Roma - Le Fiamme Oro si portano al comando temporaneo del TOP12, aggiudicandosi per 22-17 l’incontro casalingo contro la Femi-CZ Rovigo nella sesta giornata di campionato.

I poliziotti di Gianluca Guidi rimontano in due occasioni contro i Bersaglieri, piazzando nelle battute finali, in inferiorità numerica, il drop che mette fine alle ambizioni di controsorpasso dei rossoblù.

Vince senza patemi, sul campo della matricola Valsugana Padova, il Kawasaki Robot Calvisano che impone alla squadra di casa un pesante 0-45 che porta i gialloneri bresciani in seconda posizione. Dopo lo stop nel derby contro Viadana torna al successo il Valorugby Emilia, che centra vittoria e bonus (31-19) contro il Verona Rugby davanti al pubblico amico del “Crocetta Canalina”, confermando le proprie ambizioni di play-off e risalendo al terzo posto insieme.

Vittoria esterna infine sul campo dei Toscana Aeroporti I Medicei per il Rugby Viadana, che passa al “Lodigiani”per 10-22 e appaia in quinta piazza il Rovigo: Bersaglieri e Leoni mantovani, però, sono staccati di sei punti dalla zona play-off in una stagione regolare, in ogni caso, ancora estremamente lunga e con ampie possibilità di ricucire il divario.

Domani doppio posticipo alle ore 15.00 in diretta su Youtube.com/Fedrugby, con i Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova che ospiteranno la Lazio Rugby per riportarsi al comando della graduatoria, mentre il derby tra Mogliano e San Donà potrà dire molto sulle ambizioni del XV di Cavinato in prospettiva play-off.

Domenica prossima la sesta giornata del massimo campionato.

TOP12 – VI giornata – 03.11.18

Fiamme Oro Roma v Femi-CZ Rovigo 22-17 (4-1)

Valorugby Emilia v Verona Rugby 31-19 (5-0)

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970 10-22 (0-4)

Valsugana Rugby Padova v Kawasaki Robot Calvisano 0-45 (0-5)

domani – ore 15.00 – diretta Youtube.com/Fedrugby

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1968 v Lafert San Donà

Classifica:Fiamme Oro Rugby 23; Kawasaki Robot Calvisano 22; Argos Petrarca Padova* e Valorugby Emilia 21; Femi-CZ Rovigo e Rugby Viadana 15; Mogliano Rugby* 1968 14; Toscana Aeroporti I Medicei 10; Lazio Rugby 1927* e Lafert San Donà* 9; Verona Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 2

*Petrarca, Lazio, Mogliano e San Donà una partita in meno



Prossimo turno – 11.11.18 – ore 15.00

Femi-CZ Rovigo v Valsugana Rugby Padova

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Roma

Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Lafert San Donà v Valorugby Emilia

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969

Argos Petrarca Padova v Kawasaki Robot Calvisano

Tabellini

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 3 novembre 2018

TOP12 VI giornata

Fiamme Oro Rugby v Rugby Rovigo Delta 22-17 (10-14)

Marcatori: p.t.5’ m. Canali tr Chillon (0-7), 9’ m. Bacchetti tr Ambrosini (7-7); 30’ m. Cicchinelli tr Chillon (7-14), 39’ cp Ambrosini (10-14) s.t. 46’ cp Ambrosini (13-14), 54’ cp Ambrosini (16-14), 74’ cp Ambrosini (19-14), 80’ dp Buscema (22-14), 80’+3’ cp Chillon (22-17)

Fiamme Oro Rugby: Buscema; Forcucci, Quartaroli (41’ Massaro), Cornelli, Bacchetti (20’ Parisotto); Ambrosini, Marinaro (80’+3’ Masato); De Marchi (50’ Cristiano), Favaro, Caffini (cap.); McCarthy, Fragnito (21’ D’Onofrio U.); Nocera (63’ Vannozzi), Moriconi (59’ Kudin), Zago

all. Guidi

Femi-Cz Rugby Rovigo: Cioffi; Barion, Majstorovic, Angelini, Visentin (70’ Mantelli); Dominguez (53’ Piva)v, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Cicchinelli; Canali, Nibert (52’ Vian); D’Amico (46’ Rossi), Cadorini (46’ Momberg), Brugnara.

All. Casellato

arb.: Piardi (Brescia)

AA1 Schipani, AA2 Salierno

Quarto Uomo: Bonacci

Cartellini: Caffini (Fiamme Oro Rugby) cartellino giallo al 75’, 80’+2’ giallo a McCarthy,

Calciatori: Chillon (Femi-CZ Rugby Rovigo) 3/4, Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 5/5

Note: Giornata nuvolosa. Spettatori: 750 ca. Come in tutte partite contro la Rugby Rovigo Delta, le Fiamme ritirano la maglia numero 10 per onorare la memoria di Stefano Casotti, mediano d’apertura di entrambe le squadre, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 1995.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 4; Rugby Rovigo 1.

Man of the Match: Niccolò Zago (Fiamme Oro Rugby)

Padova - Impianto Sportivi Valsugana Rugby Padova - sabato 3 novembre 2018

Top12 VI giornata

Valsugana Rugby Padova v Kawasaki Robot Calvisano 0-26 (0-45)

Marcatori: p.t.3’ m. Pescetto tr. Facundo (0-7), 8’ m. Balocchi tr. Facundo (0-14), 21’ m. Balocchi tr. Facundo (0-21), 27’ m. Dal Zilio (0-26); s.t. 59’ Venditti tr. Facundo (0-38), 69’ m. Balocchi tr. Van Zyl (0-45),78’ m. Van Zyl tr. Van Zyl (0-45)

Valsugana Rugby Padova: Sartor (65’ Tomaselli); Rigutti (62’ Scapin R.), Beraldin (58’ Gritti), Dell’Antonio, Paluello; Roden, Citton (60’ Scapin R.); Ferraresi, Sironi, Maso (58’ Sturaro); Scapin M. (44’ Girardi), Albertario; Swanepoel (44’ Varise), Pivetta (cap.) (60’Shipp), Barducci (28’ Michielotto).

all.Polla Roux

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Balocchi, Facundo, Pescetto (62’ Susio), Dal Zilio; Lane (47’ Bruno), Semenzato (59’ Consoli); Vunisa (55’ Venditti) , Zdrilich (55’ Zanetti), Martani (69’ Antonini); Van Vuren, Andreotti (cap); Leso (59’ Biancotti), Luccardi, Morello (69’ Ferrari).

All. Brunello

Arb.: Chirnoaga (Roma)

AA1Rizzo (Ferrara), AA2Giacomini (Treviso)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

Cartellini: 77‘ giallo Albertario (Valsugana Rugby Padova)

Calciatori: Facundo 3/5 (Kawaski Robot Calvisano), Van Zyl 2/2 (Kawaski Robot Calvisano), Roden 0/1 (Valsugana Rugby Padova)

Note: 400 spettatori circa, campo in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 0 - Kawasaki Robot Calvisano 5

Man of the Match: Balocchi (Kawasaki Robot Calvisano)

Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 3 novembre 2018, ore 15.00

TOP12, VI giornata

Valorugby Emilia v Verona Rugby 31 - 19 (21-14)

Marcatori: p.t. 4’m. Dell’Acqua tr. Gennari (7-0), 12’ m. Paletta tr. Gennari (14-0), 33’ m. Delfino tr. McKinney (14-7), 36’ m. Conor tr. McKinney (14-14), 39’ m. Dell’Acqua tr. Gennari (21-14). s.t. 46’m. tecnica Valorugby Emilia (28-14), 61’ cp. Gennari (31-14), 80’ m. Montauriol (31-19)

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari (72’ Marzocchi); Rodriguez, Panunzi (54’ Fusco); Amenta (67’ Messori), Favaro (62’ Rimpelli), Mordacci; Dell’Acqua (52’ Balsemin), Du Preez (76’ Dell’Acqua); Du Plessis (52’ Gatica), Gatti (72’ Manghi), Quaranta (57’ Muccignat).

all. Manghi

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan (75’ Signore), Quintieri, Geronazzo; McKinney, Di Tota (62’ Mariani); Zanini, Spinelli (62’ Bernini), Zago; Groenewald (78’ Zanon), Salvetti (52’ Montauriol); D’Agostino (44’ Cittadini), Delfino (70’ Girelli), Furia (42’ Rizzelli)all. Zanichelli

arb.:Trentin (Lecco)

AA1Liperini (Livorno), AA2Munarini (Parma)

Quarto Uomo:Battini (Bologna)

Calciatori: Gennari (Valorugby Emilia) 4/4; McKinney(Verona Rugby) 2/3

Note: giornata fredda e umida, Spettatori circa 850, Balsemin Andrea, del Valorugby Emilia, raggiunge la centesima presenza nel massimo campionato italiano.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , Verona Rugby 0

Man of the Match: Mordacci Alessandro (Valorugby Emilia)

Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” – sabato 3 novembre 2018

TOP12, VI giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970 10 - 22 (0-7)

Marcatori: p.t. 30’ m Spinelli tr Ormson (0-7); s.t. 41’ m Ferrarini (0-12); 52’ m Moreschi tr Ormson (0-19); 59’ m Zileri (5-19); 66’ m Broglia(10-19); 70’ cp Ormson (10-22);

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Cornelli, Rodwell (56’ Lupini), Cerioni, Mattoccia; Newton (38’ Basson), Rorato (56’ Esteki); Greeff, Minto, Cosi (56’ Brancoli); Pierini, Maran (cap.); Battisti, Giovanchelli (59’ Broglia), De Marchi (56’ Zileri).

All. Presutti, Basson

Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini, Menon, Ormson (cap.), Spinelli; Di Marco, Gregorio (65’ Bacchi); Tupou, Ferrarini, Moreschi; Chiappini, Devodier (65’ Gelati); Brandolini, Silva, Denti Ant.

All. Frati

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Angelucci (Livorno) AA2 Giovanelli (La Spezia)

Quarto uomo: Iavarone (Perugia)

Cartellini: 3’ giallo a Bronzini (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ormson (R. Viadana 1970) 3/4; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 0/3

Note: giornata di pallido sole, vento trasversale, circa 21°, campo in buone condizioni. Spettatori 880.

Man of the Match: Criff Tupou (Rugby Viadana 1970)

Ultime dalle sedi

Padova, “Argos Arena” – domenica 4 novembre 2018, ore 15.00

TOP12, VI giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Argos Petrarca Padova:Menniti-Ippolito; Favaro, Riera, Belluco, Coppo; Zini, Francescato; Grigolon, Manni, Nostran (cap.); Ortega, Gerosa; Scarsini, Cugini, Rizzo.

a disposizione.: Acosta, Marchetto, Mancini Parri, Saccardo, Trotta, Cortellazzo, Capraro, De Masi

all.Marcato

Lazio Rugby 1927:Borzone; Di Giulio, Coronel, Guardiano; Bonavolontà F.; Ceballos, Bonavolontà D.(cap); Giancarlini; Pagotto, Ercolani; Ocampo, Bruno; Bolzoni, Baruffaldi, Marsella.

a disposizione: Forgini, Corcos, Cafaro, Blessano, Duca, Cristofaro, Lo Sasso, Teresi.

all.Montella

arb. Boraso (Rovigo)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Giacomini (Treviso)

quarto uomo: Bruno (Udine)

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” – domenica 4 novembre 2018, ore 15.00

TOP12, VI giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Mogliano Rugby:Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione:Di Roberto, Ceccato E., Cincotto, Vizzotto, Toai Key, Fabi, D'Anna, Gallimberti

all.Cavinato

Lafert San Donà:Owen; Biasuzzi, Bacchin E, Pratichetti, Falsaperla; Reeves, Petrozzi; Jack, Derbyshire (cap), Bacchin G; Sutto, Stander; Thwala, Dal Sie, Zanusso.

a disposizione: Nicotera, Zuliani, Ceccato, Ros, Riedo, Balzi, Crosato, Crisantemo.

all.Green

arb. Bolzonella (Cuneo)

g.d.l. Bottino (Roma), Meschini (Meschino)

quarto uomo: Cilione (Reggio Calabria)