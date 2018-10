Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del TOP12, in calendario tra sabato 3 e domenica 4 novembre. Tutte le gare del massimo campionato saranno, come sempre, disponibili su tutte le piattaforme della FIR, dal sito Federugby.it al canale Youtube ufficiale. Doppia diretta sulla pagina Facebook della FIR, con primo appuntamento sabato alle 14.30 per Fiamme Oro v Femi-CZ Rovigo e domenica alla stessa ora per il derby veneto tra il Mogliano ed il Lafert San Donà. Inversione di campo per la sfida tra il Kawasaki Calvisano e la matricola Valsugana Rugby Padova di sabato, che si disputerà presso gli impianti dei veneti per lasciare spazio domenica al “Patastadium” al test-match femminile tra Italia e Scozia. Queste le designazioni arbitrali per il sesto turno del TOP12: TOP12 – VI giornata – 03.11.18

ore 14.30

Fiamme Oro Roma v Femi-CZ Rovigo

diretta Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/Federugby

arb. Piardi (Brescia)

g.d.l. Schipani (Benevento), Salierno (NapolI)

quarto uomo: Bonacci (Roma) ore 15.00

Valorugby Emilia v Verona Rugby

diretta Youtube.com/Fedrugby

arb. Trentin (Lecco)

g.d.l. Liperini (Livorno), Munarini (Parma)

quarto uomo: Battini (Bologna) ore 15.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970

diretta Youtube.com/Fedrugby

arb. Tomò (Roma)

g.d.l. Angelucci (Livorno), Giovanelli (La Spezia)

quarto uomo: Iavarone (Perugia) ore 15.00

Valsugana Rugby Padova v Kawasaki Robot Calvisano

diretta Youtube.com/Fedrugby

arb. Chirnoaga (Roma)

g.d.l. Rizzo (Ferrara), Giacomini (Treviso)

quarto uomo: tbc 04.11.18 – ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

diretta Youtube.com/Fedrugby

arb. Boraso (Rovigo)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Giacomini (Treviso)

quarto uomo: Bruno (Udine) ore 15.00

Mogliano Rugby 1968 v Lafert San Donà

diretta Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/Federugby

arb. Bolzonella (Cuneo)

g.d.l. Bottino (Roma), Meschini (Meschino)

quarto uomo: Cilione (Reggio Calabria)