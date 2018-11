Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano TOP12 in programma domenica 11 novembre a partire dalle ore 15.00 Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta sul canale Youtube ufficiale della FIR, con la sfida d’altra classifica tra i Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca e la Kawasaki Robot Calvisano – riproposizione della Finale-scudetto 2018 – affidata al fischietto romano Emanuele Tomò e disponibile anche sulla pagina Facebook della Federazione. Inversione di campo per il derby veneto tra Femi-CZ Rovigo e Valsugana Padova, che si disputerà allo Stadio “Plebiscito”, casa della matricola padovana. Queste le designazioni arbitrali del settimo turno: TOP12 – VII giornata – 11.11.18 – ore 15.00

Valsugana Rugby Padova v Femi-CZ Rovigo

arb. Angelucci (Livorno)

g.d.l. Chirnoaga (Roma), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Brescacin (Treviso) Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

arb. Piardi (Brescia)

g.d.l. Vedovelli (Sondrio), Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Rebuschi (Rovigo) Lafert San Donà v Valorugby Emilia

arb. Liperini (Liperini)

g.d.l. Gnecchi (Brescia), Boaretto (Rovigo)

quarto uomo: Cusano (Vicenza) Lazio Rugby 1927v Mogliano Rugby 1969

arb. Schipani (Benevento)

g.d.l. Bottino (Roma), Masini (Roma)

quarto uomo: Paluzzi (Roma) Argos Petrarca Padova v Kawasaki Robot Calvisano

arb. Tomò (Roma)

g.d.l. Boraso (Rovigo), Rizzo (Ferrara)

quarto uomo: Lazzarini (Rovigo) ore 15.30

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

arb. Bolzonella (Cuneo)

g.d.l. Trentin (Lecco), Roscini (Milano)

quarto uomo: Salafia (Milano)