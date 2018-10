Roma- Nel girone 1 di Serie A maschile importante successo esterno della capolista Sitav Rugby Lyons che supera in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato per 10-26 centrando il bonus. Vittoria anche per l’Itinera CUS Torino che supera il CUS Milano tra le mura amiche del centro sportivo Albonico. Vittorie casalinghe anche per l’Edilnol Rugby Biella che supera il TKGroup Torino 20 a 18 e per il Milano che batte di misura il Pro Recco 15-13. Successo al “Carlini” anche per il CUS Genova, che supera il Rugby Parabiago per 24-15. Nel girone 2 continua la marcia del Rugby Colorno, che si impone sul Rugby Valpolicella per 36 a 17. Vittorie esterne per il Borsari Rugby Badia ed il Rugby Noceto rispettivamente sui campi dei Rangers Vicenza e del Rugby Brescia. Successo di stretta misura per il Rugby Paese che supera in casa il Rugby Udine per 30 a 29. Infine vittoria in trasferta per il Ruggers Tarvisium che vince per 34-15 all’Argos Arena di Padova. Nel terzo girone primo successo della stagione per la Toscana Aeroporti I Medicei che batte l’Amatori Catania con bonus per 26 a 17. Altra vittoria in trasferta per il Rugby Pesaro ai danni del Perugia, mentre la Primavera e l’Amatori Alghero hanno avuto la meglio fuori casa rispettivamente contro il Rugby Benevento e l’Unione Rugby L’Aquila. Vittoria netta della Capitolina a Roma che supera i Cavalieri Union Prato Sesto per 42 a 5. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA SERIE A MASCHILE Nel primo girone della Serie A femminile continua a vincere il trittico di testa composto da Valsugana Padova, Rugby Colorno e Iniziative Villorba che guidano ora la classifica a punteggio pieno a quota 20 punti. Successo esterno per il CUS Torino sul campo del Rugby Riviera per 17-0, mentre il Chicken Cus Pavia ha avuto la meglio sul Rugby Monza di misura per 15-12. Nel girone 2 successo esterno per la capolista Capitolina che batte in trasferta le Belve Neroverdi con un netto 33 a 0 . Vittoria in casa per il team delle Puma Bisenzio contro il CUS Pisa, mentre il Rugby Bologna si è imposto sul campo di Montevirginio per 21 a 7. Pareggio per 12-12 tra Donne Etrusche ed Amatori Torre del Greco, entrambe appaiate ora a quota 3 punti in classifica. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE Di seguito i tabellini della terza giornata di Serie A maschile: I tabellini della Serie A sono a cura degli addetti stampa delle società ospitanti Calvisano, Stadio San Michele – Domenica 28.10.18

Serie A, III Giornata

Acc Naz I Francescato - Lyons Piacenza 3-26 (3-7)

Marcatori: p.t. 14' m Masselli tr Guillomont (0-7); 25' cp Peruzzo (3-7); s.t. 10' m Rollero (3-12); 20' m Via tr Guillomont (3-19); 27' m Drudi tr Peruzzo (10-19); 36' m Masselli tr Guillomont (3-26) Acc Naz I Francescato: Peruzzo; Batista (18' s.t. Lai), Moscardi (14' s.t. Mastandrea), Zaridze, Mba; Garbisi, Jelic (38' s.t. Petrozzi); Maurizi (22' s.t. Butturini), Ruggeri, Zuliani; Zambonin, Stoian; Florio (15' s.t. Michelini), Lucchesi (6' s.t. Taddia), Drudi

All: Moretti/Raineri

Lyons Piacenza: Via; Albertin (37' s.t Efori), Bruno, Subacchi, Via (32' s.t Di Lucchio); Guillomont, Gherardi; Masselli, Tarantini (11' s.t. Potgieter), Bance (28' s.t Benelli); Pedrazzani, Lekic (28' s.t Bedini); Salerno, Rollero, Grassotti

All: Solari Arb. Pastore AA1 ,AA2 Cartellini: 5' s.t. cartellino giallo Batista (Acc Naz I Francescato)

Calciatori: Peruzzo 2/2 Acc Naz I Francescato, Guillomont 3/4 Lyons Piacenza

Note: Partita giocata su campo sintetico causa pioggia

Punti conquistati in classifica: Acc Naz I Francescato 0, Lyons Piacenza 5 Grugliasco, stadio Impianto Albonico – Domenica 28 ottobre 2018 Serie A, III giornata Itinera Cus Torino v CUS Milano Rugby 41-7 (6-1) Marcatori: 3’ pt m Colombo (CM) 0-7; 22’ pt m Racca M. (CT) 5-7; 32’ pt m Ursache (CT) 10-7; 40’ pt p Columba (CT) 13-7; 6’ st m Perrone (CT) 20-7; 15’ st m Bartoletti (CT) 27-7; 28’ st m Bartoletti (CT) 34-7; 35’ st m Fatica (CT) 41-7. Itinera CUS Ad Maiora Rugby 1951: Dezzani Alberto, Cisi Gian Mattia, Bussolino Massimiliano (21’ st Caputo Andrea), Reeves George, Bartoletti Davide (32’ st Alippi Luca), Columba Facundo, Mantelli Elia (32’ st Campagna Andrea Vincenzo), Ursache Sergiu Florentin, Merlino Andrea (C), Pedicini Giovanni (20’ st Spinelli Piergaspare), Juan Cruz Guzman, Perrone Gianmarco (10’ st Fatica Stefano), Racca Mattia (10’ st Paolo Martina), Racca Nevio (28’ st Filippini Nicholas), Modonutto Roberto. All. D’angelo CUS Milano Rugby: Oleari Fabio (33’ pt Tipo Gianmarco), Amadi Alessandro Piero, Origgi Lorenzo, Jannelli Tommaso (30’ st Vincic Stefan), Massimello Bonomo Gabriele (30’ pt Dusi Sebastiano), Ghelli Francesco, Colombo Corrado Camillo, Boggioni Pietro, Scalvi Filippo (C), Foschi Giuseppe, Mariani Alberto (35’ pt Arbitrio Stefano), Mc Allister Andrea Duncan, D’urbino Luca (45’ st Romano Davide), Beretta Luca, Fusco Flavio (50’ st Givani Flavio). All. Intoppa Arb. D’Elia (Taranto) AA1 Bettinelli (Ivrea), AA2 Ciaiolo (Torino) Cartellini:21’ pt Mariani Alberto (CUS Milano Rugby); 13’ st Guzman Juan Cruz (Itinera CUS Torino) Calciatori: Facundo Columba (Itinera CUS Torino) 4/6; Jannelli Tommaso (CUS Mialno Rugby) 1/1 Note: giornata nuvolosa, campo buone condizioni, circa 100 spettatori. Punti conquistati in classifica: Itinera CUS Torino 5; CUS Milano Rugby 0 Man of the Match: Bartoletti Davide (Itinera CUS Torino) Biella, Stadio del Rugby – Domenica 28 ottobre 2018 Serie A, III giornata Edilnol Biella Rugby v TKGroup Torino 20-18 (14-10) Marcatori: p.t. 5 m. Braga n.t. (5-0); 10’ m. Thomsen tr. Thomsen (5-7); 18’ c.p. Perry (8-7); 26’ c.p. Thomsen (8-10); 30’ c.p. Perry (11-10); 35’ c.p. Perry (14-10). s.t. 47’ m. Barbuscia n.t. (14–15); 56’ c.p. Perry (17-15); 78’ c.p. Thomsen (17-18); 40’ cp. Perry (20-18). Edilnol Biella Rugby: Araujo; Braga (47’ Lancione), Ongarello, C. Musso (66’ Grosso), Souare; Perry, Perissinotto (66’ Della Ratta); Loretti, Pellanda (cap.), Mastrorosa (67’ Barbera); Bertone (66’ Eftimie), Panaro; Vaglio Moien (61’ Gatto), Zorzetto (70’ Romeo), Panigoni. Non entrato Zacchero. All. Birchall TKGroup Torino: Dho; Cremonini (23’ Ciofani), De Razza, Martinucci (45’ Nathan), C. Lo Greco (68’ Cotroneo); Thomsen, Augello; Nepote, Ducatto (45’ Puscau), Marchi (cap.); S. Lo Greco (60’ Marchisio), Vaschi; Angotti (68’ Giannone), Barbuscia ( 60’ De Lise), Montaldo (66’ Bartolini). All. Vaghi Arb. Francesco Meschini (Milano) AA1 Platania (Alessandria), AA2 Boni (Torino) Cartellini: al 45 giallo a Panigoni (Edilnol Biella Rugby); al 57’ giallo a Augello (TKGroup Torino). Calciatori: Perry (Edilnol Biella Rugby) 5/7; Thomsen (TKGroup Torino) 3/8; Note: giornata piovosa, 13° circa, a causa del maltempo si è ritenuto opportuno giocare sul campo sintetico, 300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Edilnol Biella Rugby 4, TKGroup Torino 1. Man of the Match: Gianni Loretti (Edilnol Biella Rugby) Milano (MI), C.S. “G.B. Curioni” – Domenica 28 ottobre ASD Rugby Milano v Pro Recco Rugby 15-13 (0-10 ) Marcatori: p.t. : 21’cp. Agniel (0-3); 28’ m. Agniel tr. Agniel (0-10) s.t.: 61’ m. Fedeli tr. Iannone (7-10); 64’ cp. Agniel (7-13); 68’ m. Antinori (12-13); 78’ cp. Iannone (15-13). Pro Recco Rugby: Gaggero (72’ Torchia); Romano L., Panetti M., Becerra, Monfrino Ma.; Agniel ©, Romano S. (5’ Tagliavini); Regestro, Monfrino Mi. Metaliaj, Leung Wai (50’ Chtaibi); Corbetta (29’ Bedocchi), Noto, Avignone (50’ Actis). All. McLean ASD Rugby Milano: Gorietti; Fedeli, Rossi, Longoni (41’ Franceschi), Fattori; Iannone, Rebecchini (44’ Pani); Antinori, Salerno 63’ Cipolla), Bianchini; Spangaro, Soldi; Magallanes (49’ Betti), Pallaro, Lombardi © (49’ Bigoni). All. Grangetto Arb : Giorgio Sgardiolo (Rovigo) AA1 Rebuschi (Rovigo), AA2 Scrimieri (Milano) Cartellini: nessuno Calciatori: Agniel (Pro Recco) 3/3 ; Iannone (ASR) 2/4. Note: pomeriggio piovoso con circa 16 gradi. Campo in buone condizioni. Circa 100 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: ASR Milano 4; Pro Recco 1. Man of the match: Antinori (ASR) Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 28 Ottobre 2018 CUS GENOVA asd v RUGBY PARABIAGO 24-15 ( 10-3) Marcatori:16' cp Grillotti P, 25' cp Buso G, 27' mt Pressenda tr Buso G, 47' mt Rettagliata tr Buso G, 60' mt Mills tr Buso G, 65' mt Domenighini tr Grillotti P, 69' mt Castiglioni P CUS GENOVA: Salerno, Migliorini (64' Rebora), Ricca, Pressenda (38' Dapino), Papini, Buso, Mozzi (79' Tessiore), Mills, Bertirotti (60' Ponzi), Imperiale F., Imperiale P. (70' Guggiari), Taylor, Cavallero (53' Barry), Rettagliata (79' Felici), Bortoletto (67' Rifi). All. Galli RUGBY PARABIAGO: Grillotti, Baudo (52' Massari), Domenighini, Schecht, Albano, Sanchez (52' Ceaprazaru), Coffaro (68' Castiglioni), Mikaele, Dell'Acqua (12' Cancro), Manuini (75' Maspero), Orlandi, Maggioni, Franceschini (60' Vacirca), Fulciniti (60' Polio Martinez), Simioni (50' Torri). All. Mamo Arb. Tomò Cartellini: 24' Sanchez P Calciatori: 4/5 Buso G, 2/3 Grillotti Note: Circa 200 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 4 ; RUGBY PARABIAGO 0 Man of the match: Buso G ­______________________________________________________________________________________________________ Padova, domenica 28 ottobre 2018 ARGOS ARENA Impianti Sportivi Memo Geremia Argos Petrarca Rugby vs Ruggers Tarvisium 15-34 (15-18) Marcatori: p.t. 5’ cp Giabardo G. (0-3); 10 cp Benvenuti (3-3); 14’ m. Zottin (3-8); 21’ cp. Giabardo G. (3-11); 26’ m. Giabardo A. tr Giabardo G. (3-18); 30’ m. Cortellazzo tr Benvenuti (10-18); 37’ m. Caione (15-18) s.t. 55’ cp Giabardo G. (15-21); 59’ cp Giabardo G. (15-24); 67’ cp Giabardo G. (15-27); 80’ m Francescato tr Giabardo G. (15-34) Argos Petrarca Rugby: D’Incà; Caione, Venturini, Matteralia (50’ Bonaiti), Belluzzo; Benvenuti, Cortellazzo; Alagna (68’ Cuzzolin), Zulian (36’ Capuzzo), Simonato; Zuin (50’ Bogo), Sattin©; Gemelli (23’ Lazzarotto), Gutierrez (68’ Arena), Polliero (68’ Lazzarotto). A disposizione non entrati: Mercanzin. Allenatore: Rocco Salvan Ruggers Tarvisium: Giabardo G.; Bordini, Simes, Pirovano, Tiberio; Giabardo A.©, Curtolo (56’ Francescato); Lioneri, Camata (56’ Cincotto), Gui (54’ Gentile); Carraro, Sala; Fagotto (72’ Buso), Zottin, Naka (21’ Buso). A disposizione non entrati: Ros, Balistreri, Amadio, Zuin,. Allenatore: Federico Dalla Nora Arbitro: Franco Rosella (Roma) AA1: Bellinato (Treviso) AA2: Pozzato (Rovigo) Cartellini: Calciatori: Benvenuti 2/3 (Argos Petrarca Rugby); Giabardo G. 7/9 (Ruggers Tarvisium). Note: giornata umida con forte vento. Spettatori circa 250. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 0; Ruggers Tarvisium 4 Colorno, HBS Rugby Stadium - Domenica 28 ottobre 2018 Serie A, III giornata HBS Rugby Colorno v Valpolicella R.1974 36-17 (19-10) Marcatori: p.t. 6’ m. Lucchin tr. Ceresini (7-0); 11’ m. Castagnoli tr. Ceresini (14-0); 21’ m. Van Tonder tr. Van Tonder (14-7); 31’ m. Minari (19-7); 39’ cp. Van Tonder (19-10) s.t. 43’ m. Papa (24–10); 64’ m. Afamasaga tr. Ceresini (31-10); 75’ m. tecnica (31-17); 77’ m. Terzi (36-17) HBS Rugby Colorno: Lucchin; Terzi, Castagnoli (13’ Cozzi), Silva (46’ Afamasaga); Papa; Ceresini, Boccarossa (65’ Modoni); Borsi; Oghittu (68’ Perrone), Sarto ©; Rossi (46’ Caselli), Minari; Alvarado (65’ Fiume), Buondonno (65’ D’Apice), Singh (55’ Datola) All. Prestera Valpolicella R.1974: Van Tonder ©; Saccomani (14’ Pacchera), Minelli, Damoli (14’ Ambrosi), Gasparini; Anselmi, Memo (68’ Cecchini); Kenny; Righetti, Mozzato (65’ Boscaini); Nicolis, Zenorini (53’ Ipuche); Russo (65’ Bellettato), Ferraro (43’ Facinelli), Carraro (53’ Vidali) All. Zanella Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Laurenti (Bologna), AA2 Poggipollini (Bologna) Quarto Uomo: x Cartellini: nessuno Calciatori:Ceresini (HBS Colorno) 3/6; Van Tonder (Valpolicella R.1974) 2/2 Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni, circa 250 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Rugby Colorno 5, Valpolicella R.1974 0. Man of the Match: Claudio Borsi (HBS Rugby Colorno) Vicenza, “Rugby Arena” – Domenica 28 ottobre 2018 Rangers Rugby Vicenza – Borsari Rugby Badia 3-16 (pt 0-6) mete 0-1 Marcatori: 18’ drop Fratini (0-3), 20’ cp Fratini (0-6). ST 7’ cp Cipriani (3-6), 11’ m. Saccà tr. Fratini (3-13), 18’ cp Fratini (3-16). Rangers Rugby Vicenza: Cipriani, Gallinaro, Gastaldo, Meneguzzo (1’ st Marchiori), Lopresti, Fraser, Piazza, Torregiani, Santinello (33’ st Peron), Piantella, Pauletti (30’ st Folco), Fracca (1’ st Trevisan), Uini, Masala (1’st Messina), Mannucci (26’ st Masala). A disposizione: Stanica, Boscolo, Zimello. All: Roberto Rampazzo Borsari Rugby Badia: Andreotti, Cioffi, Rossetto, Arduin, Zulato, Fratini, Boscolo, Michelotto, Ngoza Thato, Chimera, Cecchetti, Aggio, Saccà, Ruzza (8’ st Baccini), Colombo (32’ st Leccioli). A disposizione: Merlo, Fornasaro, Milan, Zampolli, Braghin, Ramirez. All. Alessandro Lodi Arbitro: Munarini (PR) AA1: Brescacin AA2: Vianello. Cartellini: nn Calciatori: Cipriani 1/2 (Rangers Rugby Vicenza), Fratini 3/4 (Borsari Rugby Badia). Man Of The Match: Fratini (Borsari Rugby Badia) Note: Giornata piovosa con finale torrenziale, campo in perfette condizioni, 150 spettatori. Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 0, Borsari Rugby Badia 4. Paese, Stadio “G. Visentin” – Domenica 28 Ottobre 2018

Campionato Serie A Girone 2 – 3° giornata Rugby PAESE vs Rugby UDINE UNION F.V.G. 30-29 (12-22) MARCATORI: pt 8’ cp Tarantola (0-3), 15’ m Zorzetto (0-8), 22’ m Visentin tr Zanatta (7-8), 25’ m T.Picchietti tr Tarantola (7-15), 28’ m De Rovere (12-15), 35’ m Gray tr Tarantola (12-22); st 44’ cp Zanatta (15-22), 56’ cp Zanatta (18-22), 64’ m Zorzetto tr Tarantola (18-29), 69’ m Zanatta (23-29), 80’ m Zara tr Zanatta (30-29). PAESE: Furlan, Tonon, Visentin, Geromel (cap), Passuello (38’ pt Russo), Zanatta, De Rovere, Serrotti, Di Pietro, Bot (70’ st Ceban), Boffo (57’ st Manzan), Xhafa, Deoni (57’ st Lazzaron), Zara, Vlad (1’ st Cenedese).

All. Bergamo

A disposizione non entrati: Borsato, Ciottolo Borin, Stella. UDINE: Tarantola, Scalettaris, Marconato, Gerussi, Zorzetto, Groza (75’ st Morandini), Occhialini (75’ Frassanito), T.Picchietti (cap), Properzi Curti, Gigliodoro (59’ st Macor), Gray, Dri (70’ st Bagolin), Morosanu, Del Tin (70’ st Boscain), De Donà (52’ st R.Picchietti).

All. Sgorlon

A disposizione non entrati: Toffoletti, De Nardi. ARBITRO: Stefano Roscini (Milano)

AA1: Rho (Milano) AA2: Chiappa (Milano) Calciatori: Paese 4/6 (Zanatta cp 2/2, tr 2/4); Udine 4/7 (Tarantola cp 1/3, tr 3/4);

Note: terreno in buone condizioni, pioggia e vento variabili, spettatori: 170 circa;

Punti conquistati in classifica: Paese 5, Udine 2.

Man of the match: Zanatta (Paese) Brescia, stadio A. Invernicia - Domenica 14 ottobre 2018 Serie A, I giornata Junior Rugby Brescia v Noceto Marcatori: Pt 1 12 mt Passera tr Ferrarini (0-7) 44 mnt Serafini (0-12) St 20 mt Mazzoni tr Ferrarini (0-19) 33 mnt Ferrarini (0-24) 38 mt Ferrarini tr Ferrarini (0-31) Junior Rugby Brescia : Gazzoli(24 st Papa), Rizzotti (5 st Tavoni), Berte, Piscitelli, Delle Monache (15 st Miranda), Robles, Pellegrino (5st Coppini), Jacotti, Ospitalieri (15 st Isole) , Galvani 24 st Crotti), Reboldi, Medici, Armantini (5 st Armantini), Romano, Kaikatsishivili A Disposizione: Stefanini, Tavoni, Crotti, Papa,Coppini, Miranda, Temponi, Miranda, Isoli All. Pisati Noceto: Pagliarini, Passera (33 st Marcoleoni), Gabelli, Ferrarini, Garulli (30 st Savina), Anversa, Albertini, Barbieri, Pagliari, Serafini, Bonfiglio, Boggiani, Lanfredi (26 st Negri), Ferro (15 st , Mazzoni) Alberti ( 16 st Lanzano). A Disposizione: Lanzano, Marcoleoni, Negri, Mazzoni, Berghenti, Frati, Savina, CiJu. All. Pulli Arb.Matteo Franco di Pordenone Assisteni: Merendino, Cartellini: 24 pt giallo Romano (jrbs) Ferro (Noceto) Note: giornata nuvolosa con leggera pioggia campo leggermente allentato, spettatori circa 100 spettatori. Punti conquistati in classifica: Junior Rugby Brescia 0, Noceto 5 Man of the Match: Ferrarini (Noceto) _______________________________________________________________________________________________ Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – domenica 28 ottobre 2018 Serie A, III giornata Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti v Bingo Family Amatori Catania 26 – 17 (12-14) Marcatori: p.t. 3' m Camino tr. Madero (0-7); 9' m Borina tr Madero (0-14); 34' m Bartolini (5-14); 36' m Montivero tr Reale (12-14); s.t. 46' m Kapaj tr Reale (19-14); 68' cp Madero (19-17); 80' m Chianucci tr Reale (26-17). Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti: Reale; Elegi N., D'Andrea (74' Marucelli), Petrangeli (35' Taddei), D'Aliesio; Bartoli, De Castro (72' Cervellati); Burattin (41' Fissi), Di Donna, Chianucci; Biagini, Ferrami (51' Savia); Montivero (41' Panerai), 18 Bartolini (41' Kapaj), 16 Chiostrini (41' Piccioli). All. Lo Valvo Bingo Family Amatori Catania: Arrigo; Borina, Sapuppo G., Camino (Cap.), Bognanni; Madero, Giammario (51' Palmieri; Sapuppo S., Matuk, Cosentino; Giarlotta (58' Daleo), Mammana; Florio, Hliwa (46' Catania), Mistretta. All. Vittorio Arb. Boraso (Rovigo) AA1 Ruta AA2 Iavarone Cartellini: 32' giallo a Giarlotta (Bingo Family Amatori Catania); Calciatori: Petrangeli (Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti) 0/1; Madero (Bingo Family Amatori Catania) 3/6; Reale (Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti) 3/3. Note: giornata piovosa, 21°, campo in buone condizioni, spettatori circa 350. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Bingo Family Amatori Catania 0 Man of the match: Gabriele Di Donna (Toscana Aeroporti I Medicei). Benevento, Stadio “Pacevecchia” – domenica 28 ottobre ’19 Serie A, III giornata U.S. IVPC Rugby Benevento v Primavera Rugby 12 – 20 (05 – 12) Marcatori: p.t. 3’ m. Merendino tr. Brancadoro (00 – 07), 10’ m Bosco (05 – 07), 13’ m Belcastro (05 – 12); s.t. 14’ c.p. Brancadoro (05 – 15), 15’ m. Alegiani (05 – 20), 22’ m. Passariello tr. Moncada (12 – 20). U.S. IVPC Rugby Benevento: De masi (55’ Corvino); Casillo, Altieri, Ciarla (55’ Vallone), Petrone; Caporaso (55’ Timossi), Moncada; Giangregorio, Lenoci, Luciani (41’ Russo); Valente, Tomaciello (41’ Botticella); Notariello, Passariello, Bosco (76’ Tretola). A disposizione non entrati: Ricco, Palumbo. All.: Valente Primavera Rugby: Alegiani; Merendino, D’Ottavo, Martelli, Marigo (57’ Gasperini); Brancadoro Lenel; Callori di Vignale V., Mazza (61’ Alessi) Callori di Vignale S., Custureri, Serini; Belcastro (56’ Di Resta), Venturoli (67’ Gabbuti) , Serafino (65’ Risi) . All.: Leonardi; Arb.: Odoardi Daniele (Chieti) AA1 Salvi (L’Aquila), AA2 Giurina (L’Aquila) Cartellini: Giallo 21’ Serafino (Primavera Rugby); Giallo 26’ Belcastro (Primavera Rugby); Calciatori: (U. S. IVPC Rugby Benevento) /; (Primavera Rugby) / . Note: Una giornata molto piovosa che ha reso il campo molto pesante per i giocatori di entrambe le squadra. Sugli spalti erano presenti circa 250 persone. Punti Conquistati in Classifica: U.S. IVPC Rugby Benevento 0 ; Primavera Rugby 4. Man of the Match: Lenel Marius Luis (Primavera Rugby) Perugia, campo rugby Pian di Massiano - Domenica 28 ottobre 2018 Serie A, 3 giornata Rugby Perugia v ASD Pesaro Rugby 13-19 (0-13) Marcatori: p.t. 2' c.p Joubert (0-3); 26' c.p. Joubert (0-6); 40' m. Mokom tr. Joubert (0-13); s.t. 13' m. Speziali (5-13); 25' c.p. Masilla(8-13); 27' c.p. Joubert (8-16); 36' c.p. Joubert (8-19); 40' m. Cecchetti (13-19) Rugby Perugia: Sportolari, Crotti (1' st Speziali), Carboni, Masilla, Bagarini, Paoletti, Balucani, Fortunato, Zualdi (14' st Bellezza M.,), Mazzanti, Wood, Macchioni (27' st Bello), Pettirossi (14' st Alunni Cardinali), Gatti (30' st Cecchetti). All. Speziali Alessandro ASD Pesaro Rugby: Babbi, Nardini, Mokom, Erbolini, Jaouhari, Joubert, Tarini, Antonelli, Villarosa, Del Bianco, Koloofai, Campagnolo, Tripodo (5' st Maccan), Sangiorgi (21' st Pozzi), Solari (25' st Galdelli). All. Mazzuccato Nicola Arb. Salierno (Benevento) AA1 Cennini(Perugia), AA2 Bevagna (Perugia) Cartellini: al 27' giallo a De Leo (Rugby Perugia) e al 39' giallo Koloofai (ASD Pesaro Rugby) Calciatori: Masilla (Rugby Perugia) 1/6, Joubert ASD Pesaro Rugby) 5/5; Note: giornata Piovosa, campo pesante, circa 200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Perugia 1, ASD Pesaro Rugby 4. Man of the Match: Joubert ( ASD Pesaro Rugby). L’Aquila, stadio T. Fattori- Domenica 28 ottobre 2018 Seire A, III giornata Unione Rugby L’Aquila v Amatori Rugby Alghero 20-35 (17-14) Marcatori: p.t. 4’ m. Lofrese tr. Anderson (7-0); 18’ m. Fernandez tr. Micheli (7-7); 24’ cp. Anderson (10-7); 25’mt Sciacca tr. Micheli (10-14); 31’mt Milani tr. Anderson (17-14) s.t. ; 7’mt Arru tr. Micheli (17-21); 28’cp Anderson (20-21); 34’mt Pesapane tr Micheli (20-28); 37’mt Pesapane tr Michele(20-35) Unione Rugby L’Aquila: Ciaglia (38’st Pompeo); Mejia, Sansone, Giampietri; Di Santo (33’st Daniele); Anderson, Petrolati; Lofrese;Pattuglia (25’st Suarez Carrillo), Niro (38’st Iezzi); Donadio (24’st Di Febo R.), Fiore; Ferrara, Milani(31’st Alloggia), Fiorentini (7’st Di Febo A.). A disposizione non entrati: La Chioma. All. D’Antonio, Milani Amatori Rugby Alghero: Micheli; Arru, Serra, Oneone; Pesapane (38’st Bombagi); Delrio, Armani; Fernandez;Sciacca, Ceglia; Fall, Tesu (28’st Prette); Stefani (29’pt Paco), Spirito, Gabbi (3’st Salaris). A disposizione non entrati: Ilie, Bortolussi, Piras, Madeddu. All. Paoletti Arb. Antonino Nobile (Frosinone) AA1 Gatta (Pesaro), AA2 Gargamelli (Pesaro) Cartellini: al 16’pt giallo a Milani (Unione Rugby L’Aquila); al 18’st giallo per Tesu (Amatori Rugby Alghero) Calciatori:Anderson (Unione Rugby L’Aquila) 4/5; Micheli (Amatori Rugby Alghero) 5/5; Note: giornata piovosa, campo pesante. Punti conquistati in classifica: Unione Rugby L’Aquila 0, Amatori Rugby Alghero 5. Man of the Match: Anderson (Unione Rugby L’Aquila) Unione Rugby Capitolina v Cavalieri Union Prato Sesto Tabellino non pervenuto al momento della pubblicazione