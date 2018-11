Padova – Giornata libera da impegni sportivi per la Nazionale Italiana Rugby che approfitterà dell’assenza di allenamenti sul campo e in palestra per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del secondo Cattolica Test Match in calendario allo Stadio “Euganeo” di Padova sabato 17 novembre alle 15, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 14.15.

Il Veneto è una delle Regioni italiane che vanta la maggior tradizione e, in coerenza con il principio di rafforzare il rapporto tra vertice e base del movimento, una rappresentanza dei giocatori Azzurri farà visita al Rubano Rugby e al Valsugana Padova nel pomeriggio di venerdì 16 novembre. “Vivo a Treviso da più di 10 anni – ha esordito Marius Goosen, allenatore della difesa dell’Italia e assistente di Kieran Crowley alla Benetton – e il rugby in queste zone è più che uno sport. Dal punto di vista nostro è importante far sentire il sostegno e la nostra vicinanza all’intero movimento rugbistico italiano. I club presenti sul territorio, dal più piccolo a quello più grande, sono e saranno il potenziale serbatoio della Nazionale. Tutti i giocatori di rugby devono avere l’ambizione di vestire la maglia Azzurra e, con il lavoro duro e costante, i risultati nel futuro possono arrivare. E’ sempre un onore avere la possibilità di dare il nostro apporto al rugby di base”.

Il connubio a 360 gradi tra l’Italrugby e il movimento rugbistico italiano, che ha vissuto in emozionante momento a Firenze alla vigilia della partita con la Georgia con le maglie consegnate agli Azzurri dai giovani del territorio proseguirà nella giornata di lunedì 19 novembre quando gli Azzurri inizieranno la settimana di preparazione verso Italia-All Blacks di fronte ai propri tifosi al CPO Giulio Onesti di Roma dove è in calendario un allenamento a porte aperte a partire dalle ore 15. “E’ sempre un piacere poter incontrare i nostri tifosi – ha dichiarato Giampiero “Ciccio” De Carli, allenatore degli Avanti dell’Italia – che non perdono occasione per farci sentire il loro calore e sostegno. Da romano sono felice di vedere ogni volta tanto coinvolgimento nella mia città di origine e non nascondo un pizzico di orgoglio in più nel difendere i colori Azzurri a Roma. Siamo sempre ben felici di poter vivere questi momenti che sono uno sprono ulteriore per noi per fare bene”.