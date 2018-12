Roma – Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Toscana Aeroporti I Medicei agguanta la vetta. Nella terza giornata della competizione gli uomini di Pasquale Presutti hanno battuto 19-13 il Valorugby Emilia in un incontro molto equilibrato. Tira e molla continuo tra le due compagini con i padroni di casa che sono riusciti a imporsi negli ultimi 20 minuti con due calci piazzati di Newton che hanno rotto il pareggio agguantato da Gennari al minuto 56. Con la vittoria per 33-19 sul campo della Lazio il Rugby Viadana 1970 sale al secondo posto in coabitazione con il Valorugby, ad un punto dalla prima posizione. La squadra di Pippo Frati, dopo un primo tempo equilibrato conclusosi sul 7-14, prende il largo nella ripresa con le mete di Moreschi, Wagenpfiel e Devodier. Nella giornata di domani alle 15 in calendario gli incontri del Girone 1: Verona-Valsugana e Lafert San Donà-Mogliano Rugby 1969 I risultati del Girone 2: Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia 19-13 (4-1) S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 19-33 (0-5) La classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 10; Rugby Viadana 1970 9; Valorugby Emilia 9; S.S. Lazio Rugby 1927 1 Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – sabato 8 dicembre 2018

Coppa Italia, III giornata Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia 19 - 13 (13-3) Marcatori: p.t. 2’ cp Newton (3-0); 8’ cp Gennari (3-3); 18’ cp Newton (6-3); 38’ m Montivero tr Newton (13-3); s.t. 50’ m Gatti tr Gennari (13-10); 56’ cp Gennari (13-13); 63’ cp Newton (16-13); 79’ cp Newton (19-13). Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; McCann, Lupini, Cerioni (cap.), Lubian; Newton, Rorato; Cacciagrano (47’ Bottacci), Boccardo, Chianucci; Grobler (65’ Savia), Cemicetti; Montivero (56’ Romano), Broglia (66’ Giovanchelli), Schiavon (47’ Zileri). All. Presutti

Valorugby Emilia: Ngaluafe; Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Fusco (56’ Panunzi); Amenta, Rimpelli, Messori; Balsemin, Dell’Acqua; Bordonaro (41’ Quaranta), Gatti, Schiappapietra All. Manghi

Arb.: Bottino (Roma)

AA1 Tomò (Roma), AA2 Marinai (Roma) Quarto Uomo: Iavarone (Perugia) Cartellini: 32’ giallo a Rorato (Toscana Aeroporti I Medicei); 68’ giallo a Amenta (Valorugby emilia). Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/5; Gennari (Valorugby Emilia) 3/3 Note: giornata di sole, circa 16°, campo in buone condizioni. Spettatori 400. Man of the Match: Ross McCann (Toscana Aeroporti I Medicei) Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 8 dicembre 2018 Coppa Italia – III giornata S.S.Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 19-33 (7-14) Marcatori: p.t. 10’ m. Wagenpfeil tr Di Marco (0-7), 15’ m. Teresi tr Bonifazi (7-7), 31’ m. tecnica Viadana (7-14) s.t. 55’ m. Moreschi tr Ormson (7-21), 64’ m. Ercolani (12-21), 66’ m. Wagenpfeil tr Ormson (12-28), 71’ m. Devodier (12-33), 74’ m. Ercolani tr Bonifazi (19-33) S.S Lazio Rugby 1927: Borzone; Teresi, Guardiano, Lo Sasso (50’ Ceballos); Santoro; Bonifazi, Brui (57’ Kemoklidze); Duca; Ulisse (40’ Cafaro), Ercolani; Blessano, Ocampo; Amendola (53’-71’ Forgini) (71’ Campanelli), Corcos, Marsella (50’ Baruffaldi) All. Montella Rugby Viadana 1970: Apperley; Amadasi, (79’ Di Marco) Manganiello (50’ Spinelli), Pavan; Tizzi; Di Marco (40’ Ormson), Bacchi (62’ Gregorio); Ghigo; Moreschi (66’ Anello), Wagenpfeil; Chiappini (65’ Devodier), Gelati; Brandolini (73’ Novindi), Ribaldi (40’ Silva), Breglia (56’ Balboni) all. Frati arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1: Federico Meconi (Roma) AA2: Leonardo Masini (Roma) Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma) Cartellini: Al 54’ giallo a Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927), al 59’ giallo a Brandolini (Rugby Viadana 1970) Calciatori: Filippo Di Marco (Rugby Viadana 1970) 1/1, Alberto Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/2, Brian Ormson (Rugby Viadana 1970) 2/3, Ignacio Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 0/1 Note: Giornata soleggiata, spettatori presenti 250 circa. Man of the Match: Juan Wagenpfeil (Rugby Viadana 1970) Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Rugby Viadana 1970 5