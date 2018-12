Roma – Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il largo conquistando cinque punti e salendo a quota 12 in classifica. Primo sorriso nel Girone 1 anche per il Lafert San Donà che nel secondo derby veneto contro il Mogliano si impone 27-19. Partita costantemente in mano ai padroni di casa fino al 60’ quando Facchini riesce a impattare il risultato sul 19-19. Nei minuti finali la squadra di Green riesce a riportarsi in vantaggio e a centrare il bottino pieno. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE 1 DELLA COPPA ITALIA Verona, Payanini Center – Domenica 09.12.2018 Coppa Italia, III GIORNATA Verona Rugby v Valsugana Rugby Padova 28-12 (14-5) Marcatori: p.t. 2’ m. Scapin R. (0-5), 22’ m. Silvestri t. Mortali (7-5), 33’ m. Lastra Masotti t. Mortali (14-5); s.t. 54’ m. Quintieri t. Mortali (21-5), 77’ meta tecnica Valsugana (21-12), 84’ m. Rossi t. Cruciani (28-12) Verona Rugby: Cruciani; Geronazzo, Zanon, Quintieri (66’ Buondonno), Costantinescu; Mortali (80’ McKinney), Di Tota (78’ Soffiato), Zanini (37’ Riccioli), Rossi, Zago; Signore, Groenewald (59’ Salvetti); D’Agostino (41’ Girelli), Silvestri (cap) (55’Delfino), Lastra Masotti (55’ Rizzelli) All. Doorey Valsugana Rugby Padova: Rossi; Rigutti, Beraldin (cap) (76’ Lisciani), Gritti, Giacon; Sartor, Scapin R. (60’ Tomaselli); Ferraresi (70’ Baldelli), Liut, Maso; Turcato, Scapin M. (35’ Albertario); Paparone (65’ Trevisan), Giulian (55’ Pivetta), Varise (55’ Swanepoel) All. Roux Arb.: Gnecchi (Brescia) AA1: Angelucci (Livorno) AA2: Rossini (Milano) Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo) Cartellini: al 66’ giallo a Delfino (Verona Rugby); al 73’ giallo a Girelli (Verona Rugby) Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 3/3, Cruciani (Verona Rugby) 1/1; Rossi (Valsugana Rugby Padova) 0/1 Note: soleggiata, con circa 9 gradi, terreno in perfette condizioni. Presenti circa 300 spettatori Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 0 Man of the of the Match: Cruciani (Verona Rugby) San Donà di Piave – Stadio "Pacifici" - domenica 9 dicembre 2018 Coppa Italia, III giornata Lafert San Donà v Mogliano Rugby 1969 27-19 (19-7) Marcatori pt. 14’ m. Biasuzzi (5-0), 17’ m Gentili tr Biasuzzi (12-0), 25’ m. Biasuzzi tr Biasuzzi (19-0), 30’ m. Jackman tr Jackman (19-7); st. 47’ m. Toai Key tr Gubana (19-14), 60’ m Facchini (19-19), 78’ cp Owen (22-19), 86’ m. Balzi (27-19) Lafert San Donà: Reeves; Biasuzzi (60’ Petrozzi), Owen, Bertetti, Crisantemo; Gentili, Balzi; Jack (47’ Derbyshire), Bacchin G, Menconi (47’ Vian); Riedo (60’ Sutto), Stander; Ros (48’ Pasqual), Nicotera, Zanusso (65’ Thwala) all.: Green Mogliano Rugby 1969: Facchini; D’Anna, Ceccato, Pavan, Gallimberti; Jackman (41’ Gubana), Fabi (47’ Cervellin); Toai Key, Carraretto, Mengotti; Vizzotto, Delorenzi (65’ Caila); Cincotto, Ferraro (57’ Marini), Di Roberto all.: Costanzo Arb. Munarini (Parma) AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Bonato (Rovigo) Quarto Uomo: Brescacin (Treviso) Calciatori: Jackman (Mogliano Rugby) 1/1; Gubana (Mogliano Rugby) 1/2; Biasuzzi (Lafert San Donà) 2/3, Owen (Lafert San Donà) 1/2 Note: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni, 154 spettatori Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 5; Mogliano Rugby 1969 0 Man of the match: Giorgio Bacchin (Lafert San Donà) Nella sesta giornata del Campionato Italiano di Serie A il Sitav Lyons Piacenza mantiene la vetta del Girone 1 espugnando 54-14 il campo del Cus Milano. Successo esterno anche per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che vince 45-12 in casa del TKGroup Rugby Torino salendo al secondo posto. Vittorie anche per Cus Genova, Pro Recco e Parabiago rispettivamente contro Rugby Milano, Biella Rugby e Cus Torino. Nel Girone 2 vincono le prime tre squadre in classifica con il Noceto che mantiene la vetta battendo 27-3 il Rugby Udine, il Rugby Colorno si impone a Padova e il Valpolicella supera il Rugby Paese 29-9. Vittoria sofferta per il Brescia sul Badia per 29-26, mentre i Ruggers Tarvisium si impongono 36-10 sul Vicenza. Nel Girone 3 due vittorie esterne di Prato (nell’anticipo di ieri) e della capolista Capitolina rispettivamente ad Alghero e a Pesaro. Vittorie interne per il Primavera sull’Amatori Catania per 28-22, per il Rugby Perugia sull’Unione Rugby L’Aquila e sul Rugby Benevento sul Toscana Aeroporti I Medicei. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA E I RISULTATI DELLA SERIE A I tabellini sono compilati dagli Addetti stampa delle società ospitanti: GIRONE 1 Milano, stadio M. Giuriati - Domenica 9 dicembre 2018 Serie A, VI giornata CUS Milano Rugby asd vs Sitav Rugby Lyons 15-54 (3-28) Marcatori: p.t. 4’ cp. Dusi (3-0), 8’ m. Via G., tr. Guillomot (3-7), 19’ m. Bruno, tr Guillomot (3-14), 24’ m. Bance, tr. Guillomot (3-21), 31’ m. Pedrazzani, tr. Guillomot (3-28) s.t 9’ m. Masselli, tr. Guillomot (3-35), 12’ m. Bruno, tr. Guillomot (3-42), 18’ m Malta, tr Guillomot (3-49), 30’ m. Mariani (8-49), 33’ m. Mantovani, tr. Dusi (15-49), 42’ m Via G. (15-54) CUS Milano Rugby: Oleari, Lombardo, Tipo (22’ Boggioni), Vincic, Colombo, Borzone(V), Dusi, Mc Allister, Scalvi (C), Foschi (41’ Beretta), Mariani, Mantovani, Romano, Crisci (41’ D’Urbino), Parisi (41’ Givani). All. S. Arbitrio Sitav Rugby Lyons: Via G., Via A., Di Lucchio (45’ Conti), Subacchi (45’ Malta), Bruno, Guillomot, Gherardi 50’ Dal Capo), Masselli (48’ Bedini), Lekic (76’ Grassotti), Bance, Pedrazzani (48’ Grassi), Petrusic, Salerno (48’ Rapone), Canderle, Greco (48’ Potgieter). All. E. Solari Arb. Massimo Salierno (NA) AA1 Salafia (MI) - AA2 Rho Cartellini: - Calciatori: Dusi (CUS Milano) 2/3; Guillomot (Lyons Piacenza) 7/8 Note: Tempo Soleggiato, campo in buone condizioni – circa 93 spettatori Punti conquistati in classifica: CUS Milano 0 – Lyons Piacenza 5 Man of the Match: Guillomot (Lyons Piacenza) Settimo Torinese, Campo via Cascina Nuova – Domenica 9 dicembre 2018 Seria A, VI giornata TKGROUP RUGBY TORINO v ACC. NAZ. IVAN FFRANCESCATO 0-0 (pt 0-0) Marcatori: p.t. 2’ Bertaccini tr (0-7); 8’ Mori tr (0-14); 11’ Lai tr (0-21); 16’ Peruzzo (0-26); 31’ Barbuscia tr (7-26); 35’ Lai (7-31) s.t. 2’ Mori tr (0-38); 17’ Nepote (12-38); 31’ Ruggeri tr (12-45) TKGROUP RUGBY TORINO: Cremonini; Ciofani (24’ Panizzi); De Razza (73’ Martinucci); Thomsen; Cotroneo (65’ Lo Greco C.); Nathan; Augello; Nepote (58’ Ferrero); Puscasu; Lo Greco S.; Marchisio; Vaschi; Angotti (9’ Capoccia dal 58’ Giannone)); Barbuscia (58’ De Lise); Montaldo (67’ Bartolini). A disposizione: De Lise; Bartolini; Capoccia; Giannone; Ferrero; Lo Greco C.; Martinucci; Panizzi. All. Vaghi Mauro ACC. NAZ. IVAN FRANCESCATO: Peruzzo; Bientinesi; Mba; Mori (58’ Mastandrea); Lai; Bertaccini; Jelic (47’ Ruggeri); Maurizi (65’ Garbisi); Zuliani; Zecchini (47’ Steolo); Stoian (47’ Drudi); Butturini (47’ Petrozzi); Alongi (54’ Franceschetto); Lucchesi (54’ Bonanni); Michelini. A disposizione: Bonanni; Drudi; Franceschetto; Steolo; Ruggeri; Petrozzi; Garbisi; Mastrandrea. All. Moretti Andrea Arb. Andrea Pardi di Brescia Ass. Smiraldi Vincenzo; Bettinelli Mauro Cartellini: giallo 77’ Franceschetto (Accademia) Calciatori: Peruzzo (Accademia) 6/4); Garbisi (Accademia) 1/1; Nathan (TKGroup) 1/2 Note: Giornata soleggiata e vantosa campo in buone condizioni, circa 180 spettatori Punti conquistati in classifica: TKGROUP 0 – ACCADEMIA 5 Man of the match: Peruzzo (Accademia) Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 9 Dicembre 2018 CUS GENOVA asd v ASR MILANO 20-19 (20-12 ) Marcatori: 10' mt Rettagliata N. tr Migliorini, 14' mt Fattori tr Iannone, 16' mt Pallaro, 20' cp Migliorini, 27' cp Migliorini, 33' mt Mills tr Migliorini, 63' mt Dotti tr Iannone CUS GENOVA: Migliorini, Rettagliata G, Ricca, Dapino, Papini (67' Buso), Salerno, Mozzi, Mills (45' Maccari), Bertirotti, Imperiale F., Imperiale P (51' Ponzi)., Taylor,Barry (51' Cavallaro), Rettagliata N., Bortoletto (64' Rifi). All. Galli ASR MILANO: GORETTI, FUMAGALLI (51' Delcarro), ROSSI, DOTTI, FATTORI (70' Longoni), IANNONE, MORISI, ANTINORI, CONTI, SALERNO, SPANGARO (51' Boccardo),SOLDI, BIGONI (60' Lombardi),PALLARO (51' Beretta),MAGALLANES. All. GRANGETTO Arb. SGARDIOLO AA1. GIOVANELLI AA2 KAMILI Cartellini: Calciatori: 4/4 Migliorini, 2/3 Iannone, 0/1 Buso Note: Circa 250 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 4 ; ASR MILANO 1 Man of the match: Barry Biella, Stadio del Rugby – Domenica 9 dicembre 2018 Serie A, VI giornata Edilnol Biella Rugby v Pro Recco 7-33 (0-26) Marcatori: p.t. 5’ m. Chtaibi tr. Agniel (0-7); 19’ m. Panetti tr. Agniel (0-14); 30’ m. Agniel tr. Agniel (0-21); 39’ m. L. Romano n.t. (0-26). s.t. 59’ m. Corbetta tr. Agniel (0–33); 73’ m. Perry tr. Perry (7-33). Edilnol Biella Rugby: Araujo; Lancione, Ongarello (61’ Sigillò), Grosso, Leveratto (48’ C. Musso); Perry, Della Ratta (53’ Perissinotto); Vezzoli, Coda Zabetta (48’ F. Musso), Pellanda (cap.); Panaro, Bertone (36’ Vecchiato); Vaglio Moien (65’ Giusti), Zorzetto (53’ Gatto), Panigoni (55’ Monetti). All. Birchall Pro Recco: Gaggero; Panetti, Becerra (74’ J. Tagliavini), Valverde, G. Torchia, L. Romano (71’ Ma. Monfrino); Agniel (cap.), S. Romano (71’ L. Tagliavini); Regestro (71’ Ciotoli), Rosa (71’ Canoppia), Mi. Monfrino; Metaliaj, Chtaibi (64’ Nese); Corbetta (71’ Actis), Noto, Bedocchi (59’ Avignone). All. McLean Arb. Francesco Meschini (Milano) AA1 Rebuschi (Rovigo), AA2 Chiappa (Milano) Cartellini: al 36’ giallo a Corbetta (Pro Recco). Calciatori: Agniel (Pro Recco) 4/6; Perry (Edilnol Biella Rugby) 1/2. Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Edilnol Biella Rugby 0, Pro Recco 5. Man of the Match: Manuel Panetti (Pro Recco). Parabiago, stadio Marazzini-Venegoni - Domenica 9 dicembre 2018 Serie A, VI giornata Rugby Parabiago v Cus Torino 17-11 (17-5) Marcatori: p.t. 2' m.Coffaro tr. Maggioni (7-0), 18' cp. Maggioni (10-0), 31' m. Manuini tr. Maggioni (17-0), 35' m. Pedicini (17-5); st: 50' cp. Columba (17-8), 66' cp. Columba (17-11) Rugby Parabiago: Albano, Baudo (Vcap) (58' Grillotti), Massari, Schlecht (72' Domenighini), Ceaprazaru , Sanchez, Coffaro, Mikaele, Manuini (75' Vincini), Dell'Acqua, Orlandi, Maggioni (66' Volta), Polio (53' Fulciniti), Franceschini (72' Canzini), Torri (cap)(72' Simioni) All. Mamo M. Cus Torino: Bartoletti (42' Monfrino), Civita, Caputo, Reeves, Cisi (62' Bussolino), Columba, Mantelli (53' Campagna), Ursache, Pedicini, Merlino, Perrone (66' Spinelli), Guzman, Racca (46' Racca), Martina (46' Modonutto) , Novello (53' Fatica) All. D'angelo L. Arb. Tomo (Roma) AA1 Platania AA2 Franchini Cartellini: nessuno Calciatori: Maggioni 3/4 (Rugby Parabiago) ; Columba 2/3 (Cus Torino) Note: giornata calda e soleggiata, campo pesante, circa 1200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 4, Cus Torino 1 Man of the Match: Orlandi Matteo (Rugby Parabiago) GIRONE 2 Treviso, Campo "San Paolo" - domenica 9 dicembre 2018 Serie A, girone 2, VI ^ giornata Botter Ruggers Tarvisium v Rangers Rugby Vicenza 36-10 (p.t. 17-7) Marcatori: p.t. 2' m Simes tr G. Giabardo G. (7-0), 8' cp. . Giabardo G. (10-0), 22' m tecnica Tarvisium (17-0), 37' m. Peron tr Cipriani (17-7) s.t. 4' c.p. Cipriani (17-10), 10' meta Marcuz (22-10), 17' m tecnica Travisium (29/10), 40' m Gentile tr Cincotto G..(19-18)

Botter Ruggers Tarvisium: Giabardo G (4' st Cincotto G)., Francescato N.,Simes (17' st Tiberio), Bordini, Pirovano, Giabardo A cap., Curtolo v.c (17' st Francescato Ivan)., Marcuz (12' st Gui),Gentile, Lionieri, Cincotto F ( 10 st Amadio) Sala, Fagotto (21' st Balistreri), Naka (10' st Ros) , Magnoler (10' st Buso) all. Dalla Nora, Federico

Rangers Rugby Vicenza: Piazza, Meneguzzo (34' st Folco), Gallinaro, Montenegro (25' st. Filippozzi), Di Gioia, Cipriani, Boscolo, Torregggiani, Santinello, Piantella, Peron, Trevisan, Mannucci, Franchetti, Messina (25' st Capasso) all. Rampazzo, Roberto Arb Carlo Pastore (GE) AA1 Giacomini (TV) AA2 Pozzatoo (RO) Cartellini: 8' st Torreggiani (Rugby Vicenza) giallo, 29' st Santinello (Rugby Vicenza) giallo, 39' st Tiberio (Ruggers Tarvisium) giallo, 39' st Cipriani (rugby Vicenza) Giallo Calciatori: G. Giabardo (Ruggers Tarvisium) 2/3, Cipriani (Rugby Vicenza) 2/2, G. Cincotto (Ruggers Tarvisium 1/1 Note: Tempo solrggisto, terreno in buone condizioni spettatori 200 ca. Punti conquistati in classifica: Ruggers Tarvisium 5 Rugby Vicenza 0 ARGOS ARENA Impianti Sportivi Memo Geremia Padova, domenica 09 dicembre 2018 Campionato Serie A – Girone 2 VI giornata ARGOS PETRARCA RUGBY vs RUGBY COLORNO 13-20 (10-0) Marcatori: p.t. 36’ m Matteralia tr Benvenuti (7-0); 41’ cp Benvenuti (10-0) s.t. 49’ m Ceresini tr Ceresini (10-7); 56’ cp Ceresini (10-10); 63’ cp Benvenuti (13-10); 68’ m Ceresini tr Ceresini (13-17); 75’ cp Ceresini (13-20). Argos Petrarca Rugby: D’Incà; Caione, Venturini, Broggin, Matteralia; Benvenuti (76’ Mercanzin), Gatto; Trambaiolo F. (58’ Gemelli), Alagna (72’ Cuzzolin), Simonato©; Zuin (11’ Minazzato), Bogo; Ceolin, Gutierrez (72’ Arena), Lazzarotto (51’ Polliero). A disposizione non entrati: Magon, Trambaiolo N. All.: Rocco Salvan Rugby Colorno: Magri; Papa (57’ Terzi), Afamasaga, Silva, Piccioli; Cozzi (45’ Ceresini, Modoni (45’ Boccarossa); Sarto©, Oghittu, Delnevo (65’ Careri; 73’ Delnevo); Caselli (63’ Rossi), Perrone (45’ Borsi); Alvarado, Goegan (45’ Buondonno), Datola (45’ Singh. A disposizione non entrati: nessuno All.: Cristian Prestera, Roland De Marigny Arb.: Matteo Liperini (Livorno) AA1: Ferdinando Cusano (Vicenza) AA2: Giovanni Garro (Treviso) Cartellini: 39’ giallo Silva (Rugby Colorno); 63’ giallo Buondonno (Rugby Colorno); Calciatori: Benvenuti 3/3 (Argos Petrarca); Ceresini 4/4 (Rugby Colorno) Note: giornata soleggiata, temperatura 9°, terreno in ottime condizioni, spettatori circa 250. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianfranco Banzato, papà del presidente del Petrarca Alessandro e per sensibilizzare la lotta contro la violenza sulle donne. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 1; Rugby Colorno 4. Man of the match: Michele Ceresini (Rugby Colorno) Noceto, Stadio “N. Capra” – Domenica 09 Dicembre 2018 Campionato Serie A Girone 2 – VI° giornata Rugby Noceto FC vs Rugby Udine Union FVG 27-03 (10-03) MARCATORI: pt 4’ cp. Ferrarini (3-0), 20’ cp. Tarantola (3-3), 32’ m. Passera tr Ferrarini (10-3); st 65’ m. Ferro tr. Ferrarini (17-3), 74’ m. Ferro nt (22-3), 80’ m. Negri nt (27-3) Rugby Noceto FC: Garulli (63’ Pagliarini), Savina, Greco, Carritiello, Passera, Ferrarini (76’ Paglia), Albertini (63’ Frati), Boccalini, Berghenti (68’ Pagliari), Serafini (53’ Pagliari), Mazzoni, Boggiani, Galliano (68’ Negri), Ferro (74’ Marcoleoni), Alberti (53’ Lanzano), All. Frati, Pulli Rugby Udine Union FVG: Tarantola, Gerussi (42’ Faidiga), Marconato, Morandini (68’ Groza), Scalettaris, Pasini, Occhialini (55’ Frassanito), Picchietti T., Properzi Curti, Macor, Bagolin, Gray (10’ Beltrame), Morosanu (40’ Wachsmann), Boscain (76’ Picchietti R), De Donà (43’ Cook). All. Sgolron Arb: Maria Giovanna Pacifico (Benevento) AA1: Laurenti (Bologna) AA2: Poggipolini (Bologna) Cartellini: 62’ cartellino giallo Cook (Rugby Udine Union FVG), 75’ cartellino giallo Macor (Rugby Udine Union FVG) Calciatori: Ferrarini 3/4 (Rugby Noceto FC), Paglia 0/1 (Rugby Noceto FC); Tarantola 1/1 (Rugby Udine Union FVG) Note: giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni, spettatori: 450 circa;

Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto FC 5, Rugby Udine Union FVG 0 Man of the match: Ferro (Rugby Noceto FC) Brescia Stadio Invernici – domenica 9 Dicembre 2018 Serie A VI giornata Junior rugby Brescia – Amatori Rugby Badia 29-26 (pt 16-14 ) Marcatori 1’pt: 10’ mt Piscitelli tr. Piscitelli (7-0); 18’ pt mt Andreotti tr Fratini (7-7); 22 cp Robles (10-7); 28’ pt mt Zampolli tr. Fratini (10-14) 33’ pt cp Robles (13-14); 40’ pt cp Robles (16-14); Marcatori 2’pt: 9’ mnt Fornasaro (16-19); 15 mt Bertè tr Robles (23-19) 18’ cp Robles) (26-19); 29 mt Bragin tr Fratini (26-26); 37 cp Robles (29-26) Junior Rugby Brescia: Gazzoli, Zaboni, Bertè, Bianchini, Delle Monache, Piscitelli (30’ pt Pellegrino), Robles, Casali (38’ pt Ospitalieri), Miranda, Jacotti, Daniel (6’ sr Tavoni), Armantini (22’ pt Medici), Romano, Kaikatsisvili (4’ pt Stefanini) A disposizione: Stefanini, Tavoni, Isoli, Medici, Ospitalieri, Pellegrino, Temponi, Rizzotti Allenatore Pisati Amatori Rugby Badia: Badocchi, Andreotti, Zampolli, Arduin (14’ st Pavarin), Rossetto (22’ st Braghin), Fratini, Boscolo, Ngoza, Chimera, Cecchetti, Mantovani (6 st Milan), Aggio (1’st Fornasaro) Barbuinani ( 6 st Merlo) Leccioli (15 st Baccini) , Saccà (1 st Colombo) A disposizione: Colombo, Baccini, Merlo, Fornasaro, Milan, Braghin, Ramirez, Pavarini Allenatore: Lodi Arbitro: Lorenzo Imbriaco (BO) Note: pubblico 500 persone – giornata di sole temperatura tiepida, terreno di gioco in perfette condizioni Cartellini: giallo 19 st Cecchetti; 40 st Colombo Calciatori: Piscitelli (Bs) 1/1 – Robles (Bs) 6/7 - Fratini (Bd) 3/4 Punti conquistati in classifica: Brescia 4 Badia 2 Man of the Match: Robles San Pietro in Cariano, Stadio Comunale – domenica 9 dicembre 2018 Serie A – 6a giornata +Santa Margherita Valpolicella Rugby 1974 asd – Asd Rugby Paese 29 - 9 (10 - 9) Marcatori: p.t. 5’ cp Van Tonder (3-0); 12’ cp Zanatta (3-3); 22’ cp Zanatta (3-6); 25’ cp Zanatta (3-9); 35’ m. Russo tr. Van Tonder (10-9) s.t. 42’ m. Nicolis tr. Van Tonder (17-9); 75’ m. Vidali tr. Van Tonder (24-9), 80’ m. Bellettato (29-9) Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 asd: Van Tonder ©, Gobbi, Minelli, Schiesaro ( 60’ Pacchera), Gasparini 55’ Saccomani), Damoli, Cecchini ( 60’ Memo), Mozzato, Righetti, Ipuche ( 75’ Galvagni), Zenorini ( 75’ Frapporti), Nicolis, Russo ( 65’ Vidali), Ferraro ( 65’ Facinelli), Carraro ( 65’ Bellettato) All. Zanella Asd Rugby Paese : Russo ( 60’ Stella), Visentin, Furlan, Geromel, Passuello 65’ Ceban), Zanatta ( 77’ Bosco), De Rovere, Serrotti ( 60’ Boffo), Di Pietro, Cavallo, Manzan, Xhafa, Vlad 41’ Cenedese), Zara ( 60’ Canova), Deoni ( 65’ Lazzaron) All. Bergamo Arb Elia Rizzo (Ferrara) AA1 Bellinato (Treviso) – AA2 Gajulete (Verona) Cartellini: nn Calciatori: Van Tonder (Santamargherita Valpolicella) 4-5, Zanatta ( Rugby Paese ) 3/3 Note: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni; circa 300 spettatori Punti conquistati in classifica: Santamargherita Valpolicella Rugby 5 Rugby Paese 0 Man of the Match: Nicolis (Santamargherita Valpolicella Rugby ) GIRONE 3 Alghero, stadio Maria Pia - Sabato 8 Dicembre 2018 Serie A, Girone 3, IV giornata Amatori Rugby Alghero vs Cavalieri Union Rugby Prato Sesto 7-10 (1-4) Marcatori: p.t. 0-0 s.t. 5’m. Ruotolo tr Puglia(0-7); 14’ m. Oneone tr Micheli(7-7); 37’cp Puglia(7-10) Amatori Rugby Alghero: Micheli, Madeddu R.(15’st Arru), Serra, Delrio, Pesapane, Oneone, Anversa, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall, Paco , Prette, Spirito, Salaris(15’st ilie) All. Tino Paoletti Cavalieri Union Rugby Prato Sesto: Lunardi, Torri, Marzucchi, Vincenti(22’st Noviro), Fattori, Puglia, Renzoni, Casado, Reali, Scuccimarra(5’st Tallè), Ruotolo, Calamai, Liguori, Cesareo, Cusimano. All. Carlo Pratichetti Arb. Antonino Nobile (Frosinone) AA1 Bertocchi (Cagliari), AA2 Uccheddu (Cagliari) Cartellini: al 30’ pt giallo a Puglia(Prato Sesto); al 7’ s.t. giallo a Ceglia(Alghero); 14’ st rosso a Ceglia(Alghero), giallo a marzucchi(Prato Sesto) Calciatori: Micheli 1/1 trasformazione meta (Alghero); Lunardi 1/1 trasformazione meta (PratoSesto); Puglia 1/1 cp Note: giornata caratterizzata dal vento di Maestrale, circa, campo in ottime condizioni, spettatori intorno ai 600. Punti conquistati in classifica: Amatori Rugby Alghero 1, Cavalieri Union Rugby Prato Sesto 4 Man of the Match: Matteo Renzoni (Prato Sesto) Roma, "G.Onesti n.1" - Domenica 9 Ducembre 2018 U.S. Primavera rugby V Amatori Rugby Catania 28:22 (pt. 15:15) Marcatori: 2' D'Ottavio, TR Brancadoro 7:0; 9' Merendino, NT 12:0; 24' cp Madero, 12:3 ; 25' cp Brancadoro 15:3; 32' Madero, tr Madero;15:10; 39' Borina nt 15:15; 55' Belloni, tr Brancadoro 22:15;60' cp Brancadoro25:15, 64' cp Brancadoro 28:15; 34' Cosentino, tr Madero 28:22. U.S.Primavera: Alegiani, Merendino(62' Marigo), D'Ottavio, Martelli(56' Alessi) Salvemme(68' Martelletti), Brancadoro, Ventola, Belloni,Callori di Vignale V., Callori di Vignale S.(56' Gasperini), Custureri(70'Lavini), Serini(50'Bilotti), Belcastro(46' Risi) Venturoli(62' Gabbuti), Serafino. A Disp All. Leonardi, Alverà Amatori Rugby Catania: Borina, Virzì, Greco(50 Mazzoleni), Camino, Bognanni, Madero, Giammario(61' Smiroldo) Sapuppo, Matuk(41'Cosentino), Palmieri(60'Santocono), Giarlotta, Mammana, D'Aleo(26'Florio), Hliwa, Russo(26' Mistretta). A disposizione: Parasiliti All: Vittorio Calciatori: Brancadoro 5/6, Madero 3/4 Note: 100 spettatori circa Man of the match: Callori Vittorio Cartellini: 28' Callori V., 52' Camino74' Bilotti Punti in classifica: US Primavera 4- Amatori R.Catania 1 Pesaro, stadio Toti Patrignani- Domenica 9 dicembre 2018 Serie A Paspa Pesaro vs Capitolina 23-29 (1-5) Marcatori: p.t. 12’ m Innocenti tr Mazzi (0-7), 18’ m. Ragaini tr. Mazzi (0-14), 25’ cp Joubert (3-14), 32’ m Montuoro (3-19), 35’ cp Joubert (6-19), 40’ m Babbi tr Joubert (13-19), st 10’ m Ragaini, (13-24), 15’ m. Cerqua (13-29), 35’ m Antonelli tr Joubert (20-29), 38’ cp Joubert (23-29) Paspa Pesaro: Babbi (30’ st Jaouhari), Nardini (20’ st Salvi), Mokom, Erbolini, Soavi, Joubert, Tarini (10’ st Panzieri), Antonelli, Del Bianco, Villarosa (35’ st Venturini) , Campagnolo, Koolofai, Maccan, Pozzi (20’ st Sangiorgi), Galdelli (5’ st Tripodo) A disp. Pierangeli, Sanchioni All. Mazzucato Capitolina: Romano (30’ st Allegrini), Corvisieri, Innocenti, Colitti, Rosato, Mazzi, Vannini (32’ st Crivellone), Cerqua, Ragaini, Montuori, Franco (21’ st Belcastro), Trapasso, Orabona, Rampa (1’ st Montagna), Berardi (1’ st Berardi) A disp. Perullo, Salerno, Marini All. Cococcetta Arbitro: Vedovelli (So) AA1: Iavarone (Pg) AA2 Ruta (Pg) Cartellini: 9’ st giallo a Del Bianco (Pesaro), al 13’ st Mokom (Pesaro), al 28’ st Orabona (Capitolina) Calciatori: Joubert cp 3/4 tr 2/2 (Pesaro); Mazzi tr 2/5 (Capitolina) Romano dr 0/1 (Capitolina) Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, forte vento circa 600 spettatori. Punti conquistati in classifica: Paspa Pesaro 1, Capitolina 5 Man of the Match: Montuori (Capitolina) Perugia, campo rugby Pian di Massiano - Domenica 09 dicembre 2018 Serie A, 6^ giornata Barton Rugby Cus Perugia v Unione Rugby L'Aquila 32-26(10-5) Marcatori: p.t. 7' c.p. Masilla (3-0) ; 23' m. Di Febo R. (3-5); 33' m. Wood tr Masilla(10-5);

s.t. 5' c.p. Masilla (13-5); 6' m. Petrolati tr. Anderson (13-12); 11' m. Speziali tr Masilla (20-12); 15' m. Ferrara tr. Anderson (20-19); 26' m. Speziali tr. Masilla (27-19); 30' m. Lofrese tr. Anderson (27-26); 38' m. Betti (32-26) Rugby Perugia: Sportolari, Bellezza E (27' st Betti), Speziali, Del Leo, Masilla, Bigarini, Paoletti (8' pt. Battistacci; 5' st Carboni), Balucani (25' st Zualdi), Fortunato, Bellezza M. , Mazzanti, Wood, Bello (1' st. Pettirossi), Alunni Cardinali (38' st Macchioni), Cecchetti. (10' st Gatti). All. Speziali Alessandro Unione Rugby L'Aquila: Du Toitt, Sansone, Di Santo, Lorenzetti (20' st Giampietri), Pupi, Anderson, Petrolati, Pattuia, Lofrese, Niro (5' st Suarez), Di Febo R. (15' st Donadio), Fiore, Fiorentini (30' st Di Febo A), Ferrara (30' st Iezzi), Aloggia (5' st Sebastiani). All. Milani Luigi Arb. Schipani (Benevento) AA1 Casciello G. (Benevento) AA2 Fioretti (Napoli) Cartellini: Calciatori: Masilla Rugby Perugia 5/8; Anderson Unione Rugby L'Aquila 3/4 Note: giornata nuvolosa, campo discrete condizioni, circa 300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Perugia 5, Unione Rugby L'Aquila 2. Man of the Match: Wood Brandon Russell (Rugby Perugia) Benevento, Stadio "Pacevecchia" – domenica 9 dicembre '19 Serie A, VI giornata U.S. IVPC Rugby Benevento v Toscana Aeroporti I Medicei 31 – 22 (14 – 00) Marcatori: p.t. 6' m. Passariello tr Moncada (7-0), 16' cp Petranzi (14-03), 30' m Burattin tr. Petrangeli (7-10), 40' m. Lenoci tr. Moncada (14 – 10) - s.t. 10' cp. Moncada (17-10), 20' m. Vallone tr. Moncada (24-10), 29' m. Mannelli tr Petrangeli (24-17), 37' M. Punizione (31-17), 40' m. Elegi (24-22). U.S. IVPC Rugby Benevento: Izzo; Corvino, Vallone, Casillo, Timossi; Moncada, Caporaso; Lenoci, Palumbo (47' Luciani), Russo (77' Ricco); Giangregorio P., Valente; Notariello, Passariello, Tretola (40' Bosco). A disposizione non entrati: Marangelli, Tomaciello, Ciarla, Giangregorio L., Botticella. All.: Valente Toscana Aeroporti I Medicei: Marucelli; Viviani (29' D'Andrea), Elegi D., Petrangeli, Elegi N.; Falleri (69' Bartoli), Taddei; Burattin, Mannelli, Di Donna (58' Santi Filippo); Massimo, Biagini (52' Ferrami); Panerai (58' Santi Francesco), Bartolini, Chiostrini (69' Manigrasso). A disposizione non entrati: Carvellati, Kapaj All.: Lo Valvo Arb.: Manuel Bottino (Roma) AA1 Culocchi (Roma), AA2 Rosamilia (Colleferro) Cartellini: Biagini (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: (U. S. Ottopagine Rugby Benevento); (Toscana Aeroporti I Medicei) / . Note: In questa giornata piovosa, il campo del Pacevecchia ospita gli atleti dei Medicei. Una vittoria molto importante ai fini della classifica. Presenti sugli spalti circa 300 persone. Punti Conquistati in Classifica: U.S. IVPC Rugby Benevento 5; Toscana Aeroporti I Medicei 0. Man of the Match: Osvaldo Russo (U.S. IVPC Rugby Benevento) Il duo formato da Rugby Colorno e Iniziative Rugby Villorba continua a guidare il Girone 1 della Serie A Femminile: nell'ottava giornata le emiliane si sono imposte 70-0 in casa del Rugby Riviera, mentre la squadra di Manuela Furlan e Sara Barattin ha vinto 89-0 a Pavia. Successo esterno anche per il Valsugana Padova a Treviso e per il Cus Torino a Verona. Unica vittoria interna per il Rugby Monza che batte 25-5 il Cus Milano. Nel Girone 2 vittorie casalinghe per Montevirginio e Rugby Bologna 1928 rispettivamente contro Puma Bisenzio e Donne Etrusche. Pareggio tra Cus Pisa e Amatori Torri del Greco, mentre l'Unione Rugby Capitolina batte 31-5 il Cus Ferrara.