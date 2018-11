MOGLIANO ENTRA IN ZONA PLAY-OFF, VIADANA SUPERA LE FIAMME ORO

Roma – I Campioni d’Italia del Petrarca Padova, sul campo di casa dell’Argos Arena, resistono a un veemente tentativo di rimonta da parte del Kawasaki Calvisano portando a casa la settima vittoria consecutiva in TOP12 e conservando il primo posto in classifica.

Sopra per 17-0 dopo meno di venticinque minuti del primo tempo, i biancoscudati subiscono la reazione dei provinciali bresciani nella ripresa ma – come nella Finale scudetto 2018 – è il piede di Menniti-Ippolito a scavare il solco tra le due formazioni, con la difesa veneta che nel finale difende ottimamente sul raggruppato penetrante avversario, portando a casa il successo che consente al XV allenato da Andrea Marcato di mantenere l’imbattibilità stagionale con lo score finale di 23-18.

A Roma il Mogliano Rugby di Andrea Cavinato conferma le proprie ambizioni in chiave play-off, andando a centrare una vittoria con bonus per 22-33 in casa della Lazio Rugby che porta i Leoni biancoblù in terza posizione, alle spalle del Petrarca e del Valorugby Emilia che, passando non senza soffrire in casa del Lafert San Donà, risale al secondo posto.

La lotta per le prime quattro posizioni rimane apertissima, complici la vittoria esterna (17-21) della Femi-CZ Rovigo in casa del fanalino di coda Valsugana Padova – che conquista comunque un punto pesante per la lotta salvezza – e il successo interno di un Rugby Viadana in chiara crescita sulle Fiamme Oro Roma: allo “Zaffanella” il XV di Frati vince 27-14, salendo in quinta piazza, alla pari con Rovigo, e facendo scivolare al quarto posto insieme al Calvisano i poliziotti romani.

Vincono nettamente al “Payanini Center” di Verona i Toscana Aeroporti I Medicei, che tornano dalla trasferta scaligera con cinque punti (17-33) che consentono loro di allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Domenica prossima alle ore 15 l’ottavo turno del girone d’andata, con occhi puntati sul derby veneto d’alta classifica tra il Mogliano Rugby 1969 ed i Campioni in carica dell’Argos Petrarca.

TOP12 – VII giornata – 11.11.18

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 22-33 (0-5)

Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 17-33 (0-5)

Argos Petrarca Padova v Kawasaki Robot Calvisano 23-18 (4-1)

Valsugana Rugby Padova v Femi-CZ Rovigo 17-21 (1-4)

Lafert San Donà v ValoRugby Emilia 12-19 (1-4)

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Roma 27-14 (4-0)

Classifica: Argos Petrarca Padova 29;Valorugby Emilia 25; Mogliano Rugby 1969 24; Fiamme Oro Rugby e Kawasaki Robot Calvisano 23; Femi-CZ Rovigo e Rugby Viadana 19; Toscana Aeroporti I Medicei 15; Lazio Rugby 1927 e Lafert San Donà 10; Verona Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 3

TOP12 – VIII giornata – 18.11.18 – ore 15.00

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927

Toscana Aeroporti I Medicei v Lafert San Donà

Fiamme Oro Rugby v Verona Rugby

Valsugana Rugby Padova v Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano v Femi-CZ Rovigo

Tabellini

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – domenica 11 novembre 2018

TOP12 VII giornata

Lafert San Donà v Valorugby Emilia 12-19 (5-7)

Marcatori: p.t. 22’ m. Paletta tr. Gennari (0-7, 26’), 26’ m. Petrozzi nt (5-7); s.t. 46’ m. Panunzi tr. Gennari (5-14), 63’ m. Costella nt (5-19), 79’ m. Zuliani tr Owen (12-19)

Lafert San Donà: Owen; Pratichetti, Iovu, Bacchin E (65’ Biasuzzi), Falsaperla; Reeves (52’ Gentili), Petrozzi (52’ Crosato); Jack, Derbyshire (cap), Bacchin G (65’ Zuliani); Sutto (65’ Riedo), Stander; Thwala (55’ Ros), Nicotera (60’ Dal Sie), Ceccato (60’ Zanusso).

All. Green

Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Paletta, Vaega, Ngaluafe; Gennari, Panunzi; Amenta (78’ Rimpelli), Favaro (67’ Messori), Mordacci; Balsemin, Du Preez; Du Plessis, Gatti (52’ Festuccia), Muccignat (43’ Quaranta)

All. Manghi

arb.: Liperini (Livorno)

AA1 Gnecchi (Brescia), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Cartellini: 76’ giallo Feastuccia e Messori

Calciatori: Owen (Lafert San Donà) 1/2; Gennari (Valorugby Emilia) 2/3

Note: giornata nuvolosa, circa 16°, campo in buone condizioni. Spettatori 213.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 1; Valorugby Emilia 4

Man of the Match: Vaega (Valorugby Emilia)

Padova, Stadio “M.Geremia” – Domenica 11 Novembre 2018

Top 12, VII giornata

Argos Petrarca Rugby v Kawasaki robot Calvisano : 23-18 (20-8)

Marcatori: p.t. ; 3’ Coppo m. (5-0); Menniti tr. (7-0); 15’ S’Ua m. (12-0) ; 16’ Menniti tr. (14-0); 25’ Menniti drop (17-0); 35’ Van Zyl m. (17-8); 39’ Menniti cp. (20-8) st :44’ Lane cp (20-11); 50’ Menniti cp. (23-11); 68’ Fischetti m. (23-16), 69’ Lane tr. (23-18);

Argos Petrarca Rugby: Ragusi, Capraro, Bettin ,Riera, Coppo (77’ De Masi), Menniti , S’UA ,Lamaro, Grigolon (17’ Manni) , Conforti, Saccardo (C ) (58’ Ortega), Cannone (54’ Gerosa), Scarsini (45’ Mancini Parri), Santamaria (56’ Cugini), Acosta (51’ Rizzo).

All. Marcato

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl, Bruno, Panceyra, Pescetto, Susio (72’ Chiesa), Lane, Casilio (74’ Semenzato), Vunisa, Zdrilich (71’ Venditti), Martani (73’ Archetti), Andreotti, Cavalieri (70’ Van Vuren), Leso (79’ Biancotti), Manfredi (74’ Luccardi), Fischetti (74’ Morelli):

All Brunello

Arb. Tomo’ (Roma)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Rizzo (Ferrara)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Calciatori: Menniti 4/5, drop 1/1 (Argos Petrarca Rugby); Lane 2/4 (Kawasaki Robot Calvisano)

Note: campo buono, spettatori 1000,

Cartellini: 65’ cartellino giallo Rizzo (Argos Petrarca rugby)

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby (4); Kawasaki Robot Calvisano (1)

Man of the Match: Tommaso Coppo (Argos Petrarca Rugby)

Padova - Stadio “Plebiscito” - Domenica 11 novembre 2018

Top12 VII giornata

Valsugana Rugby Padova v FEMI-CZ Rovigo 17-21 (3-7)

Marcatori: p.t. 28’ m. Dominguez tr. Mantelli (0-7), 35’ c.p. Roden (3-7); s.t. 41’ m. Odiete tr. Mantelli (3-14), 57’ m. Pivetta tr. Roden (10-14), 62’ m. Vian tr. Mantelli (10-21), 77’ m. Pivetta tr. Roden (17-21)

Valsugana Rugby Padova: Paluello; Lisciani, Beraldin, Dell’Antonio, Giacon; Roden, Citton (55’ Tomaselli); Girardi, Sironi, Sturaro; Ferraresi (73’ Maso), Albertario (65’ Scapin); Swanepoel, Pivetta (cap), Barducci (73’ Varise)

all.Roux

FEMI-CZ Rovigo: Mantelli; Odiete, Majstorovic, Angelini, Cioffi; Dominguez (60’ Chillon), Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali (52’ Nibert), Cicchinelli; D’Amico, Cadorini (41’ Momberg), Brugnara

All. Casellato

arb. Angelucci (Livorno)

g.d.l. Chirnoaga (Roma), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)

Cartellini: al 73’ giallo Lubian (FEMI-CZ Rovigo),

Calciatori: Roden 3/3 (Valsugana Rugby Padova), Mantelli 3/3 (FEMI-CZ Rovigo)

Note: 500 spettatori circa, campo in buone condizioni, giornata nuvolosa

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 1 - FEMI-CZ Rovigo 4

Man of the Match: Jacopo Pivetta (Valsugana Rugby Padova)

Roma, “CPO Giulio Onesti” – domenica 11 novembre 2018

TOP 12, VII giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Mogliano 1969 17-33 (3-22)

Marcatori: p.t. 6’ cp Ceballos (3-0), 13’ cp Jackman (3-3), 19’ m. Zanatta (3-8), 29’ m. Caila tr Jackman (3-15), 39’ m. Scagnolari tr Jackman (3-22) s.t. 42’ cp Jackman (3-25), 49’ m. Borzone tr Ceballos (10-25), 59’ m. De Lorenzi (10-30), 68’ m. Ocampo tr Ceballos (17-30), 74’ cp Jackman (17-33), 77’ m. Vella (22-33)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Borzone (70’ Brui), Guardiano (41’ Santoro), Coronel; Lo Sasso; Ceballos, Bonavolontà D.(cap) (44’ Albanese); Duca; Pagotto, Giancarlini; Ocampo, Blessano (65’ Corcos); Forgini (67’-78’ Bolzoni), Barruffaldi, Cafaro (61’ Amendola).

all. Montella

Rugby Mogliano 1969: Da Re; Gallimberti (67’ D’Anna), Scagnolari, Zanatta; Guarducci (67’-74’ Pavan); Jackman, Gubana (74’ Fabi); Bocchi (57’ Carraretto); Corazzi (cap), Finotto; De Lorenzi, Caila (70’ Vizzotto); Michelini (65’ Cincotto), Toai Key (73’ Ceccato); Di Roberto (61’ Bonfiglio)

All. Costanzo

arb.: Schipani (Benevento)

AA1 (Roma) , AA2 (Roma)

Quarto Uomo: Paluzzi (Roma)

Cartellini:

Calciatori: Ignacio Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 3/5, Mark Jackman (Mogliano Rugby 1969) 5/6

Note: giornata soleggiata a Roma. Spettatori presenti 750 circa.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Rugby Mogliano 1969 5

Man of the Match: Mark Jackman (Rugby Mogliano 1969)

Verona, Payanini Rugby Center – Domenica 11.11.2018

Top 12 VII GIORNATA

Verona Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 17 - 33 (10-14)

Marcatori: p.t. 6’ m. Soffiato t. McKinney (7-0), 15’ m. Cornelli t. Newton (7-7), 25’ m. Lupini t. Newton (7-14), 31’ p. McKinney (10-14) s.t. 44’ m. Biffi t. Newton (10-21), 60’ m. Cornelli t. Newton (10-28), 72’ m. Cornelli (10-33), 80’ m. Buondonno t. Mortali (17-33)

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan (68’ Zanon), Quintieri, Geronazzo; McKinney (47’ Mortali), Soffiato (60’ Di Tota); Zanini (65’ Spinelli), Salvetti (cap), Zago; Groenewald (70’ Signore), Mountariol; Cittadini (62’ D’Agostino), Delfino (62’ Girelli), Lastra Masotti ( 62’ Rizzelli)

All. Zanichelli

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi, Cornelli, Lupini, Rodwell (76’ Mattoccia), McCann, Newton, Esteki (54’ Rorato), Greef, Boccardo (68’ Brancoli), Cosi, Minto, Maran (cap) (75’ Cemicetti); Battisti (54’ Montivero), Giovanchelli (75’ Broglia), De Marchi (54’ Schiavon). A disp.Cerioni

All. Presutti

Arb.: Piardi (Brescia)

AA1: Boaretto (Rovigo) AA2: Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: -

Calciatori: McKinney (Verona Rugby) 2/2, Mortali 1/1, Buondonno 0/1; Newton (I Medicei) 4/5

Note: giornata grigia e coperta, con circa 15 gradi, terreno in perfette condizioni.

Spettatori: 500

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 0 ; I Medicei 5

Man of the of the Match: Cornelli (I Medicei)

Viadana, stadio L. Zaffanella - Domenica 11 novembre 2018

Top12, VII giornata

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby 27-14 (13-7)

Marcatori: p.t. 12’ cp. Ormson (3-0); 15’ m. D’Onofrio G. tr. Ambrosini (3-7); 27’ m. Devodier tr. Ormson (10-7); 35’ cp. Ormson (13-7) s.t. 44’ m. Ferrarini tr. Ormson (20-7); 63’ m. Marinaro tr. Ambrosini (20-14); 68’ m. Guillemain tr. Ormson (27-14)

Rugby Viadana 1970: Spinelli (71’ Manganiello); Bronzini, Menon, Ormson ©; Tizzi; Di Marco, Gregorio (68’ Bacchi); Tupou (63’ Moreschi); Ferrarini, Denti And.; Guillemain (77’ Gelati), Devodier (70’ Chiappini); Brandolini (72’ Garfagnoli), Silva (63’ Ribaldi), Denti Ant. (79’ Breglia)

All. Frati/Sciamanna

Fiamme Oro Rugby: Biondelli (43’ Parisotto); D’Onofrio G., Gabbianelli (71’ Massaro), Forcucci, Cornelli; Ambrosini, Marinaro; Caffini; Favaro (40’ Cristiano), Bianchi; McCarthy (77’ Fragnito), D’Onofrio U. (58’ De Marchi); Nocera (68’ Vannozzi), Moriconi (60’ Kudin), Zago

All. Guidi

Arb. Bolzonella (Cuneo)

AA1 Trentin (Lecco), AA2 Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Salafia (Milano)

Cartellini: 79’ giallo a Ribaldi (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 5/5; Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 2/2

Note: giornata nuvolosa, campo in ottime condizioni, circa 950 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4, Fiamme Oro Rugby 0

Man of the Match: Filippo Ferrarini (Rugby Viadana 1970)