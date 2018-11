Allo Stadio Olimpicodi Roma va in scena la sfida più attesa dei Cattolica Test Match 2018: gli Azzurri di O’Shea affrontano i neozelandesi Campioni del Mondo nella partita “ITALIA-ALL BLACKS”, sabato 24 novembre 2018. Si entra nel vivo di questa giornata speciale dalle ore14:15 suDMAX canale 52:tantissime le sorprese in programma nel prepartitadel“RUGBY SOCIAL CLUB” conDaniele Piervincenzi, Paul Griffen, Antonio Raimondi eVittorio Munari in diretta da uno stadio pronto a dare spettacolo. Sarà proprio nel riscaldamento prima del match che alcuni atleti indosseranno maglie con numeri insoliti come “6,788, 31,5 o 62,7”. Numeri che in realtà sono legati al fenomeno della violenza sulle donne in Italia. Mentre sui maxischermi sarà proiettato il video realizzato con il contributo del capitano Parisse, Benvenuti, Ghiraldinie molti altri Azzurri e dei protagonisti del Rugby Social CubPiervincenzi, Griffen, Munari e Raimondi. Iniziativa congiunta Discovery Italia-FIR per sensibilizzare su un tema drammatico su cui tutto il mondo accende i riflettori il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Sergio Parisse sarà ospite nel live di DMAX per partecipare al racconto di una giornata che unisce sport, spettacolo e impegno sociale. La partita è visibile anche in live streamingsulla piattaforma OTT Dplay.