. McKinney (3-0), 21’ m. Caila t. Jackman (3-7), 33’ m. Cruciani (8-7), 38’ m. Da Re t. Jackman (8-14), 40’+5’ m. tecnica Mogliano (8-21); s.t. 41’ p. Jackman (8-24), 47’ m. Gubana t. Jackman (8-31), 58’ p. Jackman (8-34)

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan (61’ Zanon), Quintieri, Cruciani; McKinney, Soffiato (57’ Di Tota); Zanini, Salvetti (cap), Bernini (57’ Zago); Groenewald, Mountariol (61’ Signore); Cittadini (51’ D’Agostino), Delfino (51’ Girelli), Furia (36’ Lastra Masotti). A disposizione: Mariani

All. Zanichelli

Mogliano Rugby 1969: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta (67’ Gallimberti), Guarducci (61’ D’Anna); Jackman, Gubana (76’ Fabi); Bocchi (78’ Carraretto), Corazzi (cap), Finotto (76’ Vizzotto); Delorenzi, Caila; Michelini (59’ Cincotto), Ferraro (49’ Toni Key), Buonfiglio (59’ Di Roberto)

All. Cavinato

Arb.: Matteo Liperini (Livorno)

AA1: Riccardo Angelucci (Livorno) AA2: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Danut-Ciprian Gajulete (Mantova)

Cartellini: 31’ giallo Zanini (Vr), 67’ giallo Gubana (Mo)

Calciatori: McKinney (Verona Rugby) 1/2; Jackman (Mogliano) 5/5

Note: giornata di pioggia battente, con circa 16 gradi, terreno in perfette condizioni.

Spettatori: 400

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 0; Mogliano Rugby 1969 5

Man of the of the Match: Corazzi (Mogliano)

Padova - Stadio “Plebiscito” - domenica 28 ottobre 2018

Top12 V giornata

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby 10-21 (22-31)

Marcatori: p.t. 8’ m. D’Onofrio G. tr. Ambrosini (0-7) 14’ m. Sironi (5-7) 20’ m. Marinaro tr. Ambrosini (5-14) 28’ m. Pivetta (10-14) 42’ m. Quartaroli tr. Ambrosini (10-21)

s.t. 42’ m. Barducci (15-21) 60’ c.p. Ambrosini (15-24) 67’ m. Pivetta tr. Roden (22-24), 70’ m. McCarthy tr. Ambrosini (22-31)

Valsugana Rugby Padova: Sartor; Rigutti, Beraldin, Dell’Antonio, Paluello (66’ Scapin); Roden, Tomaselli (50’ Citton); Girardi (54’ Ferraresi), Sironi, Sturaro (54’ Maso); Turcato, Albertario (72’ Shipp); Swanepoel (66’ Michielotto), Pivetta (cap.), Barducci (54’ Varise)

all.Polla Roux

Fiamme Oro Rugby: D’onofrio; Forcucci (58 ‘Massaro), Quartaroli (60’ Seno), Buscema, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro (66’ Parisotto); De Marchi (72’ Cornelli), Favaro, Caffini (cap); McCarthy, D’onofrio (47’ Fragnito); Nocera (47’ Iacob), Kudin, Zago (75’ Iovenitti)

All.Gianluca Guidi

Arb.: Trentin (Milano)

AA1Gnecchi (Brescia), AA2Russo (Milano)

Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Cartellini: 38‘ giallo De Marchi (Fiamme Oro Rugby), 41’ giallo Forcucci (Fiamme Oro Rugby), 59’ Fragnito (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Ambrosini 4/4 (Fiamme Oro Rugby), Roden 1/5 (Valsugana Rugby Padova)

Note: Giornata dal tempo variabile, campo in buone condizioni, 500 spettatori circa.

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 1 - Fiamme Oro Rugby 5

Man of the Match: Alberto Dell’Antonio (Valsugana Rugby Padova)