Roma – Colpo del Valrugby in casa del Petrarca Padova che nella nona giornata del TOP12 cade tra le mura amiche dopo una lunga serie positiva che durava dallo scorso campionato. La squadra guidata da coach Manghi si è imposta 20-18 portandosi ad un punto dalla vetta della classifica guidata ancora dai Campioni d’Italia in carica. Bagarre in zona play-off con Calvisano e Rovigo che trovano due vittorie importanti con bonus, rispettivamente su Mogliano e Viadana, che le catapultano al terzo posto in coabitazione con le Fiamme Oro che escono sconfitte dal campo del Lafert San Donà per 10-3 in un incontro molto tirato e chiuso. Pioggia di punti a Roma dove i Medicei si impongono 41-30 in casa della Lazio. Sorride in coda il Verona che, battendo 20-15 il Valsugana, riapre la lotta salvezza portandosi ad una lunghezza dal decimo posto occupato dalla squadra di Montella. Questi i risultati di giornata: Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 9-28 Verona v Valsugana Rugby Padova 18-15 Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby 10-3 S.S. Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei 30-41 Argos Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 18-20 Mogliano Rugby 1969 v Kawasaki Robot Calvisano 23-32 La classifica dopo 9 giornate di campionato: Argos Petrarca Rugby 35; Valorugby Emilia 34; Kawasaki Robot Calvisano 29; Fiamme Oro Rugby 29; FEMI-CZ Rovigo 29; Mogliano Rugby 1969 25; Toscana Aeroporti I Medicei 21; Rugby Viadana 1970 20; Lafert San Donà 18; S.S. Lazio Rugby 1927 10; Verona Rugby 9; Valsugana Rugby Padova 8 I tabellini della nona giornata: Padova, Argos Arena, Impianti Sportivi Memo Geremia – sabato 1 dicembre 2018 Top 12, IX giornata Argos Petrarca Rugby vs Valorugby Emilia 18-20 (0-3) Marcatori: p.t. 18’ cp Gennari (0-3); s.t. 46’ cp Menniti Ippolito (3-3); 50’ drop Menniti Ippolito (6-3); 53’ m Coppo (11-3); 58’ cp Gennari (11-6); 63’ m Ngaluafe tr Gennari (11-13); 68’ m Mordacci tr Gennari (11-20); 73’ m Acosta tr Riera (18-20) Argos Petrarca Rugby: Ragusi (34’ Acosta); De Masi (71’ Belluco), Bettin, Riera, Coppo; Menniti Ippolito (cap.) (71’ Navarra), Su’a (71’ Francescato); Trotta (71’ Goldin), Manni, Conforti; Gerosa, Ortega (11’ Saccardo); Mancini Parri (71’ Rossetto), Cugini (71’ Santamaria), Borean. All. Marcato Valorugby Emilia: Farolini (cap.); Ngaluafe, Paletta, Vaega; Rodriguez (51’ Costella), Panunzi; Amenta, Favaro (44’ Messori), Mordacci; Balsemin (73’ Rimpelli), Du Preez (55’ Dell’Acqua); Du Plessis (73’ Bordonaro), Gatti (51’ Braglia), Muccignat (29’ Quaranta). All. Manghi Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Cartellini: al 32’ rosso a Borean (Argos Petrarca Rugby) Calciatori: Menniti Ippolito (Argos Petrarca Rugby) 2/5; Riera (Argos Petrarca Rugby) 1/1; Gennari (Valorugby Emilia) 4/6 Note: sole, temperatura 9°, terreno in ottime condizioni, spettatori circa 1100. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 1; Valorugby Emilia 4. Man of the Match: Mirko Amenta (Valorugby Emilia). Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” - sabato 1 dicembre 2018 TOP12, IX giornata Mogliano Rugby 1969 v Kawasaki Robot Calvisano 23 – 32 (10-10) Marcatori pt. 7' m.tecnica (7-0); 21' m. Balocchi, tr. Lane (7-7); 38' c.p. Lane (7-10); 40' c.p. Jackman (10-10); s.t. 44' m. Morelli, tr. Pescetto (10-17); 49' c.p. Jackman (13-17); 53' c.p. Jackman (16-17); 56' m. Koffi (16-22); 64' m.tecnica (23-22); 69' c.p. Pescetto (23-25); 80' Van Zyl, tr. Pescetto (23-32) MOGLIANO RUGBY 1969: Da re; Pavan, Scagnolari (39' D'anna), Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana (67' Fabi); Bocchi (67' Toai Key), Corazzi (Cap.), Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini (78' Cincotto), Ferraro, Buonfiglio all. Costanzo KAWASAKI ROBOT CALVIANO: Chiesa (Cap.); Balocchi, Panceyra, Pescetto, Van Zyl; Lane, Casilio (58' Semenzato); Vunisa (75' Zdrilich), Koffi, Archetti; Van Vuren, Andreotti (60' Venditti); Leso, Manfredi, Morelli all. Brunello arb. Mitrea (Udine) AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Boaretto (Rovigo) quarto uomo: Russo (Treviso) Calciatori: Jackman (Mogliano Rugby 1969) 2/2; Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 2/2; Lane (Kawasaki Robot Calvisano) 2/4 Note: Pomeriggio freddo, terreno di gioco in buone condizioni, circa 600 spettatori. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Kawasaki Robot Calvisano 5 Man of the match: Adolfo Caila (Mogliano Rugby 1969) Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 1 dicembre TOP12, IX giornata Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 9-28 (6-7) Marcatori: p.t. 10’ cp. Ormson (3-0); 30’ cp. Ormson (6-0); 40’ m. tecnica (6-7) s.t. 42’ cp. Di Marco (9-7); 43’ m. Chillon tr. Mantelli (9-14); 53’ m. Odiete tr. Mantelli (9-21): 57’ m. Van Niekerk tr. Mantelli (9-28) Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini, Menon (66’ Tizzi), Ormson (cap.) (39’ Pavan); Spinelli; Di Marco, Gregorio (67’ Bacchi); Tupou; Ferrarini (66’ Ghigo), Moreschi; Chiappini, Devodier (57’ Gelati); Brandolini (53’ Garfagnoli), Ribaldi (42’ Silva), Denti Ant. (50’ Breglia) All. Frati/Sciamanna FEMI-CZ Rovigo: Cioffi (67’ Visentin); Angelini, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Chillon, Piva (41’ Mantelli); Halvorsen; Lubian, Vian (41’ Canali); Ferro (cap.), Cicchinelli (75’ Parolo); D’Amico (66’ Pavesi), Momberg (41’ Cadorini), Brugnara (70’ Rossi) All. Casellato Arb. Piardi (Brescia) AA1 Gnecchi (Brescia), AA2 Russo Fr. (Milano) Quarto Uomo: Salafia (Milano) Cartellini: 29’ giallo a D’Amico (FEMI-CZ Rovigo), 38’ giallo a Devodier (Rugby Viadana 1970) Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 2/2, Di Marco (Rugby Viadana 1970) 1/1; Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 0/1, Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/3 Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 950 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 0, FEMI-CZ Rovigo 5 Man of the Match: Gabriele Cicchinelli (FEMI-CZ Rovigo) San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – 1 dicembre 2018

TOP12 IX giornata

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby 10-3 (0-0)

Marcatori: s.t. 60’ m. Falsaperla tr Biauszzi (7-0), 65’ drop Bacchin E (10-0), 82’ cp Ambrosini (10-3)

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu, Bacchin E, Falsaperla (17’-26’ Reeves); Bertetti, Crosato (79’ Balzi); Jack, Derbyshire (cap), Zuliani; Sutto (70’ Bacchin G), Riedo; Thwala (60’ Ros), Dal Sie (47’Nicotera), Ceccato (60’ Zanusso).

All. Green

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G (70’ Buscema); Marinaro, Gabbianelli, Forcussi (70’ Massaro), Bacchetti;Ambrosini, Parisotto; De Marchi, Favaro (48’Cristiano), Caffini; Mccarthy, D’Onofrio U (55’ Fragnito), Nocera (74’ Vannozzi), Moriconi (60’ Kudin), Zago.

All. Guidi

arb.: Vedovelli (Sondrio)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Pennè (Milano)

Quarto Uomo: Brescacin (Treviso)

Cartellini: 20’ giallo a Bacchin E (Lafert San Donà), 60’ giallo a Kudin (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Biasuzzi (Lafert San Donà) 1/3; Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 1/1

Note: giornata soleggiata, circa 10°, campo in buone condizioni. Spettatori 263.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 4; Fiamme Oro Rugby 1

Man of the Match: Nicolò Zuliani (Lafert San Donà) Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 1 dicembre 2018 TOP 12, IX giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei 30-41 (13-10) Marcatori: p.t. 14’ m. Montivero tr Newton (0-7), 18’ m. Coronel tr Ceballos (7-7), 30’ cp Ceballos (10-7), 38’ cp Newton (10-10), 39’ cp Ceballos (13-10) s.t. 47’ m. Giovanchelli tr Newton (13-17), 53’ m. Cerioni tr Newton (13-24), 60’ cp Ceballos (16-24), 62’ m. Newton tr Newton (16-31), 70’ m. Guardiano tr Ceballos (23-31), 76’ cp Newton (23-34), 78’ m. McCann tr Newton (23-41), 80’ m. Bonifazi tr Ceballos (30-41) S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F. (72’ Santoro), Coronel, Lo Sasso (65’Vella-74’ Borzone); Guardiano; Ceballos, Bonavolontà D.(cap); Ocampo; Giancarlini (38’ Corcos), Ercolani; Duca, Blessano; Forgini, Baruffaldi, Cafaro (68’Amendola) All. Montella Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Lubian (58’ McCann), Lupini, Cerioni (cap); Cornelli (70’ Mattoccia), Newton, Esteki; Greef (77’ Cacciagrano); Boccardo, Cosi; Pierini (28’ Grobler), Minto; Montivero (69’ Battisti), Giovanchelli (55’ Broglia), Schiavon (69’ De Marchi). all. Presutti arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1: Riccardo Angelucci (Livorno) AA2: Paolo Schillirò (Catania) Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma) Calciatori: Dan Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 7/8, Ignacio Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 6/6 Note: Giornata soleggiata, spettatori presenti 850 circa. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Toscana Aeroporti I Medicei 5 Man of the Match: Lorenzo Giovanchelli (Toscana Aeroporti I Medicei) Verona, Payanini Rugby Center – Domenica 01.12.2018 TOP12, IX giornata Verona Rugby v Valsugana Rugby Padova 18 -15 (10 - 8) Marcatori: p.t. 4’ p. Roden (0-3), 7’ m. Silvestri t. McKinney (7-3), 15’ p. McKinney (10-3), 25’ m. Pivetta (10-8) s.t. 42’ p. McKinney (13-8), 67’ m. Cruciani (18-8), 85’ m. Maso t. Roden (18-15) Verona Rugby: Mortali (57’ Cruciani); Buondonno, Pavan, Quintieri, Conor; McKinney, Soffiato (62’ Di Tota); Riccioli (cap) (65’ Bernini), Rossi (60’ Zanini), Salvetti; Groenewald, Mountariol; Cittadini (65’ D’Agostino), Silvestri (65’ Delfino), Lastra Masotti (41’ Furia). All. Doorey Valsugana Rugby Padova: Paluello (53’Rossi); Lisciani, Beraldin, Dell’Antonio, Giacon; Roden, Citton (70’ Scapin R.); Girardi (62’ Scapin M.), Sironi, Sturaro; Ferraresi, Albertario (75’ Maso); Swanepoel (69’ Michielotto), Pivetta (75’ Giulian), Barducci (47’ Varese) All. Roux Arb.: Liperini (Livorno) AA1: Bottino (Roma) AA2: Pastore (Belluno) Quarto Uomo: Giacomini Zaniol (Treviso) Cartellini: al 76’ giallo a Zanini (Verona Rugby), al 78’ rosso a Bernini (Verona Rugby), all’ 85’ giallo a Delfino (Verona Rugby) Calciatori: McKinney 3/4 (Verona Rugby); Roden 2/4 (Valsugana Padova) Note: soleggiata, con circa 8 gradi, terreno in perfette condizioni. Presenti circa 750 spettatori Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 4; Valsugana Rugby Padova 1 Man of the of the Match: Conor Gaston (Verona)