Roma – E’ il derby veneto tra il Mogliano Rugby 1969 ed i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Padova il piatto forte dell’ottava giornata del TOP12, in calendario a partire dalle 14.30 di domenica. Tutti gli incontri saranno, come sempre, disponibili live gratuitamente sul canale Youtube della FIR, con la sfida del “Quaggia” in diretta alle ore 15 in simulcast anche sulla pagina Facebook della Federazione: un derby che mette di fronte una delle sorprese di questa prima parte di stagione e un Petrarca ancora imbattuto dopo i primi sette turni. Occhi puntati anche sul “Patastadium”, dove il Kawasaki Robot Calvisano ospita la Femi-CZ Rovigo: i gialloneri bresciani e i Bersaglieri rossoblù, protagonisti della storia recente del massimo campionato, sono rispettivamente in quarta e sesta posizione dopo una serie di prestazioni altalenanti che hanno visto entrambe le squadre collezionare quattro vittorie e tre sconfitte in questo scorcio iniziale di regular season. Sfida interna sulla carta abbordabile per il ValoRugby Emilia, secondo in graduatoria, che ospita la Lazio Rugby, attualmente decima, mentre le Fiamme Oro ricevono il Verona Rugby e devono consolidare o migliorare il quarto posto dopo essere caduti in trasferta contro n Viadana in crescita, impegnato sul campo del Valsugana, fanalino di coda. Da seguire con attenzione anche la sfida tra Toscana Aeroporti I Medicei e Lafert San Donà, due formazioni da molti indicate prima del via del campionato come possibili pretendenti ai play-off chiamate entrambe a dare uno scossone al proprio percorso stagionale. TOP12 – VIII giornata – 18.11.18

Kawasaki Robot Calvisano v Femi-CZ Rovigo Classifica:Argos Petrarca Padova 29;Valorugby Emilia 25; Mogliano Rugby 1969 24; Fiamme Oro Rugby e Kawasaki Robot Calvisano 23; Femi-CZ Rovigo e Rugby Viadana 19; Toscana Aeroporti I Medicei 15; Lazio Rugby 1927 e Lafert San Donà 10; Verona Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 3 ULTIME DALLE SEDI

Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina – domenica 18 novembre, ore 14.30

TOP12, VIII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Vaega, Paletta, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Favaro, Mordacci; Balsemin, Du Preez; Du Plessis, Gatti, Muccignat

a disposizione:Festuccia, Quaranta, Bordonaro, Wruble, Rimpelli, Messori, Fusco, Marzocchi.

all.Manghi

Lazio Rugby: Bonifazi; Vella, Coronel, Lo Sasso (cap); Borzone; Ceballos, Bonavolontà D; Corcos, Ercolani; Ocampo, Blessano; Forgini, Baruffaldi, Cafaro.

a disposizione:Marsella, Amendola, Pettinari, Pagotto, Brui, Cristofaro, Baffigi, Torrenti

all.Montella

arb. Boraso (Rovigo)

g.d.l. Liperini (Livorno), Bertelli (Ferrara)

quarto uomo: Poggipolini (Bologna) Roma, Caserma “Gelsomini”– domenica 18 novembre, ore 14.30

TOP12, VIII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Fiamme Oro Rugby v Verona Rugby

Fiamme Oro Roma: D’Onofrio G.; Marinaro, Gabbianelli, Forcucci, Cornelli; Ambrosini, Parisotto; De Marchi, Cristiano (cap.), Bianchi; Caffini, D’Onofrio U.; Nocera, Moriconi, Zago

a disposizione:Kudin, Iovenitti, Iacob, Fragnito, Favaro, Masato, Massaro, Seno

all.Guidi

Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Conor, Quintieri, Zanon; McKinney, Mariani; Zanini, Salvetti, Zago; Signore, Montauriol; Cittadini, Delfino, D’Agostino

a disposizione:Silvestri, Rizzelli, Girelli, Groenewald, Riccioli, Di Tota, Geronazzo, Costantinescu

all.Zanichelli

arb. Schipani (Benevento)

g.d.l. Tomò (Roma), Bonacci (Roma)

quarto uomo: Paluzzi (Roma) Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - domenica 18 novembre, ore 15.00

TOP12, VIII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/Federugby

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova

Mogliano Rugby 1969: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione: Di Roberto, Ceccato E., Cincotto, Vizzotto, Toai Key, Fabi, D'Anna, Gallimberti

all.Costanzo

Argos Petrarca Padova: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, De Masi; Menniti Ippolito (cap.), Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Ortega, Gerosa; Scarsini, Cugini, Acosta

a disposizione:Borean, Marchetto, Santamaria, Goldin, Saccardo, Cortellazzo, Coppo, Rossetto

all.Marcato

arb. Piardi (Brescia)

g.d.l. Gnecchi (Brescia), Vinci (Rovigo)

quarto uomo: Brescacin (Treviso) Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” - – domenica 18 novembre, ore 15.00

TOP12, VIII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Lafert San Donà

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Cornelli, Lupini, Rodwell, McCann; Newton, Esteki; Greef, Boccardo, Cosi; Minto, Maran (c); Montivero, Giovanchelli, De Marchi.

a disposizione:Zileri, Broglia, Battisti, Cemicetti, Brancoli, Rorato, Mattoccia, Cerioni

all.Presutti

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Bacchin E, Iovu, Falsaperla; Reeves, Crosato; Jack, Derbyshire, Zuliani; Sutto, Riedo; Thwala, Dal Sie, Ceccato

a disposizione:Nicotera, Bacchin G, Zanusso, Ros, Vian, Balzi, Bertetti, Gentili

all.Green

arb. Bottino (Roma)

g.d.l. Chirnoaga (Roma), Sergi (Bologna)

quarto uomo: Laurenti (Bologna) Padova, Stadio “Plebiscito”– domenica 18 novembre, ore 15.00

TOP12, VIII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Valsugana Rugby Padova v Rugby Viadana 1970

Valsugana Rugby Padova:Paluello; Lisciani, Beraldin, Dell’Antonio, Giacon; Roden, Citton; Girardi, Sironi, Sturaro; Ferraresi , Albertario ; Swanepoel, Pivetta (cap), Barducci.

a disposizione:Varise, Cesaro, Michielotto, Scapin, Maso, Tomaselli, Gritti, Sartor

all.Roux

Rugby Viadana 1970: Spinelli, Bronzini, Menon, Ormson © , Tizzi, Di Marco, Gregorio, Tupou, Ferrarini, Denti And., Guillemain, Devodier, Brandolini, Silva, Denti Ant.

a disposizione:Ribaldi, Breglia, Garfagnoli, Chiappini, Moreschi, Bacchi, Manganiello, Gelati

all.Frati

arb. Vedovelli (Sondrio)

g.d.l. Angelucci (Livorno), Spadoni (Padova)

quarto uomo: Giacomini (Treviso) Calvisano, PataStadium “San Michele”– domenica 18 novembre, ore 15.00

TOP12, VIII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Kawasaki Robot Calvisano v Femi-CZ Rovigo

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Van Zyl, Garrido-Panceyra, Pescetto, Balocchi; Lane, Casilio; Vunisa, Zdrilich, Archetti; Van Vuren, Andreotti; Leso, Manfredi, Fischetti.

a disposizione:Luccardi, Morelli, Biancotti, Venditti, Zanetti, Semenzato, Dal Zilio/Bruno

all.Brunello

Femi-CZ Rovigo:Cioffi; Angelini, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Dominguez, Chillon; Halvorsen, Lubian, Cicchinelli; Ferro (cap.), Nibert; Rossi, Momberg, Brugnara

a disposizione:Cadorini, Vecchini, D’Amico, Canali, Vian, Piva, Mantelli, Visentin

all.Casellato

arb. Trentin (Lecco)

g.d.l. Bolzonella (Cuneo), Russo (Treviso)

quarto uomo: Locatelli (Bergamo)