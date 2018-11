Roma – Via ai Cattolica Test Match, sabato al “Franchi” di Firenze con la sfida degli Azzurri di Conor O’Shea alla Georgia, in diretta su DMAX canale 52 dalle 14.15 con “Rugby Social Club”, lo studio pre-partita condotto da Daniele Piervincenzi: ma l’atteso confronto tra l’Italia e la formazione della repubblica caucasica è solo uno dei tanti appuntamenti che, nel fine settimana, terranno gli appassionati di fronte agli schermi. Quasi in contemporanea al Cattolica Test Match di Firenze, su Sky Sport Arena (ore 16) andrà in scena una delle sfide più attese del novembre internazionale, quella tra l’Inghilterra di Eddie Jones e i Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda: a seguire, su DAZN, doppio appuntamento con Galles v Australia alle 18.20 e Irlanda v Argentina alle 19.30. Domenica tutta dedicata al TOP12 italiano, con le sei sfide del massimo campionato tutte in diretta dalle 15.00 sul canale Youtube della Federazione ed il big-match tra i Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova e il Kawasaki Robot Calvisano disponibile anche sulla pagina Facebook di FIR.

Questa la programmazione televisiva del week-end: Sabato 10 novembre

dalle ore 14.15, diretta DMAX canale 52

Italia v Georgia ore 16.00, diretta Sky Sport Arena

Inghilterra v Nuova Zelanda ore 18.20, diretta DAZN

Galles v Australia ore 19.30, diretta DAZN

Irlanda v Argentina Domenica 11 novembre

ore 15.00, diretta Youtube.com/fedrugby

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969

Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Argos Petrarca Padova v Kawasaki Robot Calvisano

Valsugana Rugby Padova v Femi-CZ Rovigo

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Roma

Lafert San Donà v ValoRugby Emilia